الكاريبي على صفيح ساخن... إلى أين يتجه التوتر بين أمريكا وفنزويلا؟

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
الكاريبي على صفيح ساخن... إلى أين يتجه التوتر بين أمريكا وفنزويلا؟
الكاريبي على صفيح ساخن... إلى أين يتجه التوتر بين أمريكا وفنزويلا؟
سبوتنيك عربي
تعيش العلاقات بين أمريكا وفنزويلا على وقع توتر غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة، بعد اتهام كاراكاس لواشنطن بترويج "ادعاءات كاذبة" لتبرير تحركات عسكرية متزايدة في... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T12:20+0000
2025-09-14T12:20+0000
اضطرابات أمنية في فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0e/1104833858_0:52:1606:955_1920x0_80_0_0_0f0d72ce38d5965f1727efcf9216b063.jpg
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن عملياتها تأتي ضمن إطار مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، ترى الحكومة الفنزويلية أن هذه المبررات ليست سوى غطاء سياسي لإضفاء الشرعية على وجود عسكري يهدد أمنها القومي ويفتح الباب أمام سيناريوهات تدخل مباشر. اتهامات فنزويلية وتحذيرات عسكرية وزارة الدفاع الفنزويلية وصفت التحركات الأميركية بأنها جزء من "حرب نفسية" تهدف إلى خلق ذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية. شدد وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، على أن القوات المسلحة الوطنية البوليفارية في حالة تأهب قصوى، متعهدا بالدفاع عن سلامة الأراضي "بحزم وهدوء". واعتبرت كاراكاس أن الادعاءات الأمريكية بشأن مكافحة التهريب ليست إلا محاولة لزعزعة الاستقرار وتبرير خطوات عدائية أوسع.واشنطن تتمسك بروايتها الأمنية من جهتها، تصر أمريكا على أن عملياتها العسكرية في الكاريبي لا تستهدف فنزويلا مباشرة، بل تأتي في إطار "استراتيجية إقليمية شاملة" لمواجهة الجريمة العابرة للحدود. وأكد المسؤولون الأمريكيون أن هدفهم هو تعزيز استقرار المنطقة وحماية الملاحة البحرية، لكن مراقبين يرون أن هذه التبريرات لا تنفي البعد السياسي، خاصة في ظل العلاقات المتوترة منذ سنوات مع حكومة الرئيس الفنزيلي، نيكولاس مادورو، والتي تأثرت بالعقوبات النفطية الصارمة والاتهامات المتكررة بانتهاكات ديمقراطية. ذرائع متكررة لعمليات التدخل يتوقع المحللون في وسائل الإعلام أن ما يجري يندرج ضمن النمط التاريخي لسياسة واشنطن القائمة على "الذرائع الكاذبة"، مستشهدين بحادثة السفينة "مين" في الحرب مع إسبانيا، وخليج تونكين في فيتنام، والاتهامات ضد العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل. وأشاروا إلى أن الأدوات تغيرت اليوم مع انتشار الأخبار المفبركة على مواقع التواصل ومقاطع الفيديو المنتجة بـ"الذكاء الاصطناعي"، ما يزيد من خطورة التضليل الإعلامي. وحذروا من أن التحركات اللوجستية الأميركية في بورتوريكو وبنما والبحر الكاريبي، رغم محدودية قدرتها على غزو واسع، تعكس استعدادات لفرض واقع عسكري جديد. القدرات الفنزويلية والردع الاستراتيجي وبحسب المراقبين، تمتلك فنزويلا نقاط قوة ردعية أبرزها نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات، مقاتلات "سوخوي-30MK2"، والقدرات البحرية المضادة للسفن بدعم إيراني، وهي عناصر تجعل أي هجوم مكلفا بشريا وسياسيا لأمريكا. وحذر خبراء أمنيون من سيناريوهات "هجوم كاذب" قد يستهدف منشآت حيوية كالكهرباء أو القواعد العسكرية، مؤكدين أهمية استراتيجية إعلامية استباقية لمواجهة الأكاذيب ومنع استغلالها لتبرير عدوان خارجي. استراتيجية "الحرب الشعبية