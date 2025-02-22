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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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صدى الحياة
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عالم سبوتنيك
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خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
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https://sarabic.ae/20250222/بسبب-مهاجرين-غير-شرعيين-بلدية-نيويورك-تقاضي-ترامب-1098072009.html
بسبب مهاجرين غير شرعيين.. بلدية نيويورك تقاضي ترامب
بسبب مهاجرين غير شرعيين.. بلدية نيويورك تقاضي ترامب
سبوتنيك عربي
يسعى الرئيس الأمريكي الحالي إلى خفض الإنفاق الحكومي بجميع القطاعات إلى أقصى درجة ويشمل ذلك كل ما له علاقة بالمهاجرين غير الشرعيين. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T19:43+0000
2025-02-22T19:43+0000
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مدينة نيويورك
دونالد ترامب
إيلون ماسك
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وبعد سحب إدارة ترامب 80 مليون دولار من الأموال الحكومية المخصصة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، رفع عمدة نيويورك إريك آدامز، دعوى قضائية ضد ترامب، وإدارته، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وتضمنت الدعوى اتهامات لترامب بارتكاب ما وصفته بـ "جريمة اختلاس" لسحبه تلك الأموال التي دفعتها وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، دون إشعار مسبق. وتضمن الدعوى اتهامات لمسؤولين آخرين أبرزهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم.وقال عمدة نيويورك إن الهجرة غير الشرعية ناتجة عن أزمة إنسانية دولية ولا يجب أن يتم إلقاء نتائجها على مدينة واحدة، مشيرا إلى أن نيويورك أنفقت أكثر من 7 مليارات دولار من ميزانيتها على المهاجرين غير النظاميين خلال الـ 3 سنوات الماضية. يذكر أن ترامب عين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وزيرا للكفاءة الحكومية، وهي الوزارة المكلفة بترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض النفقات في القطاعات الحكومية في عموم الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241113/ترامب-يعين-إيلون-ماسك-وزيرا-وزارة-كفاءة-الحكومة-الأمريكية-1094744853.html
https://sarabic.ae/20250120/دعاوى-قضائية-تستهدف-إيلون-ماسك-بعد-تنصيب-ترامب-1096983303.html
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أخبار العالم الآن, العالم, مدينة نيويورك, دونالد ترامب, إيلون ماسك
أخبار العالم الآن, العالم, مدينة نيويورك, دونالد ترامب, إيلون ماسك

بسبب مهاجرين غير شرعيين.. بلدية نيويورك تقاضي ترامب

19:43 GMT 22.02.2025
© Getty Images / Joe Raedle / Staffالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
© Getty Images / Joe Raedle / Staff
تابعنا عبر
يسعى الرئيس الأمريكي الحالي إلى خفض الإنفاق الحكومي بجميع القطاعات إلى أقصى درجة ويشمل ذلك كل ما له علاقة بالمهاجرين غير الشرعيين.
وبعد سحب إدارة ترامب 80 مليون دولار من الأموال الحكومية المخصصة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، رفع عمدة نيويورك إريك آدامز، دعوى قضائية ضد ترامب، وإدارته، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال مشاركته بالتجمع الانتخابي للمرشح الجمهوري دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
ترامب يرشح ماسك لتولي قيادة وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية
13 نوفمبر 2024, 00:57 GMT
وتضمنت الدعوى اتهامات لترامب بارتكاب ما وصفته بـ "جريمة اختلاس" لسحبه تلك الأموال التي دفعتها وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، دون إشعار مسبق.
وتضمن الدعوى اتهامات لمسؤولين آخرين أبرزهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم.
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
دعاوى قضائية تستهدف إيلون ماسك بعد تنصيب ترامب
20 يناير, 18:50 GMT
وقال عمدة نيويورك إن الهجرة غير الشرعية ناتجة عن أزمة إنسانية دولية ولا يجب أن يتم إلقاء نتائجها على مدينة واحدة، مشيرا إلى أن نيويورك أنفقت أكثر من 7 مليارات دولار من ميزانيتها على المهاجرين غير النظاميين خلال الـ 3 سنوات الماضية.
يذكر أن ترامب عين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وزيرا للكفاءة الحكومية، وهي الوزارة المكلفة بترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض النفقات في القطاعات الحكومية في عموم الولايات المتحدة الأمريكية.
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