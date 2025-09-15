https://sarabic.ae/20250915/فنزويلا-تتهم-الولايات-المتحدة-بشن-عدوان-شامل-1104883500.html

فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل"

فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل"

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل" على بلاده، نافيا أن تكون الأحداث الأخيرة بين البلدين مجرد "توترات". 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح مادورو، خلال مؤتمر صحفي حضره كبار القادة العسكريين ومسؤولون حكوميون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول تبرير ما وصفه بـ"هجوم إجرامي" من خلال تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في جنوب الكاريبي، تحت ذريعة مكافحة تجارة المخدرات، وفقا لوسائل إعلام غربية.كما أشار مادورو إلى غياب أي تواصل مباشر بين حكومته والإدارة الأمريكية، مؤكدا أن بلاده تواجه "تحديات خطيرة" جراء هذه السياسات. وكان مادورو قد أمر، الاثنين الماضي، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية بهدف "حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد". وأضاف أن "الهدف الرئيسي من هذه التعبئة هو حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد والكفاح من أجل السلام". وفقا لشبكة "سي إن إن"، قد تشن واشنطن هجوما على فنزويلا. وقد يكون للولايات المتحدة مجموعة واسعة من الأهداف، لا تقتصر على عصابات المخدرات. سبق أن أفاد مسؤولون فنزويليون مرارا وتكرارا بتشديد الإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية تحسبا للتهديدات القائمة. ويُؤكد أن جميع الوحدات في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي حوادث محتملة.

