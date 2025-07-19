"لسنا مردم نفايات لواشنطن".. دولة أفريقية تندد بترحيل "وحوش منحرفين" من أمريكا إليها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:51 GMT
8 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كييف تعترف بفشل منظومات "باتريوت" في اعتراض الصواريخ الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250719/لسنا-مردم-نفايات-لواشنطن-دولة-أفريقية-تندد-بترحيل-وحوش-منحرفين-من-أمريكا-إليها-1102828807.html
"لسنا مردم نفايات لواشنطن".. دولة أفريقية تندد بترحيل "وحوش منحرفين" من أمريكا إليها
"لسنا مردم نفايات لواشنطن".. دولة أفريقية تندد بترحيل "وحوش منحرفين" من أمريكا إليها
سبوتنيك عربي
أثارت عملية ترحيل خمسة مهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسواتيني، الدولة الصغيرة في جنوب أفريقيا، غضبا واسعا، بعد وصف مسؤولة أمريكية لهم بـ"الوحوش... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T18:08+0000
2025-07-19T18:08+0000
أخبار العالم الآن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أفريقيا
نيجيريا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099528008_0:249:2757:1799_1920x0_80_0_0_7b5ef5d7f7249f2ed56b92b405912397.jpg
أكدت سلطات إسواتيني، التي كانت تُعرف سابقا بسوازيلاند، احتجاز المرحلين الخمسة في وحدات انفرادية داخل سجون البلاد، وفقا لوسائل إعلام غربية.وصرح المتحدث الحكومي بالإنابة، ثابيل مدلولي، قائلا إن الرجال محتجزون تحت إجراءات أمنية مشددة، لكنه رفض الكشف عن مواقع السجون لدواعٍ أمنية، وأشار إلى أن هؤلاء "لا يشكلون تهديدا للمواطنين"، رغم القلق العام الذي أثارته العملية.وأردفت قائلة إن بلدانهم الأصلية رفضت استقبالهم، مما دفع الولايات المتحدة إلى ترحيلهم إلى إسواتيني.وجاءت عملية الترحيل، التي وصفتها ماكلولين بأنها نتيجة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بعد مفاوضات مكثفة استمرت أشهرا، لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات حادة في إسواتيني، حيث اعتبر البعض أن بلادهم تُستخدم كـ"مردم نفايات" للأفراد غير المرغوب فيهم في أمريكا.وأوضحت المتحدثة باسم حكومة إسواتيني أن بلادها تعمل مع الولايات المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة لتسهيل نقل المرحلين إلى بلدانهم الأصلية، لكنها أكدت عدم وجود جدول زمني محدد حتى الآن.يأتي هذا في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لإبرام اتفاقيات سرية مع دول أفريقية أخرى لاستقبال مهاجرين مرحلين من دول ثالثة.وتواجه سياسات الترحيل الأمريكية عقبات لوجستية، حيث ترفض دول مثل نيجيريا استقبال مواطنيها أو مهاجرين من دول أخرى.وكشف وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، عن ضغوط أمريكية لقبول مهاجرين فنزويليين، مصحوبة بزيادة الرسوم الجمركية وتقليص صلاحية التأشيرات.وردت البعثة الأمريكية في نيجيريا بأن تغييرات التأشيرات تهدف إلى "حماية أنظمة الهجرة"، وليست مرتبطة بمواقف الدول من الترحيل.يذكر أن ترامب، كان قد وعد بشن حملة صارمة على "الهجرة غير النظامية" خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ووقع ترامب أوامر تنفيذية لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية لبلاده، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهدا بترحيل "الأجانب المجرمين"، بحسب قوله.وفي وقت سابق، قال ترامب إنه في أول يوم له في منصبه سيوقع على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير المسجلين، ووعد بترحيل "كل عضو في عصابة أجنبية ومهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20250516/الحرس-الوطني-الأمريكي-سيساعد-وزارة-الأمن-الداخلي-في-ترحيل-المهاجرين-1100594352.html
https://sarabic.ae/20250522/بعد-سماح-وزارة-العدل-ممثلو-دائرة-الهجرة-والجمارك-الأمريكية-يصلوا-لبيانات-خاصة-بالمهاجرين-1100842933.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أفريقيا
نيجيريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099528008_13:0:2742:2047_1920x0_80_0_0_0ab3d4aa9f28166019c315f748c64d7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, نيجيريا
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, نيجيريا

"لسنا مردم نفايات لواشنطن".. دولة أفريقية تندد بترحيل "وحوش منحرفين" من أمريكا إليها

18:08 GMT 19.07.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الأمريكي فوق السفارة في موسكو
العلم الأمريكي فوق السفارة في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أثارت عملية ترحيل خمسة مهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسواتيني، الدولة الصغيرة في جنوب أفريقيا، غضبا واسعا، بعد وصف مسؤولة أمريكية لهم بـ"الوحوش المنحرفة"، وتأكيدها نقلهم إلى سجون إسواتيني.
