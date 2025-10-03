https://sarabic.ae/20251003/وزير-الحرب-الأمريكي-استهدفنا-سفينة-تهريب-مخدرات-في-المياه-الدولية-قبالة-فنزويلا-1105589162.html
وزير الحرب الأمريكي: استهدفنا سفينة تهريب مخدرات في المياه الدولية قبالة فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097155678_0:150:1443:962_1920x0_80_0_0_66dd51eeb1a896a8b960511cfe03dceb.jpg
وأوضح هيغسيث عبر منصة "إكس"، أن "الضربة، التي صدرت بأمر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهدفت سفينة تابعة لمنظمات إرهابية مصنفة، كانت تنقل كميات كبيرة من المخدرات متجهة إلى أمريكا"، مؤكدا أن "القوات الأمريكية لم تتعرض لأي أذى خلال العملية".وأضاف وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن المخابرات الأمريكية أكدت أن السفينة كانت تحمل مخدرات، وأن طاقمها كان ينشط على طريق معروف لتهريب المخدرات.وكانت تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن أن واشنطن لا تستبعد شن عملية عسكرية ضد فنزويلا، بذريعة "مكافحة عصابات المخدرات"، على حد زعمها.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أعلنت في 19 أغسطس/ آب 2025، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمحاربة تهريب المخدرات، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس.وقد وصفت الحكومة الفنزويلية، إرسال الولايات المتحدة سفنا حربية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحلها بأنه "استفزاز ومحاولة لزعزعة الاستقرار وانتهاك للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع منزوع السلاح وغير النووي لمنطقة الكاريبي".
أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، اليوم الجمعة، أن بلاده نفذت ضربة على سفينة يزعم أنها متورطة في تهريب المخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية قبالة سواحل فنزويلا، أسفرت عن مقتل 4 من "إرهابيي المخدرات"، وفق تعبيره.
وأوضح هيغسيث عبر منصة "إكس"، أن "الضربة، التي صدرت بأمر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهدفت سفينة تابعة لمنظمات إرهابية مصنفة، كانت تنقل كميات كبيرة من المخدرات متجهة إلى أمريكا"، مؤكدا أن "القوات الأمريكية لم تتعرض لأي أذى خلال العملية".
وأضاف وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أن المخابرات الأمريكية أكدت أن السفينة كانت تحمل مخدرات، وأن طاقمها كان ينشط على طريق معروف لتهريب المخدرات.
وكانت تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن أن واشنطن لا تستبعد شن عملية عسكرية ضد فنزويلا
، بذريعة "مكافحة عصابات المخدرات"، على حد زعمها.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أعلنت في 19 أغسطس/ آب 2025، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمحاربة تهريب المخدرات، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس.
وقد وصفت الحكومة الفنزويلية، إرسال الولايات المتحدة سفنا حربية، بينها طراد صاروخي وغواصة نووية هجومية، إلى سواحلها بأنه "استفزاز ومحاولة لزعزعة الاستقرار وانتهاك للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطابع منزوع السلاح وغير النووي لمنطقة الكاريبي".