https://sarabic.ae/20250828/مادورو-إرسال-غواصة-نووية-أمريكية-إلى-سواحل-فنزويلا-انتهاك-لسيادتنا-1104218847.html
مادورو: إرسال غواصة نووية أمريكية إلى سواحل فنزويلا انتهاك لسيادتنا
مادورو: إرسال غواصة نووية أمريكية إلى سواحل فنزويلا انتهاك لسيادتنا
سبوتنيك عربي
علق رئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مجددا، اليوم الخميس، على ”نشر الولايات المتحدة الأمريكية سفن حربية وغواصة نووية قبالة سواحل بلاده. 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T01:08+0000
2025-08-28T01:08+0000
2025-08-28T01:09+0000
نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104023/08/1040230856_0:182:2720:1712_1920x0_80_0_0_dbafff85295ae576956cc76393f5ff9d.jpg
وقال مادورو، في تصريحات له، إن ”إرسال غواصة نووية أمريكية إلى سواحل فنزويلا انتهاك لاتفاقية تحظر نشر واستخدام الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي“، مؤكدا أن ”فنزويلا أرض سلام، وأن سيادتها مهددة حاليا“.وأكد على "الدعم الكبير الذي تتلقاه فنزويلا من جانب المجتمع الدولي في مواجهة هذا التهديد الأمريكي“، مشددا على أن ”دبلوماسية البلاد ليست دبلوماسية الزوارق الحربية“.وتكثف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها على مادورو، إذ ضاعفت مطلع الشهر الجاري قيمة المكافأة المرصودة للقبض عليه إلى 50 مليون دولار بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن مادورو يتزعم منذ أكثر من عشر سنوات منظمة "دي لوس سوليس" الإجرامية، التي تتولى تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الخارجية الأمريكية صنفتها في تموز/يوليو الماضي كـ"منظمة إرهابية عالمية".وكانت الولايات المتحدة قد عرضت سابقًا مكافأة بقيمة 25 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بمادورو، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250827/فنزويلا-أمريكا-تستخدم-قضية-تهريب-المخدرات-غطاء-للعدوان-للسيطرة-على-مواردنا-1104174004.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104023/08/1040230856_98:0:2622:1893_1920x0_80_0_0_4f63dc9ed7cad98b406eb7cd4d3f115d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
مادورو: إرسال غواصة نووية أمريكية إلى سواحل فنزويلا انتهاك لسيادتنا
01:08 GMT 28.08.2025 (تم التحديث: 01:09 GMT 28.08.2025)
علق رئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مجددا، اليوم الخميس، على ”نشر الولايات المتحدة الأمريكية سفن حربية وغواصة نووية قبالة سواحل بلاده.
وقال مادورو، في تصريحات له
، إن ”إرسال غواصة نووية أمريكية إلى سواحل فنزويلا انتهاك لاتفاقية تحظر نشر واستخدام الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي“، مؤكدا أن ”فنزويلا أرض سلام، وأن سيادتها مهددة حاليا“.
وأكد على "الدعم الكبير الذي تتلقاه فنزويلا من جانب المجتمع الدولي في مواجهة هذا التهديد الأمريكي“، مشددا على أن ”دبلوماسية البلاد ليست دبلوماسية الزوارق الحربية“.
وتكثف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها على مادورو
، إذ ضاعفت مطلع الشهر الجاري قيمة المكافأة المرصودة للقبض عليه إلى 50 مليون دولار بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن مادورو يتزعم منذ أكثر من عشر سنوات منظمة "دي لوس سوليس" الإجرامية، التي تتولى تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الخارجية الأمريكية صنفتها في تموز/يوليو الماضي كـ"منظمة إرهابية عالمية".
وكانت الولايات المتحدة قد عرضت سابقًا مكافأة بقيمة 25 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بمادورو، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.