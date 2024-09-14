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أمريكا تعلن موافقتها على بيع 32 مقاتلة من طراز "إف-35" لرومانيا
أمريكا تعلن موافقتها على بيع 32 مقاتلة من طراز "إف-35" لرومانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة لبيع 32 مقاتلة من طراز "إف-35 إيه" لرومانيا، في خطوة تهدف إلى "تعزيز قدرات الدفاع الجوي لبوخارست،... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T08:37+0000
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وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "تُعد هذه الصفقة التي تصل قيمتها إلى 6.4 مليار دولار إضافة نوعية لقدرات رومانيا الدفاعية، وتأتي كجزء من الجهود المشتركة لدعم أمن واستقرار الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".وأوضح البيان أن هذه الصفقة ستزود رومانيا بأحدث تقنيات المقاتلات متعددة المهام، بما في ذلك تقنيات التخفي المتقدمة ودمج المستشعرات و"تفوق جوي غير مسبوق".وأشار البيان إلى أنه من "المتوقع أن تسهم هذه المقاتلات في تعزيز قدرة رومانيا على التصدي للتهديدات الأمنية المتزايدة، بالإضافة إلى دعم جهود الدفاع الإقليمي".كما أكد البيان أن "واشنطن ستواصل العمل عن كثب مع رومانيا، لضمان دمج هذه الطائرات المتطورة بسلاسة في قواتها الدفاعية".من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى رومانيا، كاثلين كافاليك، إن "رومانيا تعد حليفا رئيسيا للناتو لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأسود وخارجها".وأضافت أن مقاتلات "إف-35 إيه" ستوفر لرومانيا "قدرات دفاع جوي لا مثيل لها، وستعزز التعاون بين قوات الناتو الجوية"، بحسب قولها.ومن المتوقع أن يتم تسليم الدفعة الأولى من هذه المقاتلات بحلول عام 2031، وفقا لبيان الخارجية الأمريكية.ويأتي الإعلان عن الصفقة في الوقت الذي بدأ فيه طيارون أوكرانيون التدرب في مركز خاص برومانيا، على قيادة طائرات "إف-16" الأمريكية الصنع، والتي وافقت واشنطن على أن تستخدمها كييف لمواجهة القوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240907/واشنطن-تعين-طيارين-عسكريين-لتدريب-الأوكرانيين-على-إف-16-في-رومانيا-1092484263.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الأخبار

أمريكا تعلن موافقتها على بيع 32 مقاتلة من طراز "إف-35" لرومانيا

08:37 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 08:45 GMT 14.09.2024)
© AP Photo / Steve Helberالطائرة الحربية الأمريكية "إف 35" على متن حاملة طائرات
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Steve Helber
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة لبيع 32 مقاتلة من طراز "إف-35 إيه" لرومانيا، في خطوة تهدف إلى "تعزيز قدرات الدفاع الجوي لبوخارست، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، بحسب قولها.
وجاء في بيان للخارجية الأمريكية: "تُعد هذه الصفقة التي تصل قيمتها إلى 6.4 مليار دولار إضافة نوعية لقدرات رومانيا الدفاعية، وتأتي كجزء من الجهود المشتركة لدعم أمن واستقرار الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وأوضح البيان أن هذه الصفقة ستزود رومانيا بأحدث تقنيات المقاتلات متعددة المهام، بما في ذلك تقنيات التخفي المتقدمة ودمج المستشعرات و"تفوق جوي غير مسبوق".
وأشار البيان إلى أنه من "المتوقع أن تسهم هذه المقاتلات في تعزيز قدرة رومانيا على التصدي للتهديدات الأمنية المتزايدة، بالإضافة إلى دعم جهود الدفاع الإقليمي".
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كما أكد البيان أن "واشنطن ستواصل العمل عن كثب مع رومانيا، لضمان دمج هذه الطائرات المتطورة بسلاسة في قواتها الدفاعية".
من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى رومانيا، كاثلين كافاليك، إن "رومانيا تعد حليفا رئيسيا للناتو لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأسود وخارجها".
وأضافت أن مقاتلات "إف-35 إيه" ستوفر لرومانيا "قدرات دفاع جوي لا مثيل لها، وستعزز التعاون بين قوات الناتو الجوية"، بحسب قولها.
ومن المتوقع أن يتم تسليم الدفعة الأولى من هذه المقاتلات بحلول عام 2031، وفقا لبيان الخارجية الأمريكية.
ويأتي الإعلان عن الصفقة في الوقت الذي بدأ فيه طيارون أوكرانيون التدرب في مركز خاص برومانيا، على قيادة طائرات "إف-16" الأمريكية الصنع، والتي وافقت واشنطن على أن تستخدمها كييف لمواجهة القوات الروسية.
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