أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، أمس الخميس، عن مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وفي مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس"، اتهمت بوندي مادورو بالتعاون مع جماعات إجرامية مثل "ترين دي أراغوا" وكارتل سينالوا.وكانت الولايات المتحدة قد عرضت سابقًا مكافأة بقيمة 25 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بمادورو، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.
الولايات المتحدة تعرض 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال نيكولاس مادورو
23:01 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 23:02 GMT 07.08.2025)
أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، أمس الخميس، عن مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وفي مقطع فيديو نُشر على منصة "إكس"، اتهمت بوندي مادورو بالتعاون مع جماعات إجرامية مثل "ترين دي أراغوا" وكارتل سينالوا.
وكانت الولايات المتحدة قد عرضت سابقًا مكافأة بقيمة 25 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بمادورو، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.