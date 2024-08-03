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15 د
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https://sarabic.ae/20240803/مشرعون-أمريكيون-وأوروبيون-يهددون-مادورو-لرفضه-ترك-منصبه-1091376821.html
مشرعون أمريكيون وأوروبيون يهددون مادورو لرفضه ترك منصبه
مشرعون أمريكيون وأوروبيون يهددون مادورو لرفضه ترك منصبه
سبوتنيك عربي
هدد مشرعون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إذا لم يتخلى طوعًا عن سلطاته كرئيس للدولة بعد الانتخابات. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T09:24+0000
2024-08-03T09:24+0000
انتخابات فنزويلا
اضطرابات أمنية في فنزويلا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأصدر المشرعون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يشرفون على قضايا العلاقات الدولية بيانًا مشتركًا على الموقع الإلكتروني للكونغرس الأمريكي: "حكوماتنا تراقب الوضع في فنزويلا عن كثب، وهي ملتزمة بالعمل بالتنسيق مع بعضها بعضا لمحاسبة مادورو إذا استمر في تجاهل الإرادة الديمقراطية للمواطنين الفنزويليين وقرر سرقة انتخابات أخرى".ودعا البيان مادورو وغونزاليس إلى بدء حوار حول التداول السلمي للسلطة.بلينكن: أمريكا تعترف بفوز مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس بالانتخابات الرئاسية في فنزويلاويزعم البيان أن مادورو خسر الانتخابات الرئاسية. ويعتقد المشرعون أن فنزويلا "في حاجة ماسة إلى مفاوضات" بشأن نقل السلطات الرئاسية إلى أحد زعماء المعارضة، إدموندو غونزاليس.وأعد البيان مشرعون في لجان الشؤون الخارجية من أرمينيا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا وفنلندا وجمهورية التشيك وإستونيا.جرت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في 28 يوليو/تموز، حيث أعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز نيكولاس مادورو. وفي اليوم التالي، خرج أولئك الذين اختلفوا مع نتائج الانتخابات للاحتجاج، وبدأت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في كاراكاس ومدن أخرى، وهوجم أكثر من 300 مركز للشرطة، وتم تسجيل أعمال تخريب ونهب متعددة.الدفاع الفنزويلية: إصابة أكثر من 20 عسكريا خلال اشتباكات داخل البلاد
https://sarabic.ae/20240803/مادورو-يقول-إن-فنزويلا-مستعدة-للتعاون-مع-دول-بريكس-في-قطاعي-النفط-والغاز-1091372029.html
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انتخابات فنزويلا, اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
انتخابات فنزويلا, اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مشرعون أمريكيون وأوروبيون يهددون مادورو لرفضه ترك منصبه

09:24 GMT 03.08.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Sputnik . Stringer
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تابعنا عبر
هدد مشرعون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إذا لم يتخلى طوعًا عن سلطاته كرئيس للدولة بعد الانتخابات.
وأصدر المشرعون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يشرفون على قضايا العلاقات الدولية بيانًا مشتركًا على الموقع الإلكتروني للكونغرس الأمريكي: "حكوماتنا تراقب الوضع في فنزويلا عن كثب، وهي ملتزمة بالعمل بالتنسيق مع بعضها بعضا لمحاسبة مادورو إذا استمر في تجاهل الإرادة الديمقراطية للمواطنين الفنزويليين وقرر سرقة انتخابات أخرى".

وصف المشرعون النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الفنزويلية بأنها "مزورة"، مضيفين أن لديهم "أدلة كافية لدعم مزاعم فوز مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس".

ودعا البيان مادورو وغونزاليس إلى بدء حوار حول التداول السلمي للسلطة.
بلينكن: أمريكا تعترف بفوز مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا
ويزعم البيان أن مادورو خسر الانتخابات الرئاسية. ويعتقد المشرعون أن فنزويلا "في حاجة ماسة إلى مفاوضات" بشأن نقل السلطات الرئاسية إلى أحد زعماء المعارضة، إدموندو غونزاليس.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
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وأعد البيان مشرعون في لجان الشؤون الخارجية من أرمينيا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وأوكرانيا وفنلندا وجمهورية التشيك وإستونيا.
جرت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا في 28 يوليو/تموز، حيث أعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز نيكولاس مادورو. وفي اليوم التالي، خرج أولئك الذين اختلفوا مع نتائج الانتخابات للاحتجاج، وبدأت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في كاراكاس ومدن أخرى، وهوجم أكثر من 300 مركز للشرطة، وتم تسجيل أعمال تخريب ونهب متعددة.
الدفاع الفنزويلية: إصابة أكثر من 20 عسكريا خلال اشتباكات داخل البلاد
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