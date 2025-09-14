https://sarabic.ae/20250914/الكاريبي-على-صفيح-ساخن-إلى-أين-يتجه-التوتر-بين-أمريكا-وفنزويلا-1104834015.html

الكاريبي على صفيح ساخن... إلى أين يتجه التوتر بين أمريكا وفنزويلا؟

الكاريبي على صفيح ساخن... إلى أين يتجه التوتر بين أمريكا وفنزويلا؟

تعيش العلاقات بين أمريكا وفنزويلا على وقع توتر غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة، بعد اتهام كاراكاس لواشنطن بترويج "ادعاءات كاذبة" لتبرير تحركات عسكرية متزايدة في...

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن عملياتها تأتي ضمن إطار مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، ترى الحكومة الفنزويلية أن هذه المبررات ليست سوى غطاء سياسي لإضفاء الشرعية على وجود عسكري يهدد أمنها القومي ويفتح الباب أمام سيناريوهات تدخل مباشر. اتهامات فنزويلية وتحذيرات عسكرية وزارة الدفاع الفنزويلية وصفت التحركات الأميركية بأنها جزء من "حرب نفسية" تهدف إلى خلق ذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية. شدد وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، على أن القوات المسلحة الوطنية البوليفارية في حالة تأهب قصوى، متعهدا بالدفاع عن سلامة الأراضي "بحزم وهدوء". واعتبرت كاراكاس أن الادعاءات الأمريكية بشأن مكافحة التهريب ليست إلا محاولة لزعزعة الاستقرار وتبرير خطوات عدائية أوسع.واشنطن تتمسك بروايتها الأمنية من جهتها، تصر أمريكا على أن عملياتها العسكرية في الكاريبي لا تستهدف فنزويلا مباشرة، بل تأتي في إطار "استراتيجية إقليمية شاملة" لمواجهة الجريمة العابرة للحدود. وأكد المسؤولون الأمريكيون أن هدفهم هو تعزيز استقرار المنطقة وحماية الملاحة البحرية، لكن مراقبين يرون أن هذه التبريرات لا تنفي البعد السياسي، خاصة في ظل العلاقات المتوترة منذ سنوات مع حكومة الرئيس الفنزيلي، نيكولاس مادورو، والتي تأثرت بالعقوبات النفطية الصارمة والاتهامات المتكررة بانتهاكات ديمقراطية. ذرائع متكررة لعمليات التدخل يتوقع المحللون في وسائل الإعلام أن ما يجري يندرج ضمن النمط التاريخي لسياسة واشنطن القائمة على "الذرائع الكاذبة"، مستشهدين بحادثة السفينة "مين" في الحرب مع إسبانيا، وخليج تونكين في فيتنام، والاتهامات ضد العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل. وأشاروا إلى أن الأدوات تغيرت اليوم مع انتشار الأخبار المفبركة على مواقع التواصل ومقاطع الفيديو المنتجة بـ"الذكاء الاصطناعي"، ما يزيد من خطورة التضليل الإعلامي. وحذروا من أن التحركات اللوجستية الأميركية في بورتوريكو وبنما والبحر الكاريبي، رغم محدودية قدرتها على غزو واسع، تعكس استعدادات لفرض واقع عسكري جديد. القدرات الفنزويلية والردع الاستراتيجي وبحسب المراقبين، تمتلك فنزويلا نقاط قوة ردعية أبرزها نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات، مقاتلات "سوخوي-30MK2"، والقدرات البحرية المضادة للسفن بدعم إيراني، وهي عناصر تجعل أي هجوم مكلفا بشريا وسياسيا لأمريكا. وحذر خبراء أمنيون من سيناريوهات "هجوم كاذب" قد يستهدف منشآت حيوية كالكهرباء أو القواعد العسكرية، مؤكدين أهمية استراتيجية إعلامية استباقية لمواجهة الأكاذيب ومنع استغلالها لتبرير عدوان خارجي. استراتيجية "الحرب الشعبية المطوّلة"على الصعيد العسكري الداخلي، تعتمد فنزويلا مفهوم "الحرب الشعبية المطوّلة"، إذ جرى تجنيد أكثر من 8 ملايين شخص بينهم 4.5 مليون من قوات الميليشيا ضمن خطة "الاستقلال 200"، التي تغطي 284 جبهة دفاعية في مختلف أنحاء البلاد، ويُنظر إلى هذا النهج كركيزة للدفاع الشامل وربط السلم الداخلي بالقدرة على الردع المستدام. تداعيات إقليمية وسيناريوهات محتملة لا يقتصر التوتر المتصاعد على فنزويلا، بل يثير قلق دول أميركا اللاتينية والكاريبي التي تخشى تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة جديدة، إذ يطرح محللون 3 سيناريوهات محتملة: استمرار التصعيد الكلامي والعسكري المحدود، وتشديد الضغوط الاقتصادية عبر العقوبات، أو التوصل إلى ترتيبات أمنية مؤقتة إذا رأت واشنطن أن التصعيد يهدد استقرار حلفائها الإقليميين. وبينما تصر واشنطن على أن تحركاتها تهدف إلى "حماية الاستقرار"، ترى كاراكاس أنها مقدمة لمرحلة جديدة من محاولات الضغط والتدخل. وبحسب الخبراء، فإن أي انزلاق نحو مواجهة مباشرة لن يقتصر أثره على الداخل الفنزويلي، بل قد يفتح الباب أمام صراع إقليمي واسع يصعب التكهن بنتائجه.شرارة التصعيد الأخيرفي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 سبتمبر/ أيلول 2025، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الجيش دمّر قاربا محمّلا بالمخدرات تديره عصابة "ترين دي أراغوا"، وقُتل 11 شخصا كانوا على متنه، فيما اكتفى البيت الأبيض بتأكيد انتماء القتلى للعصابة ذات الجذور الفنزويلية المعروفة بتهريب المخدرات والبشر وعمليات القتل والابتزاز.وحذر وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، من أن بلاده ستواصل انتشارها العسكري في الكاريبي، وتستهدف أي "إرهابيي مخدرات" في المنطقة، وهي عملية يعتبرها مرقبون تحولا في نهج واشنطن ضد التهريب في نصف الكرة الغربي، ورسالة مزدوجة للحكومات بضرورة التعاون معها، ولعصابات المخدرات بجدية المواجهة.

