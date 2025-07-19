https://sarabic.ae/20250719/لسنا-مردم-نفايات-لواشنطن-دولة-أفريقية-تندد-بترحيل-وحوش-منحرفين-من-أمريكا-إليها-1102828807.html
"لسنا مردم نفايات لواشنطن".. دولة أفريقية تندد بترحيل "وحوش منحرفين" من أمريكا إليها
"لسنا مردم نفايات لواشنطن".. دولة أفريقية تندد بترحيل "وحوش منحرفين" من أمريكا إليها
سبوتنيك عربي
أثارت عملية ترحيل خمسة مهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسواتيني، الدولة الصغيرة في جنوب أفريقيا، غضبا واسعا، بعد وصف مسؤولة أمريكية لهم بـ"الوحوش... 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T18:08+0000
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أكدت سلطات إسواتيني، التي كانت تُعرف سابقا بسوازيلاند، احتجاز المرحلين الخمسة في وحدات انفرادية داخل سجون البلاد، وفقا لوسائل إعلام غربية.وصرح المتحدث الحكومي بالإنابة، ثابيل مدلولي، قائلا إن الرجال محتجزون تحت إجراءات أمنية مشددة، لكنه رفض الكشف عن مواقع السجون لدواعٍ أمنية، وأشار إلى أن هؤلاء "لا يشكلون تهديدا للمواطنين"، رغم القلق العام الذي أثارته العملية.وأردفت قائلة إن بلدانهم الأصلية رفضت استقبالهم، مما دفع الولايات المتحدة إلى ترحيلهم إلى إسواتيني.وجاءت عملية الترحيل، التي وصفتها ماكلولين بأنها نتيجة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بعد مفاوضات مكثفة استمرت أشهرا، لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات حادة في إسواتيني، حيث اعتبر البعض أن بلادهم تُستخدم كـ"مردم نفايات" للأفراد غير المرغوب فيهم في أمريكا.وأوضحت المتحدثة باسم حكومة إسواتيني أن بلادها تعمل مع الولايات المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة لتسهيل نقل المرحلين إلى بلدانهم الأصلية، لكنها أكدت عدم وجود جدول زمني محدد حتى الآن.يأتي هذا في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لإبرام اتفاقيات سرية مع دول أفريقية أخرى لاستقبال مهاجرين مرحلين من دول ثالثة.وتواجه سياسات الترحيل الأمريكية عقبات لوجستية، حيث ترفض دول مثل نيجيريا استقبال مواطنيها أو مهاجرين من دول أخرى.وكشف وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، عن ضغوط أمريكية لقبول مهاجرين فنزويليين، مصحوبة بزيادة الرسوم الجمركية وتقليص صلاحية التأشيرات.وردت البعثة الأمريكية في نيجيريا بأن تغييرات التأشيرات تهدف إلى "حماية أنظمة الهجرة"، وليست مرتبطة بمواقف الدول من الترحيل.يذكر أن ترامب، كان قد وعد بشن حملة صارمة على "الهجرة غير النظامية" خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.ووقع ترامب أوامر تنفيذية لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية لبلاده، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهدا بترحيل "الأجانب المجرمين"، بحسب قوله.وفي وقت سابق، قال ترامب إنه في أول يوم له في منصبه سيوقع على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير المسجلين، ووعد بترحيل "كل عضو في عصابة أجنبية ومهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20250516/الحرس-الوطني-الأمريكي-سيساعد-وزارة-الأمن-الداخلي-في-ترحيل-المهاجرين-1100594352.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, نيجيريا
أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, نيجيريا
"لسنا مردم نفايات لواشنطن".. دولة أفريقية تندد بترحيل "وحوش منحرفين" من أمريكا إليها
أثارت عملية ترحيل خمسة مهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسواتيني، الدولة الصغيرة في جنوب أفريقيا، غضبا واسعا، بعد وصف مسؤولة أمريكية لهم بـ"الوحوش المنحرفة"، وتأكيدها نقلهم إلى سجون إسواتيني.
أكدت سلطات إسواتيني، التي كانت تُعرف سابقا بسوازيلاند، احتجاز المرحلين الخمسة في وحدات انفرادية داخل سجون البلاد، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وصرح المتحدث الحكومي بالإنابة، ثابيل مدلولي، قائلا إن الرجال محتجزون تحت إجراءات أمنية مشددة
، لكنه رفض الكشف عن مواقع السجون لدواعٍ أمنية، وأشار إلى أن هؤلاء "لا يشكلون تهديدا للمواطنين"، رغم القلق العام الذي أثارته العملية.
من جانبها، كشفت تريشيا ماكلولين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عبر منصة "إكس"، أن المرحلين من مواطني جامايكا، لاوس، كوبا، اليمن، وفيتنام، وأُدينوا بجرائم خطيرة تشمل اغتصاب الأطفال، والقتل، والسرقة.
وأردفت قائلة إن بلدانهم الأصلية رفضت استقبالهم، مما دفع الولايات المتحدة إلى ترحيلهم إلى إسواتيني.
وجاءت عملية الترحيل، التي وصفتها ماكلولين بأنها نتيجة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بعد مفاوضات مكثفة استمرت أشهرا، لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات حادة في إسواتيني، حيث اعتبر البعض أن بلادهم تُستخدم كـ"مردم نفايات" للأفراد غير المرغوب فيهم في أمريكا.
وأوضحت المتحدثة باسم حكومة إسواتيني أن بلادها تعمل مع الولايات المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة لتسهيل نقل المرحلين إلى بلدانهم الأصلية، لكنها أكدت عدم وجود جدول زمني محدد حتى الآن.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لإبرام اتفاقيات سرية مع دول أفريقية أخرى لاستقبال مهاجرين مرحلين من دول ثالثة.
وتواجه سياسات الترحيل الأمريكية عقبات لوجستية، حيث ترفض دول مثل نيجيريا استقبال مواطنيها أو مهاجرين من دول أخرى.
وكشف وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، عن ضغوط أمريكية لقبول مهاجرين فنزويليين، مصحوبة بزيادة الرسوم الجمركية وتقليص صلاحية التأشيرات.
وردت البعثة الأمريكية في نيجيريا بأن تغييرات التأشيرات تهدف إلى "حماية أنظمة الهجرة"، وليست مرتبطة بمواقف الدول من الترحيل.
يذكر أن ترامب، كان قد وعد بشن حملة صارمة على "الهجرة غير النظامية
" خلال حملته الانتخابية، وبدأ ولايته الثانية بسلسلة من القرارات التنفيذية التي تهدف إلى إصلاح عملية الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووقع ترامب أوامر تنفيذية لإعلان "حالة طوارئ وطنية" عند الحدود الجنوبية لبلاده، كما أعلن نشر المزيد من القوات في المنطقة، متعهدا بترحيل "الأجانب المجرمين"، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، قال ترامب إنه في أول يوم له في منصبه سيوقع على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير المسجلين، ووعد بترحيل "كل عضو في عصابة أجنبية ومهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية"، على حد قوله.