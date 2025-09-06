إعلام أمريكي: ترامب يدرس شن ضربات عسكرية داخل فنزويلا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام أمريكي: ترامب يدرس شن ضربات عسكرية داخل فنزويلا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تنفيذ هجمات عسكرية ضد أهداف داخل فنزويلا، في إطار ما وصفته مصادر بـ"استراتيجية...
إعلام أمريكي: ترامب يدرس شن ضربات عسكرية داخل فنزويلا

تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تنفيذ هجمات عسكرية ضد أهداف داخل فنزويلا، في إطار ما وصفته مصادر بـ"استراتيجية تهدف إلى إضعاف أو حتى الإطاحة" بالرئيس نيكولاس مادورو.
وبحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، تبحث الإدارة الأمريكية "مجموعة واسعة من الخيارات" عقب حادثة غرق زورق تتهمه واشنطن بالضلوع في تهريب المخدرات، والتي اعتُبرت نقطة تحول في الموقف الأمريكي.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
مادورو: إرسال غواصة نووية أمريكية إلى سواحل فنزويلا انتهاك لسيادتنا
28 أغسطس, 01:08 GMT
وقالت المصادر إن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، لكن لا يُستبعد احتمال استهداف أراضي فنزويلا مستقبلاً بهدف دفع مادورو للتنحي.
وأوضح أحد المصادر للقناة أن المسار المفضل لمادورو هو "الرحيل طواعية وتوقع المستقبل، ثم يأتي السؤال: هل تريد الطريق السهل أم الصعب؟".
ورغم نفي ترامب سعيه إلى "تغيير النظام"، فإنه يواصل اتهام فنزويلا بإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات، في حين تشير بيانات الأمم المتحدة إلى عكس ذلك.
ويوم الثلاثاء، أعلن وزير الأمريكي ماركو روبيو أن القوات الأمريكية شنت "ضربة قاتلة" في البحر الكاريبي ضد سفينة مخدرات كانت قد انطلقت من فنزويلا.
وأوضح البيت الأبيض لاحقاً أن الزورق المستهدف كان تابعاً لعصابة "ترين دي أراغوا"، وأسفرت الضربة عن مقتل 11 شخصاً.
واتهم مادورو روبيو بأنه يحدد فعلياً سياسة البيت الأبيض تجاه كراكاس ويسعى لجر ترامب إلى مغامرة عسكرية ضد الجمهورية البوليفارية.
كما اعتبر مادورو أن أي خطة أمريكية من هذا النوع ستكون "خطأً جسيماً"، داعياً واشنطن إلى احترام سيادة بلاده وضمان السلام في المنطقة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
ترامب: القوات الأمريكية دمرت قارب مخدرات قادم من فنزويلا
2 سبتمبر, 20:48 GMT
وعلى خلفية هذه التوترات، أعلن مادورو عن بدء تحضير تشكيلات من الميليشيات الشعبية للدفاع عن البلاد، بما يشمل إشراك المواطنين في نظام الدفاع الوطني. وقد بدأ العمل بهذه الوحدات على أساس 15 ألف موقع للدفاع الشعبي على مستوى البلاد.
وفي أغسطس/آب الماضي، أكّد مادورو عزمه استخدام قوات الميليشيا البوليفارية لمنع أي تدخل خارجي، موضحاً أن هذه التعبئة جزء من خطة وطنية لحماية السيادة والسلام، وتعزيز الدفاع الإقليمي ومواجهة التهديدات الخارجية.
وكانت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، قد أعلنت في 8 أغسطس/آب عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في اعتقال مادورو.
وفي 19 أغسطس/آب، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب مستعد لاستخدام "كافة عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد العملية العسكرية في فنزويلا، وذلك بعد إرسال سفن حربية أمريكية إلى سواحل البلاد، بينها طراد صواريخ وغواصة نووية هجومية، على متنها حوالي أربعة آلاف من مشاة البحرية.
