https://sarabic.ae/20250120/دعاوى-قضائية-تستهدف-إيلون-ماسك-بعد-تنصيب-ترامب-1096983303.html
دعاوى قضائية تستهدف إيلون ماسك بعد تنصيب ترامب
دعاوى قضائية تستهدف إيلون ماسك بعد تنصيب ترامب
سبوتنيك عربي
بعد دقائق من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، تم الكشف عن دعاوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي سيتولى منصب وزير الكفاءة... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T18:50+0000
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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الدعاوى التي سيتم رفعها ستُشعل معركة قانونية تتعلق بأحد أهم الجوانب في أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة.ولفتت إلى أن هذا الأمر يتعلق بمستوى الشفافية الحكومية وسط شكوك حول إمكانية حدوث تضارب مصالح بين مصلحة ماسك الخاصة والمصلحة العامة للأمريكيين.ومن المقرر أن تتولى وزارة الشفافية الحكومية، التي يقودها ماسك، تقديم المشورة للحكومة الأمريكية، وهو ما يرفضه مقدمو الشكاوى، التي تقول إن دور تلك الوزارة يخالف قانونا يعود لعام 1972.ويختص ذلك القانون بتنظيم عمل الهيئات الاستشارية التي تستعين بها الحكومة الأمريكية ويفرض على اللجان المختصة الالتزام بقواعد محددة تتعلق بالشفافية وعمليات التوظيف والممارسات الأخرى.وبحسب الدعاوى التي كشفت عنها وسائل الإعلام، فإن المعايير الفيدرالية تفرض على تلك اللجان الاستشارية التي تشكلها وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك، أن توفر تمثيلا متوازنا بين أعضائها وأن يتم توثيق الاجتماعات وفتحها للعامة مع تقديم ميثاق حول عملها للكونغرس.وتابعت: "لكن وزارة ماسك لم تنفذ هذه الخطوات"، وهو الأمر الذي لم يعلق عليه الملياردير الأمريكي.وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، القسم، اليوم الاثنين، داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.
https://sarabic.ae/20241125/إيلون-ماسك-ينتقد-مقاتلات-إف-35-1095182489.html
https://sarabic.ae/20250120/دونالد-ترامب-يؤدي-اليمين-الدستورية-ويصبح-الرئيس-الـ47-لأمريكا---عاجل-1096980840.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إيلون ماسك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, إيلون ماسك, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
دعاوى قضائية تستهدف إيلون ماسك بعد تنصيب ترامب
بعد دقائق من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، تم الكشف عن دعاوى قضائية ضد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي سيتولى منصب وزير الكفاءة الحكومية في الإدارة الجديدة.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الدعاوى التي سيتم رفعها ستُشعل معركة قانونية تتعلق بأحد أهم الجوانب في أجندة الإدارة الأمريكية
الجديدة.
25 نوفمبر 2024, 20:05 GMT
ولفتت إلى أن هذا الأمر يتعلق بمستوى الشفافية الحكومية وسط شكوك حول إمكانية حدوث تضارب مصالح بين مصلحة ماسك الخاصة والمصلحة العامة للأمريكيين.
ومن المقرر أن تتولى وزارة الشفافية الحكومية، التي يقودها ماسك، تقديم المشورة للحكومة الأمريكية، وهو ما يرفضه مقدمو الشكاوى، التي تقول إن دور تلك الوزارة يخالف قانونا يعود لعام 1972.
ويختص ذلك القانون بتنظيم عمل الهيئات الاستشارية التي تستعين بها الحكومة الأمريكية ويفرض على اللجان المختصة الالتزام بقواعد محددة تتعلق بالشفافية وعمليات التوظيف والممارسات الأخرى.
وبحسب الدعاوى التي كشفت عنها وسائل الإعلام، فإن المعايير الفيدرالية تفرض على تلك اللجان الاستشارية
التي تشكلها وزارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك، أن توفر تمثيلا متوازنا بين أعضائها وأن يتم توثيق الاجتماعات وفتحها للعامة مع تقديم ميثاق حول عملها للكونغرس.
وتابعت: "لكن وزارة ماسك لم تنفذ هذه الخطوات"، وهو الأمر الذي لم يعلق عليه الملياردير الأمريكي.
وأدى الرئيس الأمريكي
المنتخب دونالد ترامب، القسم، اليوم الاثنين، داخل قاعة في مبنى الكونغرس الأمريكي، ليصبح الرئيس الـ47 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وسبقه إلى اليمين نائبه جي دي فانس، بحضور أعضاء الكونغرس الأمريكي ورؤساء ونواب رؤساء أمريكيين سابقين، هم جورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وباراك أوباما.