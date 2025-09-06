https://sarabic.ae/20250906/-إعلام-أمريكي-ترامب-يدرس-شن-ضربات-عسكرية-داخل-فنزويلا-1104562365.html

إعلام أمريكي: ترامب يدرس شن ضربات عسكرية داخل فنزويلا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تنفيذ هجمات عسكرية ضد أهداف داخل فنزويلا، في إطار ما وصفته مصادر بـ"استراتيجية... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

وبحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، تبحث الإدارة الأمريكية "مجموعة واسعة من الخيارات" عقب حادثة غرق زورق تتهمه واشنطن بالضلوع في تهريب المخدرات، والتي اعتُبرت نقطة تحول في الموقف الأمريكي.وقالت المصادر إن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، لكن لا يُستبعد احتمال استهداف أراضي فنزويلا مستقبلاً بهدف دفع مادورو للتنحي. وأوضح أحد المصادر للقناة أن المسار المفضل لمادورو هو "الرحيل طواعية وتوقع المستقبل، ثم يأتي السؤال: هل تريد الطريق السهل أم الصعب؟". ورغم نفي ترامب سعيه إلى "تغيير النظام"، فإنه يواصل اتهام فنزويلا بإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات، في حين تشير بيانات الأمم المتحدة إلى عكس ذلك. ويوم الثلاثاء، أعلن وزير الأمريكي ماركو روبيو أن القوات الأمريكية شنت "ضربة قاتلة" في البحر الكاريبي ضد سفينة مخدرات كانت قد انطلقت من فنزويلا.وأوضح البيت الأبيض لاحقاً أن الزورق المستهدف كان تابعاً لعصابة "ترين دي أراغوا"، وأسفرت الضربة عن مقتل 11 شخصاً.واتهم مادورو روبيو بأنه يحدد فعلياً سياسة البيت الأبيض تجاه كراكاس ويسعى لجر ترامب إلى مغامرة عسكرية ضد الجمهورية البوليفارية.كما اعتبر مادورو أن أي خطة أمريكية من هذا النوع ستكون "خطأً جسيماً"، داعياً واشنطن إلى احترام سيادة بلاده وضمان السلام في المنطقة.وعلى خلفية هذه التوترات، أعلن مادورو عن بدء تحضير تشكيلات من الميليشيات الشعبية للدفاع عن البلاد، بما يشمل إشراك المواطنين في نظام الدفاع الوطني. وقد بدأ العمل بهذه الوحدات على أساس 15 ألف موقع للدفاع الشعبي على مستوى البلاد.وفي أغسطس/آب الماضي، أكّد مادورو عزمه استخدام قوات الميليشيا البوليفارية لمنع أي تدخل خارجي، موضحاً أن هذه التعبئة جزء من خطة وطنية لحماية السيادة والسلام، وتعزيز الدفاع الإقليمي ومواجهة التهديدات الخارجية.وكانت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، قد أعلنت في 8 أغسطس/آب عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في اعتقال مادورو.وفي 19 أغسطس/آب، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب مستعد لاستخدام "كافة عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد العملية العسكرية في فنزويلا، وذلك بعد إرسال سفن حربية أمريكية إلى سواحل البلاد، بينها طراد صواريخ وغواصة نووية هجومية، على متنها حوالي أربعة آلاف من مشاة البحرية.

