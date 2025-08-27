عربي
https://sarabic.ae/20250827/فنزويلا-أمريكا-تستخدم-قضية-تهريب-المخدرات-غطاء-للعدوان-للسيطرة-على-مواردنا-1104174004.html
فنزويلا: أمريكا تستخدم قضية تهريب المخدرات غطاء للعدوان للسيطرة على مواردنا
فنزويلا: أمريكا تستخدم قضية تهريب المخدرات غطاء للعدوان للسيطرة على مواردنا
سبوتنيك عربي
أكد خوليو تشافيز، عضو الجمعية الوطنية الفنزويلية، أن الولايات المتحدة تستخدم موضوع مكافحة تهريب المخدرات غطاءً للتحضير للعدوان على فنزويلا والسيطرة على مواردها من الطاقة.
2025-08-27T05:13+0000
2025-08-27T05:14+0000
رئاسة فنزويلا
تغيير السلطة في فنزويلا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103977/87/1039778779_0:90:1884:1150_1920x0_80_0_0_07aa5eb85f20cbee0244d8037a1e7825.jpg
قال تشافيز لوكالة "سبوتنيك: "يجب على العالم أجمع أن يفهم أن هذه العملية العسكرية التي تخطط لها الولايات المتحدة في جنوب البحر الكاريبي لا علاقة لها بمكافحة تهريب المخدرات. إنها تلاعب فادح لتبرير العدوان على الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو، لأن فنزويلا هي الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات من الطاقة على هذا الكوكب" .في وقت سابق، أفاد وزير الداخلية والعدل والسلام الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، بأنه وفقًا لتقرير المخدرات العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن فنزويلا خالية من المحاصيل غير المشروعة.وأضاف أن 87% من المخدرات القادمة من كولومبيا تُرسل عبر المحيط الهادئ، و8% أخرى عبر منطقة البحر الكاريبي، و5% فقط تُهرَّب عبر الأراضي والمياه الفنزويلية.وحذر النائب من أن الولايات المتحدة قد تستخدم قواعد عسكرية في كولومبيا لهذه الأغراض، وأن المكافأة التي تم الإعلان عنها سابقًا مقابل معلومات عن مكان مادورو هي في الواقع "دعوة للمرتزقة".في الأسبوع الماضي، أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث سفن حربية على متنها 4000 جندي إلى جنوب البحر الكاريبي، مُعلنةً أن العملية تهدف إلى منع تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.أفادت السلطات الفنزويلية، يوم الثلاثاء، بتحرك سفن أمريكية حربية باتجاه مياهها الإقليمية. وفي هذا الصدد، ناشدت كاراكاس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالبةً بانسحاب السفن الحربية الأمريكية وتقديم ضمانات واضحة بعدم استخدام أو نشر أي أسلحة نووية في المنطقة.الرئيس الفنزويلي يتهم السلفادور بتعذيب مهاجرين فنزويليين رحلتهم الولايات المتحدة"لسنا مردم نفايات لواشنطن".. دولة أفريقية تندد بترحيل "وحوش منحرفين" من أمريكا إليها
https://sarabic.ae/20250807/الولايات-المتحدة-تعرض-50-مليون-دولار-مقابل-معلومات-تؤدي-إلى-اعتقال-نيكولاس-مادورو-1103498830.html
https://sarabic.ae/20240907/الأرجنتين-تطلب-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-إصدار-مذكرة-اعتقال-بحق-مادورو-1092470284.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103977/87/1039778779_116:0:1768:1239_1920x0_80_0_0_3e4e8a496fdb15856805483f41dae001.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رئاسة فنزويلا, تغيير السلطة في فنزويلا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
رئاسة فنزويلا, تغيير السلطة في فنزويلا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

