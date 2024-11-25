https://sarabic.ae/20241125/إيلون-ماسك-ينتقد-مقاتلات-إف-35-1095182489.html

إيلون ماسك ينتقد مقاتلات "إف-35"

إيلون ماسك ينتقد مقاتلات "إف-35"

سبوتنيك عربي

اعتبر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" غير ناجحة بسبب المتطلبات المتضخمة لتطويرها. 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T20:05+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وكتب ماسك على صفحته على منصة "إكس": "لقد فشلت طائرة "إف-35" في مرحلة المطالب، لأن الكثير من الناس طلبوا منها الكثير في وقت واحد، وهذا جعلها طائرة متعددة الاستخدامات باهظة الثمن ومعقدة وليس لديها أي شيء مميز لتقدمه. لم تكن هناك فرصة للنجاح".وأضاف ماسك أنه يعتبر المقاتلات المأهولة معدات عسكرية عفا عليها الزمن، والتي، في رأيه، يتم استبدالها بطائرات من دون طيار.وفي وقت سابق، أفاد المشروع الأمريكي العام للرقابة الحكومية، بأن السلطات الأمريكية وافقت على الإنتاج الكامل للطائرات المقاتلة من طراز "إف35"، دون الأخذ في الاعتبار البيانات المتعلقة بأوجه القصور العديدة في الآلة. وشدد المشروع على أنه حتى النسخة التي رفعت عنها السرية من التقرير تحتوي على إشارات عديدة إلى فشل الطائرة "إف-35" في تلبية متطلبات الموثوقية ودقة إطلاق النار والتخفي وقابلية الإصلاح.

https://sarabic.ae/20240914/أمريكا-توافق-على-بيع-32-مقاتلة-من-طراز-إف-35-لرومانيا-1092705034.html

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