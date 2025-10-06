https://sarabic.ae/20251006/ترامب-أمريكا-قصفت-قاربا-آخر-قبالة-سواحل-فنزويلا-1105662033.html

ترامب: أمريكا قصفت قاربا آخر قبالة سواحل فنزويلا

ترامب: أمريكا قصفت قاربا آخر قبالة سواحل فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية قصفت قاربا آخر قبالة سواحل فنزويلا يوم السبت للاشتباه في أنه يحمل مواد مخدرة

أدلى ترامب بهذا التعليق خلال خطاب ألقاه في قاعدة نورفولك البحرية، بجوار حاملة الطائرات هاري إس. ترومان. ولم يتضح بعد ما إذا كان يشير إلى ضربة أعلن عنها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في وقت سابق.وأضاف "لم يعودوا يأتون عن طريق البحر، لذا سيتعين علينا الآن البحث عنهم برا لأنهم سيضطرون إلى ذلك".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي هيجسيث، إن الجيش لديه التفويض اللازم لتوجيه ضربات في منطقة البحر الكاريبي، لاستهداف قوارب يُعتقد أنها تحمل مواد مخدرة قبالة سواحل فنزويلا.وقال هيجسيث "لدينا كل التفويض اللازم. هؤلاء مصنفون على أنهم منظمات إرهابية أجنبية".ولم يقدم هيجسيث ولا الرئيس الأمريكي دليلا على الاتهامات بأن القوارب المستهدفة كانت تحمل مخدرات.وأبلغ ترامب الكونغرس الأسبوع الماضي بأنه أعلن أن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح غير دولي" مع عصابات المخدرات، دون تقديم أساس قانوني جديد.ويقول منتقدون إن قصف القوارب محاولة أخرى من ترامب لاختبار نطاق سلطاته الرئاسية. وتساءل خبراء في مجال القانون عن سبب تنفيذ الجيش لهذه الهجمات بدلا من خفر السواحل الأمريكي، وهو الهيئة المعنية بالقانون البحري في البلاد.وقال هيجسيث "إذا كنت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أو في منطقة البحر الكاريبي أو إلى الشمال من فنزويلا وتريد تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، فأنت هدف مشروع للجيش الأمريكي".