فنزويلا: أمريكا تستخدم قضية تهريب المخدرات غطاء للعدوان للسيطرة على مواردنا

05:13 GMT 27.08.2025 (تم التحديث: 05:14 GMT 27.08.2025)
© Sputnik . Eva Marie Uzcategui / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة لدعم الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو لفنزويلا في كراكاس
مسيرة لدعم الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو لفنزويلا في كراكاس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© Sputnik . Eva Marie Uzcategui
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد خوليو تشافيز، عضو الجمعية الوطنية الفنزويلية، أن الولايات المتحدة تستخدم موضوع مكافحة تهريب المخدرات غطاءً للتحضير للعدوان على فنزويلا والسعي للسيطرة على مواردها من الطاقة.
قال تشافيز لوكالة "سبوتنيك: "يجب على العالم أجمع أن يفهم أن هذه العملية العسكرية التي تخطط لها الولايات المتحدة في جنوب البحر الكاريبي لا علاقة لها بمكافحة تهريب المخدرات. إنها تلاعب فادح لتبرير العدوان على الحكومة الدستورية للرئيس نيكولاس مادورو، لأن فنزويلا هي الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات من الطاقة على هذا الكوكب" .

وأشار تشافيز، الذي يمثل الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا، إلى أن البلاد هي منطقة خالية من المحاصيل غير القانونية، وهو أمر تدركه الولايات المتحدة جيداً، حيث تمر طرق تهريب المخدرات الرئيسية عبر المحيط الهادئ والبحر الكاريبي والمحيط الأطلسي، أما فنزويلا، وفقاً للأمم المتحدة، معترف بها كمنطقة خالية من محاصيل الكوكا.

في وقت سابق، أفاد وزير الداخلية والعدل والسلام الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، بأنه وفقًا لتقرير المخدرات العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن فنزويلا خالية من المحاصيل غير المشروعة.
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
الولايات المتحدة تعرض 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال نيكولاس مادورو
7 أغسطس, 23:40 GMT
وأضاف أن 87% من المخدرات القادمة من كولومبيا تُرسل عبر المحيط الهادئ، و8% أخرى عبر منطقة البحر الكاريبي، و5% فقط تُهرَّب عبر الأراضي والمياه الفنزويلية.

وبحسب تشافيز، فإن تصرفات واشنطن تهدف فقط إلى خلق التوتر في البلاد - ولم تنجح أي من آليات الضغط السابقة على الحكومة البوليفارية، والآن، بمساعدة العمليات العسكرية، "يريدون زرع القلق في بلد يعيش في سلام وهدوء".

وحذر النائب من أن الولايات المتحدة قد تستخدم قواعد عسكرية في كولومبيا لهذه الأغراض، وأن المكافأة التي تم الإعلان عنها سابقًا مقابل معلومات عن مكان مادورو هي في الواقع "دعوة للمرتزقة".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2024
الأرجنتين تطلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق مادورو
7 سبتمبر 2024, 04:58 GMT
في الأسبوع الماضي، أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث سفن حربية على متنها 4000 جندي إلى جنوب البحر الكاريبي، مُعلنةً أن العملية تهدف إلى منع تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وأكدت كاراكاس أن الإجراءات الأمريكية لا تُهدد الجمهورية نفسها فحسب، بل تُهدد أيضًا استقرار المنطقة بأكملها، التي أعلنتها مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) منطقة سلام عام 2014 .

أفادت السلطات الفنزويلية، يوم الثلاثاء، بتحرك سفن أمريكية حربية باتجاه مياهها الإقليمية. وفي هذا الصدد، ناشدت كاراكاس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالبةً بانسحاب السفن الحربية الأمريكية وتقديم ضمانات واضحة بعدم استخدام أو نشر أي أسلحة نووية في المنطقة.
الرئيس الفنزويلي يتهم السلفادور بتعذيب مهاجرين فنزويليين رحلتهم الولايات المتحدة
"لسنا مردم نفايات لواشنطن".. دولة أفريقية تندد بترحيل "وحوش منحرفين" من أمريكا إليها
