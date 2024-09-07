https://sarabic.ae/20240907/الأرجنتين-تطلب-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-إصدار-مذكرة-اعتقال-بحق-مادورو-1092470284.html
الأرجنتين تطلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق مادورو
الأرجنتين تطلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق مادورو
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الأرجنتينية أن بوينس آيرس طلبت من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 07.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-07T04:58+0000
2024-09-07T04:58+0000
2024-09-07T04:58+0000
رئاسة فنزويلا
معارضة فنزويلا
العالم
الأرجنتين
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وجاء في بيان الخارجية: "على خلفية تدهور الوضع في فنزويلا منذ 28 يوليو/تموز وارتكاب أعمال جديدة يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تحث الأرجنتين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أن يطلب من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نيكولاس مادورو"، وفق البيان.كما دعت الأرجنتين إلى اعتقال قادة آخرين في الحكومة الفنزويلية.في 27 يونيو/حزيران 2023، سمحت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة فتح تحقيقه في "جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا".واعتبرت الهيئة أن "كراكاس لا تحقق بشكل صحيح في التقارير المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، ولا تهتم إلا بمرتكبي الجرائم المباشرين". وقدمت السلطات الفنزويلية استئنافا ضد هذا القرار في 3 يوليو 2023، لكن تم رفضه.وقالت موسكو إن المعارضة الفنزويلية يجب أن تعترف بالهزيمة في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف دولا ثالثة من دعم محاولات هز الوضع داخل فنزويلا.مشرعون أمريكيون وأوروبيون يهددون مادورو لرفضه ترك منصبهالاتحاد الأوروبي: نتائج الانتخابات الفنزويلية بفوز مادورو "لا يمكن الاعتراف بها"مادورو يعلن عن استعداد فنزويلا للتعاون مع "بريكس" في قطاعي النفط والغاز
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رئاسة فنزويلا, معارضة فنزويلا, العالم, الأرجنتين
رئاسة فنزويلا, معارضة فنزويلا, العالم, الأرجنتين
الأرجنتين تطلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق مادورو
أكدت وزارة الخارجية الأرجنتينية أن بوينس آيرس طلبت من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وجاء في بيان الخارجية: "على خلفية تدهور الوضع في فنزويلا منذ 28 يوليو/تموز وارتكاب أعمال جديدة يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تحث الأرجنتين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أن يطلب من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نيكولاس مادورو"، وفق البيان.
كما دعت الأرجنتين إلى اعتقال قادة آخرين في الحكومة الفنزويلية.
وفي يوليو/تموز، قررت الأرجنتين، حيث يتولى الرئيس خافيير مايلي السلطة والذي كان منتقدًا حادًا للحكومة الفنزويلية وزعيمها، دعم القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد كاراكاس (عاصمة فنزويلا) مرة أخرى.
في 27 يونيو/حزيران 2023، سمحت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة فتح تحقيقه في "جرائم ضد الإنسانية في فنزويلا".
واعتبرت الهيئة أن "كراكاس لا تحقق بشكل صحيح في التقارير المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، ولا تهتم إلا بمرتكبي الجرائم المباشرين". وقدمت السلطات الفنزويلية استئنافا ضد هذا القرار في 3 يوليو 2023، لكن تم رفضه.
وأجريت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في 28 يوليو/تموز، وهو اليوم التالي الذي أعلن فيه المجلس الانتخابي الوطني نيكولاس مادورو رئيسا منتخبا للفترة 2025-2031، وحصل، بحسب المجلس الانتخابي، على 51% من الأصوات. في اليوم التالي، اندلعت الاحتجاجات في فنزويلا وفي كاراكاس، وبدأت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، الذين بدؤوا في إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على ضباط إنفاذ القانون.
وقالت موسكو إن المعارضة الفنزويلية يجب أن تعترف بالهزيمة في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف دولا ثالثة من دعم محاولات هز الوضع داخل فنزويلا.