المطوّلة"على الصعيد العسكري الداخلي، تعتمد فنزويلا مفهوم "الحرب الشعبية المطوّلة"، إذ جرى تجنيد أكثر من 8 ملايين شخص بينهم 4.5 مليون من قوات الميليشيا ضمن خطة "الاستقلال 200"، التي تغطي 284 جبهة دفاعية في مختلف أنحاء البلاد، ويُنظر إلى هذا النهج كركيزة للدفاع الشامل وربط السلم الداخلي بالقدرة على الردع المستدام. تداعيات إقليمية وسيناريوهات محتملة لا يقتصر التوتر المتصاعد على فنزويلا، بل يثير قلق دول أميركا اللاتينية والكاريبي التي تخشى تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة جديدة، إذ يطرح محللون 3 سيناريوهات محتملة: استمرار التصعيد الكلامي والعسكري المحدود، وتشديد الضغوط الاقتصادية عبر العقوبات، أو التوصل إلى ترتيبات أمنية مؤقتة إذا رأت واشنطن أن التصعيد يهدد استقرار حلفائها الإقليميين. وبينما تصر واشنطن على أن تحركاتها تهدف إلى "حماية الاستقرار"، ترى كاراكاس أنها مقدمة لمرحلة جديدة من محاولات الضغط والتدخل. وبحسب الخبراء، فإن أي انزلاق نحو مواجهة مباشرة لن يقتصر أثره على الداخل الفنزويلي، بل قد يفتح الباب أمام صراع إقليمي واسع يصعب التكهن بنتائجه.شرارة التصعيد الأخيرفي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الجيش دمّر قاربا محمّلا بالمخدرات تديره عصابة "ترين دي أراغوا"، وقُتل 11 شخصا كانوا على متنه، فيما اكتفى البيت الأبيض بتأكيد انتماء القتلى للعصابة ذات الجذور الفنزويلية المعروفة بتهريب المخدرات والبشر وعمليات القتل والابتزاز.وحذر وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، من أن بلاده ستواصل انتشارها العسكري في الكاريبي، وتستهدف أي "إرهابيي مخدرات" في المنطقة، وهي عملية يعتبرها مرقبون تحولا في نهج واشنطن ضد التهريب في نصف الكرة الغربي، ورسالة مزدوجة للحكومات بضرورة التعاون معها، ولعصابات المخدرات بجدية المواجهة.
الكاريبي على صفيح ساخن... إلى أين يتجه التوتر بين أمريكا وفنزويلا؟

مركبات مدرعة تابعة للجيش الفنزويلي، في عرض عسكري بمناسبة يوم الاستقلال في كاراكاس، فنزويلا، 5 يوليو/ تموز 2022
مركبات مدرعة تابعة للجيش الفنزويلي، في عرض عسكري بمناسبة يوم الاستقلال في كاراكاس، فنزويلا، 5 يوليو/ تموز 2022
تعيش العلاقات بين أمريكا وفنزويلا على وقع توتر غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة، بعد اتهام كاراكاس لواشنطن بترويج "ادعاءات كاذبة" لتبرير تحركات عسكرية متزايدة في منطقة الكاريبي.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن عملياتها تأتي ضمن إطار مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، ترى الحكومة الفنزويلية أن هذه المبررات ليست سوى غطاء سياسي لإضفاء الشرعية على وجود عسكري يهدد أمنها القومي ويفتح الباب أمام سيناريوهات تدخل مباشر.
اتهامات فنزويلية وتحذيرات عسكرية

وزارة الدفاع الفنزويلية وصفت التحركات الأميركية بأنها جزء من "حرب نفسية" تهدف إلى خلق ذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية.
شدد وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، على أن القوات المسلحة الوطنية البوليفارية في حالة تأهب قصوى، متعهدا بالدفاع عن سلامة الأراضي "بحزم وهدوء".
واعتبرت كاراكاس أن الادعاءات الأمريكية بشأن مكافحة التهريب ليست إلا محاولة لزعزعة الاستقرار وتبرير خطوات عدائية أوسع.
واشنطن تتمسك بروايتها الأمنية
من جهتها، تصر أمريكا على أن عملياتها العسكرية في الكاريبي لا تستهدف فنزويلا مباشرة، بل تأتي في إطار "استراتيجية إقليمية شاملة" لمواجهة الجريمة العابرة للحدود.
