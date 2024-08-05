https://sarabic.ae/20240805/الاتحاد-الأوروبي-نتائج-الانتخابات-الفنزويلية-بفوز-مادورو-لا-يمكن-الاعتراف-بها-1091424461.html

الاتحاد الأوروبي: نتائج الانتخابات الفنزويلية بفوز مادورو "لا يمكن الاعتراف بها"

الاتحاد الأوروبي: نتائج الانتخابات الفنزويلية بفوز مادورو "لا يمكن الاعتراف بها"

سبوتنيك عربي

قال الاتحاد الأوروبي إن نتائج الانتخابات في فنزويلا، التي أعلنها المجلس الوطني للانتخابات، "لا يمكن الاعتراف بها". 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T05:24+0000

2024-08-05T05:24+0000

2024-08-05T05:24+0000

اضطرابات أمنية في فنزويلا

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وفي وقت سابق، دعت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا والبرتغال، فنزويلا إلى نشر جميع البروتوكولات من مراكز الاقتراع لضمان شفافية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي.وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له، أمس الأحد: "على الرغم من التزامه، لم ينشر المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا بعد سجلات التصويت الرسمية لمراكز الاقتراع، وفي غياب الأدلة التي تدعمها، فإنه لا يمكن الاعتراف بالنتائج، التي نشرها المجلس الوطني للانتخابات في 2 أغسطس/ آب الجاري".وفي 28 يوليو، جرت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، وأعلن المجلس الوطني للانتخابات فوز الرئيس الحالي للبلاد نيكولاس مادورو.وفي اليوم التالي، اندلعت احتجاجات في البلاد من قبل أولئك الذين لم يوافقوا على نتائج هذه الانتخابات؛ ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في كاراكاس ومدن أخرى، ونتيجة لذلك تم اعتقال أكثر من 2000 شخص. ودعت واشنطن، دون انتظار نتائج فرز الأصوات والتدقيق اللاحق، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بزعيم المعارضة، إدموندو غونزاليس، فائزا في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، وهدد المشرعون الأمريكيون والأوروبيون المشرفون على العلاقات الدولية، يوم الجمعة الماضي، مادورو بـ"المسؤولية" إذا لم يتنازل طواعية عن سلطاته كرئيس للدولة بعد الانتخابات، ووصفوا نتائج التصويت بأنها ملفقة.وبعد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات في فنزويلا، قالت موسكو إن المعارضة الفنزويلية يجب أن تعترف بالهزيمة، وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الدول الثالثة من دعم محاولات زعزعة استقرار الوضع داخل فنزويلا.

https://sarabic.ae/20240802/بلينكن-أمريكا-تعترف-بفوز-مرشح-المعارضة-إدموندو-غونزاليس-بالانتخابات-الرئاسية-في-فنزويلا-1091367230.html

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اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي