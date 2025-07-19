https://sarabic.ae/20250719/الرئيس-الفنزويلي-يتهم-السلفادور-بتعذيب-مهاجرين-فنزويليين-رحلتهم-الولايات-المتحدة-1102811916.html

الرئيس الفنزويلي يتهم السلفادور بتعذيب مهاجرين فنزويليين رحلتهم الولايات المتحدة

الرئيس الفنزويلي يتهم السلفادور بتعذيب مهاجرين فنزويليين رحلتهم الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الجمعة، سلطات السلفادور بـ"احتجاز وتعذيب مهاجرين فنزويليين" رُحّلوا من الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، محذرًا من أن... 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T00:01+0000

2025-07-19T00:01+0000

2025-07-19T05:07+0000

السلفادور

رئاسة فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال مادورو، خلال كلمته في مؤتمر للفلاحين بالعاصمة كاراكاس: "الهجرة ليست جريمة، أما خطف وتعذيب المهاجرين فهو جريمة. وعلى بوكيلة، أن يعرف أنه عاجلًا أم آجلًا، ستكون هناك عدالة لكل ما فعله بهؤلاء الفنزويليين في معسكرات الاعتقال والتعذيب".وأكد الرئيس الفنزويلي أن "252 مهاجرًا فنزويليًا، كانوا قد احتُجزوا في مارس(آذار الماضي)، دون محاكمة أو تمكين من الدفاع القانوني في أكبر سجون السلفادور "سيكوت" المخصص لمعتقلي قضايا الإرهاب، وأُفرج عنهم وغادروا بالفعل في طريق عودتهم إلى الوطن".وأوضح مادورو أن "هؤلاء المهاجرين لم يرتكبوا أي جرائم في السلفادور، بل تم احتجازهم بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة"، مضيفًا أن "الإفادات الأولى للمفرج عنهم تؤكد تعرضهم لسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والحرمان من الطعام أو تقديم طعام فاسد"، مشيرًا إلى أن أحدهم فقد كليته نتيجة للضرب.كما وجّه مادورو، شكره إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على إعادة العشرات من المهاجرين الفنزويليين إلى بلادهم بعد الإفراج عنهم من أحد السجون السيئة السمعة في السلفادور، حيث كانوا محتجزين بقرار من الولايات المتحدة.ووصلت طائرتان إلى مطار سيمون بوليفار الدولي قرب العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أمس الجمعة، تقلان عشرات المهاجرين الفنزويليين، الذين أفرجت عنهم السلفادور بعد احتجازهم في سجن سيء السمعة، حيث كانوا قد أُرسلوا من قبل السلطات الأمريكية.

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