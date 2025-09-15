https://sarabic.ae/20250915/ترامب-أمرت-بقصف-مهربي-مخدرات-من-فنزويلا-في-المياه-الدولية-1104888112.html
ترامب: أمرت بقصف مهربي مخدرات من فنزويلا في المياه الدولية
أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت من وصفهم بـ "المهربين" الذين ينتمون إلى عصابات تهريب مخدرات من فنزويلا في المياه الدولية.
2025-09-15T23:30+0000
2025-09-15T23:30+0000
2025-09-15T23:30+0000
جاء ذلك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن الضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة منهم، مشيرا إلى أنهم كانوا يحاولون نقل المخدرات إلى الأمريكيين.ويأتي إعلان ترامب عن الضربة الأخيرة، بعد ضربة سابقة نفذتها واشنطن بداية الشهر أسفرت عن سقوط 11 قتيلا بحسب ما أعلنته الولايات المتحدة.وانتقدت فنزويلا العملية ووصفتها بأنها عدوان، بينما طالب نواب أمريكيون بمزيد من الشفافية بشأن المعلومات الاستخبارية والشرعية التي استندت إليها الضربات لاستخدام القوة في المياه الدولية في وقت السلم.واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل" على بلاده، نافيا أن تكون الأحداث الأخيرة بين البلدين مجرد "توترات".وأوضح مادورو، خلال مؤتمر صحفي حضره كبار القادة العسكريين ومسؤولون حكوميون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول تبرير ما وصفه بـ"هجوم إجرامي" من خلال تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في جنوب الكاريبي، تحت ذريعة مكافحة تجارة المخدرات، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكان مادورو قد أمر، الاثنين الماضي، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية بهدف "حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد".
أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت من وصفهم بـ "المهربين" الذين ينتمون إلى عصابات تهريب مخدرات من فنزويلا في المياه الدولية.
جاء ذلك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن الضربة
أسفرت عن مقتل ثلاثة منهم، مشيرا إلى أنهم كانوا يحاولون نقل المخدرات إلى الأمريكيين.
ويأتي إعلان ترامب عن الضربة الأخيرة، بعد ضربة سابقة نفذتها واشنطن بداية الشهر أسفرت عن سقوط 11 قتيلا بحسب ما أعلنته الولايات المتحدة.
وانتقدت فنزويلا العملية ووصفتها بأنها عدوان، بينما طالب نواب أمريكيون بمزيد من الشفافية بشأن المعلومات الاستخبارية والشرعية التي استندت إليها الضربات لاستخدام القوة في المياه الدولية في وقت السلم.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل
" على بلاده، نافيا أن تكون الأحداث الأخيرة بين البلدين مجرد "توترات".
وأوضح مادورو، خلال مؤتمر صحفي حضره كبار القادة العسكريين ومسؤولون حكوميون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول تبرير ما وصفه بـ"هجوم إجرامي" من خلال تعزيز الوجود العسكري
الأمريكي في جنوب الكاريبي، تحت ذريعة مكافحة تجارة المخدرات، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وكان مادورو قد أمر، الاثنين الماضي، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية بهدف "حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد".