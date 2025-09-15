فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/فنزويلا-تتهم-الولايات-المتحدة-بشن-عدوان-شامل-1104883500.html
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل"
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل"
سبوتنيك عربي
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل" على بلاده، نافيا أن تكون الأحداث الأخيرة بين البلدين مجرد "توترات". 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T18:51+0000
2025-09-15T18:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اضطرابات أمنية في فنزويلا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_998ac75b9f13d7fdac5745f4b48aff61.jpg
وأوضح مادورو، خلال مؤتمر صحفي حضره كبار القادة العسكريين ومسؤولون حكوميون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول تبرير ما وصفه بـ"هجوم إجرامي" من خلال تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في جنوب الكاريبي، تحت ذريعة مكافحة تجارة المخدرات، وفقا لوسائل إعلام غربية.كما أشار مادورو إلى غياب أي تواصل مباشر بين حكومته والإدارة الأمريكية، مؤكدا أن بلاده تواجه "تحديات خطيرة" جراء هذه السياسات. وكان مادورو قد أمر، الاثنين الماضي، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية بهدف "حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد". وأضاف أن "الهدف الرئيسي من هذه التعبئة هو حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد والكفاح من أجل السلام". وفقا لشبكة "سي إن إن"، قد تشن واشنطن هجوما على فنزويلا. وقد يكون للولايات المتحدة مجموعة واسعة من الأهداف، لا تقتصر على عصابات المخدرات. سبق أن أفاد مسؤولون فنزويليون مرارا وتكرارا بتشديد الإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية تحسبا للتهديدات القائمة. ويُؤكد أن جميع الوحدات في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي حوادث محتملة.
https://sarabic.ae/20250914/الكاريبي-على-صفيح-ساخن-إلى-أين-يتجه-التوتر-بين-أمريكا-وفنزويلا-1104834015.html
https://sarabic.ae/20250906/-إعلام-أمريكي-ترامب-يدرس-شن-ضربات-عسكرية-داخل-فنزويلا-1104562365.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b96aa288a6433783e4572182ce776bec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, اضطرابات أمنية في فنزويلا, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, اضطرابات أمنية في فنزويلا, أخبار العالم الآن

فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل"

18:51 GMT 15.09.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل" على بلاده، نافيا أن تكون الأحداث الأخيرة بين البلدين مجرد "توترات".
وأوضح مادورو، خلال مؤتمر صحفي حضره كبار القادة العسكريين ومسؤولون حكوميون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول تبرير ما وصفه بـ"هجوم إجرامي" من خلال تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في جنوب الكاريبي، تحت ذريعة مكافحة تجارة المخدرات، وفقا لوسائل إعلام غربية.

وأضاف: "هذا ليس توترا، بل عدوان بوليسي وسياسي ودبلوماسي وعسكري مستمر، يستهدف فنزويلا بشكل كامل".

كما أشار مادورو إلى غياب أي تواصل مباشر بين حكومته والإدارة الأمريكية، مؤكدا أن بلاده تواجه "تحديات خطيرة" جراء هذه السياسات.
مركبات مدرعة تابعة للجيش الفنزويلي، في عرض عسكري بمناسبة يوم الاستقلال في كاراكاس، فنزويلا، 5 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
الكاريبي على صفيح ساخن... إلى أين يتجه التوتر بين أمريكا وفنزويلا؟
أمس, 12:20 GMT
وكان مادورو قد أمر، الاثنين الماضي، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية بهدف "حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد".
وكتب مادورو على "تلغرام": "لقد أمرت بنشر 25 ألف رجل وامرأة من قواتنا الوطنية البوليفارية المجيدة لتعزيز مجموعات الاستجابة السريعة التشغيلية التكتيكية في منطقة السلام مع كولومبيا، وعلى الساحل الكاريبي وعلى الساحل الأطلسي لولايات نويفا إسبارتا وسوكريه ودلتا أماكورو".
مقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
إعلام أمريكي: ترامب يدرس شن ضربات عسكرية داخل فنزويلا
6 سبتمبر, 04:37 GMT
وأضاف أن "الهدف الرئيسي من هذه التعبئة هو حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد والكفاح من أجل السلام".
وفقا لشبكة "سي إن إن"، قد تشن واشنطن هجوما على فنزويلا. وقد يكون للولايات المتحدة مجموعة واسعة من الأهداف، لا تقتصر على عصابات المخدرات.
سبق أن أفاد مسؤولون فنزويليون مرارا وتكرارا بتشديد الإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية تحسبا للتهديدات القائمة. ويُؤكد أن جميع الوحدات في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي حوادث محتملة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала