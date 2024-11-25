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إيلون ماسك ينتقد مقاتلات "إف-35"
إيلون ماسك ينتقد مقاتلات "إف-35"
سبوتنيك عربي
اعتبر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" غير ناجحة بسبب المتطلبات المتضخمة لتطويرها. 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T20:05+0000
2024-11-25T20:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ماسك على صفحته على منصة "إكس": "لقد فشلت طائرة "إف-35" في مرحلة المطالب، لأن الكثير من الناس طلبوا منها الكثير في وقت واحد، وهذا جعلها طائرة متعددة الاستخدامات باهظة الثمن ومعقدة وليس لديها أي شيء مميز لتقدمه. لم تكن هناك فرصة للنجاح".وأضاف ماسك أنه يعتبر المقاتلات المأهولة معدات عسكرية عفا عليها الزمن، والتي، في رأيه، يتم استبدالها بطائرات من دون طيار.وفي وقت سابق، أفاد المشروع الأمريكي العام للرقابة الحكومية، بأن السلطات الأمريكية وافقت على الإنتاج الكامل للطائرات المقاتلة من طراز "إف35"، دون الأخذ في الاعتبار البيانات المتعلقة بأوجه القصور العديدة في الآلة. وشدد المشروع على أنه حتى النسخة التي رفعت عنها السرية من التقرير تحتوي على إشارات عديدة إلى فشل الطائرة "إف-35" في تلبية متطلبات الموثوقية ودقة إطلاق النار والتخفي وقابلية الإصلاح.
https://sarabic.ae/20240914/أمريكا-توافق-على-بيع-32-مقاتلة-من-طراز-إف-35-لرومانيا-1092705034.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إيلون ماسك ينتقد مقاتلات "إف-35"

20:05 GMT 25.11.2024
© AP Photo / Evan Vucciإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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اعتبر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" غير ناجحة بسبب المتطلبات المتضخمة لتطويرها.
وكتب ماسك على صفحته على منصة "إكس": "لقد فشلت طائرة "إف-35" في مرحلة المطالب، لأن الكثير من الناس طلبوا منها الكثير في وقت واحد، وهذا جعلها طائرة متعددة الاستخدامات باهظة الثمن ومعقدة وليس لديها أي شيء مميز لتقدمه. لم تكن هناك فرصة للنجاح".
وأضاف ماسك أنه يعتبر المقاتلات المأهولة معدات عسكرية عفا عليها الزمن، والتي، في رأيه، يتم استبدالها بطائرات من دون طيار.
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
أمريكا تعلن موافقتها على بيع 32 مقاتلة من طراز "إف-35" لرومانيا
14 سبتمبر, 08:37 GMT
وفي وقت سابق، أفاد المشروع الأمريكي العام للرقابة الحكومية، بأن السلطات الأمريكية وافقت على الإنتاج الكامل للطائرات المقاتلة من طراز "إف35"، دون الأخذ في الاعتبار البيانات المتعلقة بأوجه القصور العديدة في الآلة.
وشدد المشروع على أنه حتى النسخة التي رفعت عنها السرية من التقرير تحتوي على إشارات عديدة إلى فشل الطائرة "إف-35" في تلبية متطلبات الموثوقية ودقة إطلاق النار والتخفي وقابلية الإصلاح.
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