أكدت سلطات إسواتيني، التي كانت تُعرف سابقا بسوازيلاند، احتجاز المرحلين الخمسة في وحدات انفرادية داخل سجون البلاد، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وصرح المتحدث الحكومي بالإنابة، ثابيل مدلولي، قائلا إن الرجال محتجزون تحت إجراءات أمنية مشددة، لكنه رفض الكشف عن مواقع السجون لدواعٍ أمنية، وأشار إلى أن هؤلاء "لا يشكلون تهديدا للمواطنين"، رغم القلق العام الذي أثارته العملية.
من جانبها، كشفت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عبر منصة "إكس"، أن المرحلين من مواطني جامايكا، لاوس، كوبا، اليمن، وفيتنام، وأُدينوا بجرائم خطيرة تشمل اغتصاب الأطفال، والقتل، والسرقة.
وأردفت قائلة إن بلدانهم الأصلية رفضت استقبالهم، مما دفع الولايات المتحدة إلى ترحيلهم إلى إسواتيني.
وجاءت عملية الترحيل، التي وصفتها ماكلولين بأنها نتيجة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بعد مفاوضات مكثفة استمرت أشهرا، لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات حادة في إسواتيني، حيث اعتبر البعض أن بلادهم تُستخدم كـ"مردم نفايات" للأفراد غير المرغوب فيهم في أمريكا.
وأوضحت المتحدثة باسم حكومة إسواتيني أن بلادها تعمل مع الولايات المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة لتسهيل نقل المرحلين إلى بلدانهم الأصلية، لكنها أكدت عدم وجود جدول زمني محدد حتى الآن.
مهاجرون من هندوراس، ضمن قافلة المهاجرين واللاجئين، متوجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الحرس الوطني الأمريكي سيساعد وزارة الأمن الداخلي في ترحيل المهاجرين
16 مايو, 04:02 GMT
يأتي هذا في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لإبرام اتفاقيات سرية مع دول أفريقية أخرى لاستقبال مهاجرين مرحلين من دول ثالثة.
وتواجه سياسات الترحيل الأمريكية عقبات لوجستية، حيث ترفض دول مثل نيجيريا استقبال مواطنيها أو مهاجرين من دول أخرى.
وكشف وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، عن ضغوط أمريكية لقبول مهاجرين فنزويليين، مصحوبة بزيادة الرسوم الجمركية وتقليص صلاحية التأشيرات.
وردت البعثة الأمريكية في نيجيريا بأن تغييرات التأشيرات تهدف إلى "حماية أنظمة الهجرة"، وليست مرتبطة بمواقف الدول من الترحيل.
يذكر أن ترامب، كان قد وعد بشن حملة صارمة على "الهجرة غير النظامية" خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
مهاجرون من هندوراس، ضمن قافلة المهاجرين واللاجئين، متوجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
بعد سماح وزارة العدل.. ممثلو دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية يصلوا لبيانات خاصة بالمهاجرين
22 مايو, 08:35 GMT
ووقع ترامب أوامر تنفيذية لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية لبلاده، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهدا بترحيل "الأجانب المجرمين"، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، قال ترامب إنه في أول يوم له في منصبه سيوقع على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير المسجلين، ووعد بترحيل "كل عضو في عصابة أجنبية ومهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية"، على حد قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала