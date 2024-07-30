الدفاع الفنزويلية: إصابة أكثر من 20 عسكريا خلال الاشتباكات في فنزويلا

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
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مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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30 د
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مدار الليل والنهار
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31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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https://sarabic.ae/20240730/الدفاع-الفنزويلية-إصابة-أكثر-من-20-عسكريا-خلال-الاشتباكات-في-فنزويلا-1091235176.html
الدفاع الفنزويلية: إصابة أكثر من 20 عسكريا خلال الاشتباكات في فنزويلا
الدفاع الفنزويلية: إصابة أكثر من 20 عسكريا خلال الاشتباكات في فنزويلا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 20 عسكريا أصيبوا خلال الاشتباكات في فنزويلا، وأن بعضهم مصاب بطلقات نارية. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T01:59+0000
2024-07-30T01:59+0000
اضطرابات أمنية في فنزويلا
الحكومة الفنزويلية
العالم
نيكولاس مادورو
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كاراكاس - سبوتنيك. وقال لوبيز في منشور عبر منصة "إكس": "أصيب 23 جنديا، بعضهم مصاب بطلقات نارية، وهم يتلقون الرعاية الطبية".وأضاف: "ندعو المواطنين والقوى السياسية في البلاد إلى التزام الهدوء".وفي وقت سابق، قال مراسل "سبوتنيك" إن "أنصار المعارضة في وسط كاراكاس يرشقون الشرطة بزجاجات حارقة. والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع".وأضاف أنه "سمعت طلقات نارية عدة مرات في شارع أوردانيتا المركزي في وقت سابق. وتم تعزيز الأمن في مباني الجمعية الوطنية واللجنة الانتخابية في وسط المدينة. وتم تطويق القصر الرئاسي".إلى ذلك، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، قبل إعلان نتائج التصويت الرسمية، أنه لن يعترف بفوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية في البلاد.كما ذكرت وزارة الخارجية التشيلية أنها "ستمتنع" عن الاعتراف بنتائج الانتخابات في انتظار استنتاجات المراقبين؛ كما رفضت سلطات بيرو وكوستاريكا الاعتراف بفوز مادورو.وكان رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أعلن، في وقت سابق، أنه بعد فرز 80 بالمئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب في 10 يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.
https://sarabic.ae/20240729/محتجون-في-العاصمة-الفنزويلية-كاراكاس-يرشقون-الشرطة-بزجاجات-حارقة-1091234596.html
https://sarabic.ae/20240729/فنزويلا-تعلن-سحب-موظفيها-الدبلوماسيين-من-7-دول-في-أمريكا-اللاتينية-1091234080.html
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اضطرابات أمنية في فنزويلا, الحكومة الفنزويلية, العالم, نيكولاس مادورو
اضطرابات أمنية في فنزويلا, الحكومة الفنزويلية, العالم, نيكولاس مادورو

الدفاع الفنزويلية: إصابة أكثر من 20 عسكريا خلال الاشتباكات في فنزويلا

01:59 GMT 30.07.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمعركة من أجل فنزويلا - المتظاهرون يشتبكون مع الحرس الوطني الفنزويلي في حي ألتامير، في كاراكاس
معركة من أجل فنزويلا - المتظاهرون يشتبكون مع الحرس الوطني الفنزويلي في حي ألتامير، في كاراكاس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Sputnik . Stringer
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تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 20 عسكريا أصيبوا خلال الاشتباكات في فنزويلا، وأن بعضهم مصاب بطلقات نارية.
كاراكاس - سبوتنيك. وقال لوبيز في منشور عبر منصة "إكس": "أصيب 23 جنديا، بعضهم مصاب بطلقات نارية، وهم يتلقون الرعاية الطبية".
معركة من أجل فنزويلا - المتظاهرون يشتبكون مع الحرس الوطني الفنزويلي في حي ألتامير، في كاراكاس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
محتجون في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يرشقون الشرطة بزجاجات حارقة
أمس, 23:44 GMT
وأضاف: "ندعو المواطنين والقوى السياسية في البلاد إلى التزام الهدوء".
وفي وقت سابق، قال مراسل "سبوتنيك" إن "أنصار المعارضة في وسط كاراكاس يرشقون الشرطة بزجاجات حارقة. والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع".
وأضاف أنه "سمعت طلقات نارية عدة مرات في شارع أوردانيتا المركزي في وقت سابق. وتم تعزيز الأمن في مباني الجمعية الوطنية واللجنة الانتخابية في وسط المدينة. وتم تطويق القصر الرئاسي".
إلى ذلك، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، قبل إعلان نتائج التصويت الرسمية، أنه لن يعترف بفوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية في البلاد.
كما ذكرت وزارة الخارجية التشيلية أنها "ستمتنع" عن الاعتراف بنتائج الانتخابات في انتظار استنتاجات المراقبين؛ كما رفضت سلطات بيرو وكوستاريكا الاعتراف بفوز مادورو.
وكان رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أعلن، في وقت سابق، أنه بعد فرز 80 بالمئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
فنزويلا تعلن سحب موظفيها الدبلوماسيين من 7 دول في أمريكا اللاتينية
أمس, 21:35 GMT
وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب في 10 يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.
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