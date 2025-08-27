https://sarabic.ae/20250827/فنزويلا-أمريكا-تستخدم-قضية-تهريب-المخدرات-غطاء-للعدوان-للسيطرة-على-مواردنا-1104174004.html

فنزويلا: أمريكا تستخدم قضية تهريب المخدرات غطاء للعدوان للسيطرة على مواردنا

أكد خوليو تشافيز، عضو الجمعية الوطنية الفنزويلية، أن الولايات المتحدة تستخدم موضوع مكافحة تهريب المخدرات غطاءً للتحضير للعدوان على فنزويلا والسعي للسيطرة على... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

قال تشافيز لوكالة "سبوتنيك: "يجب على العالم أجمع أن يفهم أن هذه العملية العسكرية التي تخطط لها الولايات المتحدة في جنوب البحر الكاريبي لا علاقة لها بمكافحة تهريب المخدرات. إنها تلاعب فادح لتبرير العدوان على الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو، لأن فنزويلا هي الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات من الطاقة على هذا الكوكب" .في وقت سابق، أفاد وزير الداخلية والعدل والسلام الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، بأنه وفقًا لتقرير المخدرات العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن فنزويلا خالية من المحاصيل غير المشروعة.وأضاف أن 87% من المخدرات القادمة من كولومبيا تُرسل عبر المحيط الهادئ، و8% أخرى عبر منطقة البحر الكاريبي، و5% فقط تُهرَّب عبر الأراضي والمياه الفنزويلية.وحذر النائب من أن الولايات المتحدة قد تستخدم قواعد عسكرية في كولومبيا لهذه الأغراض، وأن المكافأة التي تم الإعلان عنها سابقًا مقابل معلومات عن مكان مادورو هي في الواقع "دعوة للمرتزقة".في الأسبوع الماضي، أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث سفن حربية على متنها 4000 جندي إلى جنوب البحر الكاريبي، مُعلنةً أن العملية تهدف إلى منع تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.أفادت السلطات الفنزويلية، يوم الثلاثاء، بتحرك سفن أمريكية حربية باتجاه مياهها الإقليمية. وفي هذا الصدد، ناشدت كاراكاس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالبةً بانسحاب السفن الحربية الأمريكية وتقديم ضمانات واضحة بعدم استخدام أو نشر أي أسلحة نووية في المنطقة.الرئيس الفنزويلي يتهم السلفادور بتعذيب مهاجرين فنزويليين رحلتهم الولايات المتحدة"لسنا مردم نفايات لواشنطن".. دولة أفريقية تندد بترحيل "وحوش منحرفين" من أمريكا إليها

