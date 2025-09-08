عربي
القوات الروسية تقصف منشآت الطاقة الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20250908/تصويت-برأيك-بعد-نشر-كاراكاس--25-ألف-عسكري-كيف-تتطور-التوترات-بين-الولايات-المتحدة-وفنزويلا؟-1104613382.html
تصويت... برأيك بعد نشر كاراكاس 25 ألف عسكري كيف تتطور التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا؟
تصويت... برأيك بعد نشر كاراكاس 25 ألف عسكري كيف تتطور التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا؟
سبوتنيك عربي
منذ أوائل سبتمبر/أيلول، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وفي 3 سبتمبر، أعلن الرئيس الأمريكي عن ضربة ضد ممثلي جماعة "ترن دي أراغوا" الفنزويلية...
تصويت... برأيك بعد نشر كاراكاس 25 ألف عسكري كيف تتطور التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا؟

منذ أوائل سبتمبر/أيلول، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وفي 3 سبتمبر، أعلن الرئيس الأمريكي عن ضربة ضد ممثلي جماعة "ترن دي أراغوا" الفنزويلية المتورطة في تهريب المخدرات. وصرح الرئيس الفنزويلي بأن الولايات المتحدة هاجمت البلاد بذريعة واهية بهدف "الاستيلاء على الموارد الطبيعية".
وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية إلى سواحل فنزويلا، ونقلت طائرات لمكافحة تهريب المخدرات. وقد أغرق الجيش قاربًا يُزعم أنه كان ينقل المخدرات إلى الولايات المتحدة. ولا يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربات ضد عصابات المخدرات في فنزويلا.

أمر رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية بهدف "حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد".

وفقًا لشبكة "سي إن إن"، قد تشن واشنطن هجومًا على فنزويلا. وقد يكون للولايات المتحدة مجموعة واسعة من الأهداف، لا تقتصر على عصابات المخدرات.
وقد أعلنت الولايات المتحدة أخيرا مضاعفة المكافأة المخصصة للقبض على مادورو إلى 50 مليون دولار.
فنزويلا: أمريكا تستخدم قضية تهريب المخدرات غطاء للعدوان للسيطرة على مواردنا
إعلام أمريكي: ترامب يدرس شن ضربات عسكرية داخل فنزويلا
