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الحرس الوطني الأمريكي سيساعد وزارة الأمن الداخلي في ترحيل المهاجرين
الحرس الوطني الأمريكي سيساعد وزارة الأمن الداخلي في ترحيل المهاجرين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الخميس بأن الحرس الوطني الأمريكي يعتزم مساعدة وزارة الأمن الداخلي في ترحيل المهاجرين وذلك بناء على طلبها. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T04:02+0000
2025-05-16T04:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن – سبوتنيك. قال موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي إن "وزارة الأمن الداخلي طلبت مساعدة 20 ألف جندي من الحرس الوطني للمساعدة في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لتعزيز سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة".وأشار الموقع إلى أن الحرس الوطني سيعمل كذلك على توقيف المهاجرين غير الشرعيين ممن ثبت ارتكابهم لجرائم في الولايات المتحدة.وفي يوم تنصيبه 20 كانون الثاني/ يناير الماضي وعد ترامب في أول خطاب رئاسي له بوقف المهاجرين غير الشرعيين على الفور من دخول الولايات المتحدة وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أمرت إدارة ترامب في وقت سابق بـ"تسهيل" عودة المشتبه به الجنائي كيلمار أبريغو غارسيا من السلفادور والذي أصبح مقيمًا بشكل قانوني بعد انتهاكه قواعد الحدود ويربي طفلاً يعاني من اضطراب عقلي.وبالإضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من القضايا الأخرى التي تطعن في قرارات الترحيل والهجرة التي اتخذتها إدارة ترامب وهي قضايا معلقة حاليًا في المحاكم الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250222/بسبب-مهاجرين-غير-شرعيين-بلدية-نيويورك-تقاضي-ترامب-1098072009.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الحرس الوطني الأمريكي سيساعد وزارة الأمن الداخلي في ترحيل المهاجرين

04:02 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 04:54 GMT 16.05.2025)
© Sputnik . Jesus Alvarado / الانتقال إلى بنك الصورمهاجرون من هندوراس، ضمن قافلة المهاجرين واللاجئين، متوجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية
مهاجرون من هندوراس، ضمن قافلة المهاجرين واللاجئين، متوجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik . Jesus Alvarado
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أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الخميس بأن الحرس الوطني الأمريكي يعتزم مساعدة وزارة الأمن الداخلي في ترحيل المهاجرين وذلك بناء على طلبها.
واشنطن – سبوتنيك. قال موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي إن "وزارة الأمن الداخلي طلبت مساعدة 20 ألف جندي من الحرس الوطني للمساعدة في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لتعزيز سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
بسبب مهاجرين غير شرعيين.. بلدية نيويورك تقاضي ترامب
22 فبراير, 19:43 GMT
وأشار الموقع إلى أن الحرس الوطني سيعمل كذلك على توقيف المهاجرين غير الشرعيين ممن ثبت ارتكابهم لجرائم في الولايات المتحدة.
وفي يوم تنصيبه 20 كانون الثاني/ يناير الماضي وعد ترامب في أول خطاب رئاسي له بوقف المهاجرين غير الشرعيين على الفور من دخول الولايات المتحدة وبدء عملية تسليم ملايين المهاجرين كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أمرت إدارة ترامب في وقت سابق بـ"تسهيل" عودة المشتبه به الجنائي كيلمار أبريغو غارسيا من السلفادور والذي أصبح مقيمًا بشكل قانوني بعد انتهاكه قواعد الحدود ويربي طفلاً يعاني من اضطراب عقلي.
وبالإضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من القضايا الأخرى التي تطعن في قرارات الترحيل والهجرة التي اتخذتها إدارة ترامب وهي قضايا معلقة حاليًا في المحاكم الأمريكية.
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