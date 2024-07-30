https://sarabic.ae/20240730/الدفاع-الفنزويلية-إصابة-أكثر-من-20-عسكريا-خلال-الاشتباكات-في-فنزويلا-1091235176.html
الدفاع الفنزويلية: إصابة أكثر من 20 عسكريا خلال الاشتباكات في فنزويلا
الدفاع الفنزويلية: إصابة أكثر من 20 عسكريا خلال الاشتباكات في فنزويلا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 20 عسكريا أصيبوا خلال الاشتباكات في فنزويلا، وأن بعضهم مصاب بطلقات نارية. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T01:59+0000
2024-07-30T01:59+0000
2024-07-30T01:59+0000
اضطرابات أمنية في فنزويلا
الحكومة الفنزويلية
العالم
نيكولاس مادورو
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كاراكاس - سبوتنيك. وقال لوبيز في منشور عبر منصة "إكس": "أصيب 23 جنديا، بعضهم مصاب بطلقات نارية، وهم يتلقون الرعاية الطبية".وأضاف: "ندعو المواطنين والقوى السياسية في البلاد إلى التزام الهدوء".وفي وقت سابق، قال مراسل "سبوتنيك" إن "أنصار المعارضة في وسط كاراكاس يرشقون الشرطة بزجاجات حارقة. والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع".وأضاف أنه "سمعت طلقات نارية عدة مرات في شارع أوردانيتا المركزي في وقت سابق. وتم تعزيز الأمن في مباني الجمعية الوطنية واللجنة الانتخابية في وسط المدينة. وتم تطويق القصر الرئاسي".إلى ذلك، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، قبل إعلان نتائج التصويت الرسمية، أنه لن يعترف بفوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية في البلاد.كما ذكرت وزارة الخارجية التشيلية أنها "ستمتنع" عن الاعتراف بنتائج الانتخابات في انتظار استنتاجات المراقبين؛ كما رفضت سلطات بيرو وكوستاريكا الاعتراف بفوز مادورو.وكان رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أعلن، في وقت سابق، أنه بعد فرز 80 بالمئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب في 10 يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.
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https://sarabic.ae/20240729/فنزويلا-تعلن-سحب-موظفيها-الدبلوماسيين-من-7-دول-في-أمريكا-اللاتينية-1091234080.html
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اضطرابات أمنية في فنزويلا, الحكومة الفنزويلية, العالم, نيكولاس مادورو
اضطرابات أمنية في فنزويلا, الحكومة الفنزويلية, العالم, نيكولاس مادورو
الدفاع الفنزويلية: إصابة أكثر من 20 عسكريا خلال الاشتباكات في فنزويلا
أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 20 عسكريا أصيبوا خلال الاشتباكات في فنزويلا، وأن بعضهم مصاب بطلقات نارية.
كاراكاس - سبوتنيك
. وقال لوبيز في منشور عبر منصة "إكس": "أصيب 23 جنديا، بعضهم مصاب بطلقات نارية، وهم يتلقون الرعاية الطبية".
وأضاف: "ندعو المواطنين والقوى السياسية في البلاد إلى التزام الهدوء".
وفي وقت سابق، قال مراسل "سبوتنيك" إن "أنصار المعارضة في وسط كاراكاس يرشقون الشرطة بزجاجات حارقة
. والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع".
وأضاف أنه "سمعت طلقات نارية عدة مرات في شارع أوردانيتا المركزي في وقت سابق. وتم تعزيز الأمن في مباني الجمعية الوطنية واللجنة الانتخابية في وسط المدينة. وتم تطويق القصر الرئاسي".
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، قبل إعلان نتائج التصويت الرسمية، أنه لن يعترف بفوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية في البلاد.
كما ذكرت وزارة الخارجية التشيلية أنها "ستمتنع" عن الاعتراف بنتائج الانتخابات في انتظار استنتاجات المراقبين؛ كما رفضت سلطات بيرو وكوستاريكا الاعتراف بفوز مادورو.
وكان رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أعلن، في وقت سابق، أنه بعد فرز 80 بالمئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات
؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب في 10 يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.