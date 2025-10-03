وزير الحرب الأمريكي: استهدفنا سفينة تهريب مخدرات في المياه الدولية قبالة فنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
On air
13:05 GMT
1 د
On air
13:35 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251003/وزير-الحرب-الأمريكي-استهدفنا-سفينة-تهريب-مخدرات-في-المياه-الدولية-قبالة-فنزويلا-1105589162.html
وزير الحرب الأمريكي: استهدفنا سفينة تهريب مخدرات في المياه الدولية قبالة فنزويلا
وزير الحرب الأمريكي: استهدفنا سفينة تهريب مخدرات في المياه الدولية قبالة فنزويلا
وزير الحرب الأمريكي: استهدفنا سفينة تهريب مخدرات في المياه الدولية قبالة فنزويلا

16:58 GMT 03.10.2025
© AP Photo / Alex Brandonوزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيث هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، أن بلاده نفذت ضربة على سفينة يزعم أنها متورطة في تهريب المخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية قبالة سواحل فنزويلا، أسفرت عن مقتل 4 من "إرهابيي المخدرات"، وفق تعبيره.
وأوضح هيغسيث عبر منصة "إكس"، أن "الضربة، التي صدرت بأمر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهدفت سفينة تابعة لمنظمات إرهابية مصنفة، كانت تنقل كميات كبيرة من المخدرات متجهة إلى أمريكا"، مؤكدا أن "القوات الأمريكية لم تتعرض لأي أذى خلال العملية".
وأضاف وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن المخابرات الأمريكية أكدت أن السفينة كانت تحمل مخدرات، وأن طاقمها كان ينشط على طريق معروف لتهريب المخدرات.
وكانت تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن أن واشنطن لا تستبعد شن عملية عسكرية ضد فنزويلا، بذريعة "مكافحة عصابات المخدرات"، على حد زعمها.
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
ترامب: أمرت بقصف مهربي مخدرات من فنزويلا في المياه الدولية
15 سبتمبر, 23:30 GMT
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أعلنت في 19 أغسطس/ آب 2025، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمحاربة تهريب المخدرات، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس.
وقد وصفت الحكومة الفنزويلية، إرسال الولايات المتحدة سفنا حربية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحلها بأنه "استفزاز ومحاولة لزعزعة الاستقرار وانتهاك للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع منزوع السلاح وغير النووي لمنطقة الكاريبي".
