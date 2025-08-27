https://sarabic.ae/20250827/فنزويلا-أمريكا-تستخدم-قضية-تهريب-المخدرات-غطاء-للعدوان-للسيطرة-على-مواردنا-1104174004.html
فنزويلا: أمريكا تستخدم قضية تهريب المخدرات غطاء للعدوان للسيطرة على مواردنا
فنزويلا: أمريكا تستخدم قضية تهريب المخدرات غطاء للعدوان للسيطرة على مواردنا
أكد خوليو تشافيز، عضو الجمعية الوطنية الفنزويلية، أن الولايات المتحدة تستخدم موضوع مكافحة تهريب المخدرات غطاءً للتحضير للعدوان على فنزويلا والسعي للسيطرة على مواردها من الطاقة.
قال تشافيز لوكالة "سبوتنيك: "يجب على العالم أجمع أن يفهم أن هذه العملية العسكرية التي تخطط لها الولايات المتحدة في جنوب البحر الكاريبي لا علاقة لها بمكافحة تهريب المخدرات. إنها تلاعب فادح لتبرير العدوان على الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو، لأن فنزويلا هي الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات من الطاقة على هذا الكوكب" .في وقت سابق، أفاد وزير الداخلية والعدل والسلام الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، بأنه وفقًا لتقرير المخدرات العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن فنزويلا خالية من المحاصيل غير المشروعة.وأضاف أن 87% من المخدرات القادمة من كولومبيا تُرسل عبر المحيط الهادئ، و8% أخرى عبر منطقة البحر الكاريبي، و5% فقط تُهرَّب عبر الأراضي والمياه الفنزويلية.وحذر النائب من أن الولايات المتحدة قد تستخدم قواعد عسكرية في كولومبيا لهذه الأغراض، وأن المكافأة التي تم الإعلان عنها سابقًا مقابل معلومات عن مكان مادورو هي في الواقع "دعوة للمرتزقة".في الأسبوع الماضي، أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث سفن حربية على متنها 4000 جندي إلى جنوب البحر الكاريبي، مُعلنةً أن العملية تهدف إلى منع تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.أفادت السلطات الفنزويلية، يوم الثلاثاء، بتحرك سفن أمريكية حربية باتجاه مياهها الإقليمية. وفي هذا الصدد، ناشدت كاراكاس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالبةً بانسحاب السفن الحربية الأمريكية وتقديم ضمانات واضحة بعدم استخدام أو نشر أي أسلحة نووية في المنطقة.الرئيس الفنزويلي يتهم السلفادور بتعذيب مهاجرين فنزويليين رحلتهم الولايات المتحدة"لسنا مردم نفايات لواشنطن".. دولة أفريقية تندد بترحيل "وحوش منحرفين" من أمريكا إليها
أكد خوليو تشافيز، عضو الجمعية الوطنية الفنزويلية، أن الولايات المتحدة تستخدم موضوع مكافحة تهريب المخدرات غطاءً للتحضير للعدوان على فنزويلا والسعي للسيطرة على مواردها من الطاقة.
قال تشافيز لوكالة "سبوتنيك: "يجب على العالم أجمع أن يفهم أن هذه العملية العسكرية التي تخطط لها الولايات المتحدة في جنوب البحر الكاريبي لا علاقة لها بمكافحة تهريب المخدرات. إنها تلاعب فادح لتبرير العدوان على الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو، لأن فنزويلا هي الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات من الطاقة على هذا الكوكب" .
وأشار تشافيز، الذي يمثل الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا، إلى أن البلاد هي منطقة خالية من المحاصيل غير القانونية، وهو أمر تدركه الولايات المتحدة جيداً، حيث تمر طرق تهريب المخدرات الرئيسية عبر المحيط الهادئ والبحر الكاريبي والمحيط الأطلسي، أما فنزويلا، وفقاً للأمم المتحدة، معترف بها كمنطقة خالية من محاصيل الكوكا.
في وقت سابق، أفاد وزير الداخلية والعدل والسلام الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، بأنه وفقًا لتقرير المخدرات العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن فنزويلا خالية من المحاصيل غير المشروعة.
وأضاف أن 87% من المخدرات القادمة من كولومبيا تُرسل عبر المحيط الهادئ، و8% أخرى عبر منطقة البحر الكاريبي، و5% فقط تُهرَّب عبر الأراضي والمياه الفنزويلية.
وبحسب تشافيز، فإن تصرفات واشنطن تهدف فقط إلى خلق التوتر في البلاد - ولم تنجح أي من آليات الضغط السابقة على الحكومة البوليفارية، والآن، بمساعدة العمليات العسكرية، "يريدون زرع القلق في بلد يعيش في سلام وهدوء".
وحذر النائب من أن الولايات المتحدة قد تستخدم قواعد عسكرية في كولومبيا لهذه الأغراض، وأن المكافأة التي تم الإعلان عنها سابقًا مقابل معلومات عن مكان مادورو هي في الواقع "دعوة للمرتزقة".
في الأسبوع الماضي، أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث سفن حربية على متنها 4000 جندي إلى جنوب البحر الكاريبي، مُعلنةً أن العملية تهدف إلى منع تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وأكدت كاراكاس أن الإجراءات الأمريكية لا تُهدد الجمهورية نفسها فحسب، بل تُهدد أيضًا استقرار المنطقة بأكملها، التي أعلنتها مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) منطقة سلام عام 2014 .
أفادت السلطات الفنزويلية، يوم الثلاثاء، بتحرك سفن أمريكية حربية باتجاه مياهها الإقليمية. وفي هذا الصدد، ناشدت كاراكاس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالبةً بانسحاب السفن الحربية الأمريكية وتقديم ضمانات واضحة بعدم استخدام أو نشر أي أسلحة نووية في المنطقة.