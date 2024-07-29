https://sarabic.ae/20240729/محتجون-في-العاصمة-الفنزويلية-كاراكاس-يرشقون-الشرطة-بزجاجات-حارقة-1091234596.html
محتجون في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يرشقون الشرطة بزجاجات حارقة
محتجون في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يرشقون الشرطة بزجاجات حارقة
سبوتنيك عربي
قام أنصار المعارضة في وسط كاراكاس، اليوم الثلاثاء، برشق الشرطة بزجاجات حارقة (مولوتوف)، بينما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وفقاً لما أفاد به مراسل... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T23:44+0000
2024-07-29T23:44+0000
2024-07-29T23:44+0000
الحكومة الفنزويلية
اضطرابات أمنية في فنزويلا
العالم
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وسُمعت أصوات إطلاق نار عدة مرات في شارع أوردانيطا المركزي في وقت سابق. وتم تعزيز إجراءات الأمن حول مباني الجمعية الوطنية والمفوضية الانتخابية في وسط المدينة، كما تم تطويق القصر الرئاسي.يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا أُجريت يوم الأحد، وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. وذكرت الحكومة الفنزويلية أن عدداً من الدول تدخلت في الانتخابات وحق الشعب في تقرير مصيره.وأعلن رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أنه بعد فرز 80 بالمئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية، منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب، في 10 كانون الثاني/يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.
https://sarabic.ae/20240729/فنزويلا-تعلن-سحب-موظفيها-الدبلوماسيين-من-7-دول-في-أمريكا-اللاتينية-1091234080.html
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الحكومة الفنزويلية, اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن
الحكومة الفنزويلية, اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن
محتجون في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يرشقون الشرطة بزجاجات حارقة
قام أنصار المعارضة في وسط كاراكاس، اليوم الثلاثاء، برشق الشرطة بزجاجات حارقة (مولوتوف)، بينما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، وفقاً لما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وسُمعت أصوات إطلاق نار عدة مرات في شارع أوردانيطا المركزي في وقت سابق. وتم تعزيز إجراءات الأمن حول مباني الجمعية الوطنية والمفوضية الانتخابية في وسط المدينة، كما تم تطويق القصر الرئاسي.
يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا أُجريت يوم الأحد، وفاز فيها الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. وذكرت الحكومة الفنزويلية أن عدداً من الدول تدخلت في الانتخابات
وحق الشعب في تقرير مصيره.
وأعلن رئيس المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا (لجنة الانتخابات المركزية)، إلفيس أموروسو، أنه بعد فرز 80 بالمئة من البطاقات الانتخابية، حصل الرئيس مادورو على 51.2 من الأصوات؛ وبذلك ضمن مادورو فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وتعتبر هذه الولاية الرئاسية الثالثة على التوالي للرئيس مادورو، الذي يقود الجمهورية البوليفارية، منذ عام 2013؛ وتجرى مراسم التنصيب، في 10 كانون الثاني/يناير 2025، وتستمر مدة ولايته ست سنوات.