وأكد المسؤولون الأمريكيون أن هدفهم هو تعزيز استقرار المنطقة وحماية الملاحة البحرية، لكن مراقبين يرون أن هذه التبريرات لا تنفي البعد السياسي، خاصة في ظل العلاقات المتوترة منذ سنوات مع حكومة الرئيس الفنزيلي، نيكولاس مادورو، والتي تأثرت بالعقوبات النفطية الصارمة والاتهامات المتكررة بانتهاكات ديمقراطية.
ذرائع متكررة لعمليات التدخل
يتوقع المحللون في وسائل الإعلام أن ما يجري يندرج ضمن النمط التاريخي لسياسة واشنطن القائمة على "الذرائع الكاذبة"، مستشهدين بحادثة السفينة "مين" في الحرب مع إسبانيا، وخليج تونكين في فيتنام، والاتهامات ضد العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل.
وأشاروا إلى أن الأدوات تغيرت اليوم مع انتشار الأخبار المفبركة على مواقع التواصل ومقاطع الفيديو المنتجة بـ"الذكاء الاصطناعي"، ما يزيد من خطورة التضليل الإعلامي.
وحذروا من أن التحركات اللوجستية الأميركية في بورتوريكو وبنما والبحر الكاريبي، رغم محدودية قدرتها على غزو واسع، تعكس استعدادات لفرض واقع عسكري جديد.
القدرات الفنزويلية والردع الاستراتيجي
وبحسب المراقبين، تمتلك فنزويلا نقاط قوة ردعية أبرزها نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات، مقاتلات "سوخوي-30MK2"، والقدرات البحرية المضادة للسفن بدعم إيراني، وهي عناصر تجعل أي هجوم مكلفا بشريا وسياسيا لأمريكا.
وحذر خبراء أمنيون من سيناريوهات "هجوم كاذب" قد يستهدف منشآت حيوية كالكهرباء أو القواعد العسكرية، مؤكدين أهمية استراتيجية إعلامية استباقية لمواجهة الأكاذيب ومنع استغلالها لتبرير عدوان خارجي.
استراتيجية "الحرب الشعبية المطوّلة"
على الصعيد العسكري الداخلي، تعتمد فنزويلا مفهوم "الحرب الشعبية المطوّلة"، إذ جرى تجنيد أكثر من 8 ملايين شخص بينهم 4.5 مليون من قوات الميليشيا ضمن خطة "الاستقلال 200"، التي تغطي 284 جبهة دفاعية في مختلف أنحاء البلاد، ويُنظر إلى هذا النهج كركيزة للدفاع الشامل وربط السلم الداخلي بالقدرة على الردع المستدام.
تداعيات إقليمية وسيناريوهات محتملة
لا يقتصر التوتر المتصاعد على فنزويلا، بل يثير قلق دول أميركا اللاتينية والكاريبي التي تخشى تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة جديدة، إذ يطرح محللون 3 سيناريوهات محتملة: استمرار التصعيد الكلامي والعسكري المحدود، وتشديد الضغوط الاقتصادية عبر العقوبات، أو التوصل إلى ترتيبات أمنية مؤقتة إذا رأت واشنطن أن التصعيد يهدد استقرار حلفائها الإقليميين.
وبينما تصر واشنطن على أن تحركاتها تهدف إلى "حماية الاستقرار"، ترى كاراكاس أنها مقدمة لمرحلة جديدة من محاولات الضغط والتدخل.
وبحسب الخبراء، فإن أي انزلاق نحو مواجهة مباشرة لن يقتصر أثره على الداخل الفنزويلي، بل قد يفتح الباب أمام صراع إقليمي واسع يصعب التكهن بنتائجه.
شرارة التصعيد الأخير
في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الجيش دمّر قاربا محمّلا بالمخدرات تديره عصابة "ترين دي أراغوا"، وقُتل 11 شخصا كانوا على متنه، فيما اكتفى البيت الأبيض بتأكيد انتماء القتلى للعصابة ذات الجذور الفنزويلية المعروفة بتهريب المخدرات والبشر وعمليات القتل والابتزاز.
وحذر وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، من أن بلاده ستواصل انتشارها العسكري في الكاريبي، وتستهدف أي "إرهابيي مخدرات" في المنطقة، وهي عملية يعتبرها مرقبون تحولا في نهج واشنطن ضد التهريب في نصف الكرة الغربي، ورسالة مزدوجة للحكومات بضرورة التعاون معها، ولعصابات المخدرات بجدية المواجهة.
