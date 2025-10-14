عربي
ترامب: القوات الأمريكية استهدفت قاربا كان ينقل مخدرات بالقرب من سواحل فنزويلا
ترامب: القوات الأمريكية استهدفت قاربا كان ينقل مخدرات بالقرب من سواحل فنزويلا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة استهدفت مجددا سفينة يزعم أنها تحمل مخدرات في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أمر وزير الدفاع هذا الصباح بشن ضربة حركية قاتلة ضد سفينة مرتبطة بمنظمة إرهابية مصنفة، كانت تقوم بتهريب المخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية قبالة سواحل فنزويلا".وتابع: "نفذت الضربة في المياه الدولية، وأسفرت عن مقتل 6 من تجار المخدرات الإرهابيين على متن السفينة".وفي وقت سابق، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، بأن الانتشار البحري الأمريكي الجاري قبالة سواحل فنزويلا، يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أعلنت في 19 أغسطس/ آب 2025، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمحاربة تهريب المخدرات، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس.وقد وصفت الحكومة الفنزويلية، إرسال الولايات المتحدة سفنا حربية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحلها بأنه "استفزاز ومحاولة لزعزعة الاستقرار وانتهاك للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع منزوع السلاح وغير النووي لمنطقة الكاريبي".وزير الحرب الأمريكي: استهدفنا سفينة تهريب مخدرات في المياه الدولية قبالة فنزويلاترامب: أمريكا قصفت قاربا آخر قبالة سواحل فنزويلا
ترامب: القوات الأمريكية استهدفت قاربا كان ينقل مخدرات بالقرب من سواحل فنزويلا

18:27 GMT 14.10.2025 (تم التحديث: 18:32 GMT 14.10.2025)
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة استهدفت مجددا سفينة يزعم أنها تحمل مخدرات في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أمر وزير الدفاع هذا الصباح بشن ضربة حركية قاتلة ضد سفينة مرتبطة بمنظمة إرهابية مصنفة، كانت تقوم بتهريب المخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية قبالة سواحل فنزويلا".
وتابع: "نفذت الضربة في المياه الدولية، وأسفرت عن مقتل 6 من تجار المخدرات الإرهابيين على متن السفينة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لم يُصب أي من أفراد الخدمة الأمريكية خلال العملية.

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: انتشار البحرية الأمريكية قبالة فنزويلا يهدد السلام الإقليمي والدولي
10 أكتوبر, 20:18 GMT
وفي وقت سابق، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، بأن الانتشار البحري الأمريكي الجاري قبالة سواحل فنزويلا، يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي، بناء على طلب فنزويلا: "يزداد الوضع خطورة يوما بعد يوم. على بعد بضعة كيلومترات فقط من سواحل ذلك البلد، تجري أنشطة عسكرية أمريكية واسعة النطاق، وهذا يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أعلنت في 19 أغسطس/ آب 2025، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمحاربة تهريب المخدرات، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس.
وقد وصفت الحكومة الفنزويلية، إرسال الولايات المتحدة سفنا حربية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحلها بأنه "استفزاز ومحاولة لزعزعة الاستقرار وانتهاك للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع منزوع السلاح وغير النووي لمنطقة الكاريبي".
وزير الحرب الأمريكي: استهدفنا سفينة تهريب مخدرات في المياه الدولية قبالة فنزويلا
ترامب: أمريكا قصفت قاربا آخر قبالة سواحل فنزويلا
