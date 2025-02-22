https://sarabic.ae/20250222/بسبب-مهاجرين-غير-شرعيين-بلدية-نيويورك-تقاضي-ترامب-1098072009.html
بسبب مهاجرين غير شرعيين.. بلدية نيويورك تقاضي ترامب
بسبب مهاجرين غير شرعيين.. بلدية نيويورك تقاضي ترامب
سبوتنيك عربي
يسعى الرئيس الأمريكي الحالي إلى خفض الإنفاق الحكومي بجميع القطاعات إلى أقصى درجة ويشمل ذلك كل ما له علاقة بالمهاجرين غير الشرعيين. 22.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-22T19:43+0000
2025-02-22T19:43+0000
2025-02-22T19:43+0000
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وبعد سحب إدارة ترامب 80 مليون دولار من الأموال الحكومية المخصصة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، رفع عمدة نيويورك إريك آدامز، دعوى قضائية ضد ترامب، وإدارته، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وتضمنت الدعوى اتهامات لترامب بارتكاب ما وصفته بـ "جريمة اختلاس" لسحبه تلك الأموال التي دفعتها وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، دون إشعار مسبق. وتضمن الدعوى اتهامات لمسؤولين آخرين أبرزهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم.وقال عمدة نيويورك إن الهجرة غير الشرعية ناتجة عن أزمة إنسانية دولية ولا يجب أن يتم إلقاء نتائجها على مدينة واحدة، مشيرا إلى أن نيويورك أنفقت أكثر من 7 مليارات دولار من ميزانيتها على المهاجرين غير النظاميين خلال الـ 3 سنوات الماضية. يذكر أن ترامب عين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وزيرا للكفاءة الحكومية، وهي الوزارة المكلفة بترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض النفقات في القطاعات الحكومية في عموم الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241113/ترامب-يعين-إيلون-ماسك-وزيرا-وزارة-كفاءة-الحكومة-الأمريكية-1094744853.html
https://sarabic.ae/20250120/دعاوى-قضائية-تستهدف-إيلون-ماسك-بعد-تنصيب-ترامب-1096983303.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, مدينة نيويورك, دونالد ترامب, إيلون ماسك
أخبار العالم الآن, العالم, مدينة نيويورك, دونالد ترامب, إيلون ماسك
بسبب مهاجرين غير شرعيين.. بلدية نيويورك تقاضي ترامب
يسعى الرئيس الأمريكي الحالي إلى خفض الإنفاق الحكومي بجميع القطاعات إلى أقصى درجة ويشمل ذلك كل ما له علاقة بالمهاجرين غير الشرعيين.
وبعد سحب إدارة ترامب 80 مليون دولار من الأموال
الحكومية المخصصة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، رفع عمدة نيويورك إريك آدامز، دعوى قضائية ضد ترامب، وإدارته، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
13 نوفمبر 2024, 00:57 GMT
وتضمنت الدعوى اتهامات لترامب
بارتكاب ما وصفته بـ "جريمة اختلاس" لسحبه تلك الأموال التي دفعتها وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، دون إشعار مسبق.
وتضمن الدعوى اتهامات لمسؤولين آخرين أبرزهم وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم.
وقال عمدة نيويورك إن الهجرة غير الشرعية ناتجة عن أزمة إنسانية دولية ولا يجب أن يتم إلقاء نتائجها على مدينة واحدة، مشيرا إلى أن نيويورك أنفقت أكثر من 7 مليارات دولار من ميزانيتها على المهاجرين غير النظاميين خلال الـ 3 سنوات الماضية.
يذكر أن ترامب عين الملياردير الأمريكي
إيلون ماسك وزيرا للكفاءة الحكومية، وهي الوزارة المكلفة بترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض النفقات في القطاعات الحكومية في عموم الولايات المتحدة الأمريكية.