الاتحاد الأوروبي: نتائج الانتخابات الفنزويلية بفوز مادورو "لا يمكن الاعتراف بها"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240805/الاتحاد-الأوروبي-نتائج-الانتخابات-الفنزويلية-بفوز-مادورو-لا-يمكن-الاعتراف-بها-1091424461.html
الاتحاد الأوروبي: نتائج الانتخابات الفنزويلية بفوز مادورو "لا يمكن الاعتراف بها"
الاتحاد الأوروبي: نتائج الانتخابات الفنزويلية بفوز مادورو "لا يمكن الاعتراف بها"
سبوتنيك عربي
قال الاتحاد الأوروبي إن نتائج الانتخابات في فنزويلا، التي أعلنها المجلس الوطني للانتخابات، "لا يمكن الاعتراف بها". 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T05:24+0000
2024-08-05T05:24+0000
اضطرابات أمنية في فنزويلا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
وفي وقت سابق، دعت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا والبرتغال، فنزويلا إلى نشر جميع البروتوكولات من مراكز الاقتراع لضمان شفافية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي.وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له، أمس الأحد: "على الرغم من التزامه، لم ينشر المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا بعد سجلات التصويت الرسمية لمراكز الاقتراع، وفي غياب الأدلة التي تدعمها، فإنه لا يمكن الاعتراف بالنتائج، التي نشرها المجلس الوطني للانتخابات في 2 أغسطس/ آب الجاري".وفي 28 يوليو، جرت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، وأعلن المجلس الوطني للانتخابات فوز الرئيس الحالي للبلاد نيكولاس مادورو.وفي اليوم التالي، اندلعت احتجاجات في البلاد من قبل أولئك الذين لم يوافقوا على نتائج هذه الانتخابات؛ ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في كاراكاس ومدن أخرى، ونتيجة لذلك تم اعتقال أكثر من 2000 شخص. ودعت واشنطن، دون انتظار نتائج فرز الأصوات والتدقيق اللاحق، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بزعيم المعارضة، إدموندو غونزاليس، فائزا في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، وهدد المشرعون الأمريكيون والأوروبيون المشرفون على العلاقات الدولية، يوم الجمعة الماضي، مادورو بـ"المسؤولية" إذا لم يتنازل طواعية عن سلطاته كرئيس للدولة بعد الانتخابات، ووصفوا نتائج التصويت بأنها ملفقة.وبعد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات في فنزويلا، قالت موسكو إن المعارضة الفنزويلية يجب أن تعترف بالهزيمة، وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الدول الثالثة من دعم محاولات زعزعة استقرار الوضع داخل فنزويلا.
https://sarabic.ae/20240802/بلينكن-أمريكا-تعترف-بفوز-مرشح-المعارضة-إدموندو-غونزاليس-بالانتخابات-الرئاسية-في-فنزويلا-1091367230.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
اضطرابات أمنية في فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: نتائج الانتخابات الفنزويلية بفوز مادورو "لا يمكن الاعتراف بها"

05:24 GMT 05.08.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
علم الاتحاد الأوروبي
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الاتحاد الأوروبي إن نتائج الانتخابات في فنزويلا، التي أعلنها المجلس الوطني للانتخابات، "لا يمكن الاعتراف بها".
وفي وقت سابق، دعت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا والبرتغال، فنزويلا إلى نشر جميع البروتوكولات من مراكز الاقتراع لضمان شفافية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له، أمس الأحد: "على الرغم من التزامه، لم ينشر المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا بعد سجلات التصويت الرسمية لمراكز الاقتراع، وفي غياب الأدلة التي تدعمها، فإنه لا يمكن الاعتراف بالنتائج، التي نشرها المجلس الوطني للانتخابات في 2 أغسطس/ آب الجاري".
وأضاف أن أي محاولة لتأخير "النشر الكامل لبروتوكولات التصويت الرسمية"، لن تؤدي إلا إلى إثارة المزيد من الشكوك حول مصداقية النتائج المنشورة رسميا.
وفي 28 يوليو، جرت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، وأعلن المجلس الوطني للانتخابات فوز الرئيس الحالي للبلاد نيكولاس مادورو.
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
بلينكن: أمريكا تعترف بفوز مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا
2 أغسطس, 17:53 GMT
وفي اليوم التالي، اندلعت احتجاجات في البلاد من قبل أولئك الذين لم يوافقوا على نتائج هذه الانتخابات؛ ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في كاراكاس ومدن أخرى، ونتيجة لذلك تم اعتقال أكثر من 2000 شخص.
ودعت واشنطن، دون انتظار نتائج فرز الأصوات والتدقيق اللاحق، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بزعيم المعارضة، إدموندو غونزاليس، فائزا في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، وهدد المشرعون الأمريكيون والأوروبيون المشرفون على العلاقات الدولية، يوم الجمعة الماضي، مادورو بـ"المسؤولية" إذا لم يتنازل طواعية عن سلطاته كرئيس للدولة بعد الانتخابات، ووصفوا نتائج التصويت بأنها ملفقة.
وبعد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات في فنزويلا، قالت موسكو إن المعارضة الفنزويلية يجب أن تعترف بالهزيمة، وحذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الدول الثالثة من دعم محاولات زعزعة استقرار الوضع داخل فنزويلا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة ضابط وجندي إسرائيلي إثر قصف من الأراضي اللبنانية05:18 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала