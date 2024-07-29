محتجون في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يرشقون الشرطة بزجاجات حارقة

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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
10:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
11:34 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
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30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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مدار الليل والنهار
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مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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https://sarabic.ae/20240729/محتجون-في-العاصمة-الفنزويلية-كاراكاس-يرشقون-الشرطة-بزجاجات-حارقة-1091234596.html
محتجون في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يرشقون الشرطة بزجاجات حارقة
محتجون في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يرشقون الشرطة بزجاجات حارقة
سبوتنيك عربي
قام أنصار المعارضة في وسط كاراكاس، اليوم الثلاثاء، برشق الشرطة بزجاجات حارقة (مولوتوف)، بينما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وفقاً لما أفاد به مراسل... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T23:44+0000
2024-07-29T23:44+0000
الحكومة الفنزويلية
اضطرابات أمنية في فنزويلا
العالم
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وسُمعت أصوات إطلاق نار عدة مرات في شارع أوردانيطا المركزي في وقت سابق. وتم تعزيز إجراءات الأمن حول مباني الجمعية الوطنية والمفوضية الانتخابية في وسط المدينة، كما تم تطويق القصر الرئاسي.يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا أُجريت يوم الأحد، وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. وذكرت الحكومة الفنزويلية أن عدداً من الدول تدخلت في الانتخابات وحق الشعب في تقرير مصيره.وأعلن رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أنه بعد فرز 80 بالمئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية، منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب، في 10 كانون الثاني/يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.
https://sarabic.ae/20240729/فنزويلا-تعلن-سحب-موظفيها-الدبلوماسيين-من-7-دول-في-أمريكا-اللاتينية-1091234080.html
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الحكومة الفنزويلية, اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن
الحكومة الفنزويلية, اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن

محتجون في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يرشقون الشرطة بزجاجات حارقة

23:44 GMT 29.07.2024
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمعركة من أجل فنزويلا - المتظاهرون يشتبكون مع الحرس الوطني الفنزويلي في حي ألتامير، في كاراكاس
معركة من أجل فنزويلا - المتظاهرون يشتبكون مع الحرس الوطني الفنزويلي في حي ألتامير، في كاراكاس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© Sputnik . Stringer
/
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تابعنا عبر
قام أنصار المعارضة في وسط كاراكاس، اليوم الثلاثاء، برشق الشرطة بزجاجات حارقة (مولوتوف)، بينما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وفقاً لما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وسُمعت أصوات إطلاق نار عدة مرات في شارع أوردانيطا المركزي في وقت سابق. وتم تعزيز إجراءات الأمن حول مباني الجمعية الوطنية والمفوضية الانتخابية في وسط المدينة، كما تم تطويق القصر الرئاسي.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
فنزويلا تعلن سحب موظفيها الدبلوماسيين من 7 دول في أمريكا اللاتينية
21:35 GMT
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا أُجريت يوم الأحد، وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. وذكرت الحكومة الفنزويلية أن عدداً من الدول تدخلت في الانتخابات وحق الشعب في تقرير مصيره.
وأعلن رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أنه بعد فرز 80 بالمئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية، منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب، في 10 كانون الثاني/يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحام معسكر "سديه تيمان" الإسرائيليأمس, 21:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحام معسكر "سديه تيمان" الإسرائيليأمس, 14:21 GMT
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