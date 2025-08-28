عربي
أمساليوم
بث مباشر
مادورو: إرسال غواصة نووية أمريكية إلى سواحل فنزويلا انتهاك لسيادتنا
وقال مادورو، في تصريحات له، إن ”إرسال غواصة نووية أمريكية إلى سواحل فنزويلا انتهاك لاتفاقية تحظر نشر واستخدام الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي“، مؤكدا أن ”فنزويلا أرض سلام، وأن سيادتها مهددة حاليا“.وأكد على "الدعم الكبير الذي تتلقاه فنزويلا من جانب المجتمع الدولي في مواجهة هذا التهديد الأمريكي“، مشددا على أن ”دبلوماسية البلاد ليست دبلوماسية الزوارق الحربية“.وتكثف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها على مادورو، إذ ضاعفت مطلع الشهر الجاري قيمة المكافأة المرصودة للقبض عليه إلى 50 مليون دولار بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن مادورو يتزعم منذ أكثر من عشر سنوات منظمة "دي لوس سوليس" الإجرامية، التي تتولى تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الخارجية الأمريكية صنفتها في تموز/يوليو الماضي كـ"منظمة إرهابية عالمية".وكانت الولايات المتحدة قد عرضت سابقًا مكافأة بقيمة 25 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بمادورو، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.
علق رئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مجددا، اليوم الخميس، على ”نشر الولايات المتحدة الأمريكية سفن حربية وغواصة نووية قبالة سواحل بلاده.
وقال مادورو، في تصريحات له، إن ”إرسال غواصة نووية أمريكية إلى سواحل فنزويلا انتهاك لاتفاقية تحظر نشر واستخدام الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي“، مؤكدا أن ”فنزويلا أرض سلام، وأن سيادتها مهددة حاليا“.
وأكد على "الدعم الكبير الذي تتلقاه فنزويلا من جانب المجتمع الدولي في مواجهة هذا التهديد الأمريكي“، مشددا على أن ”دبلوماسية البلاد ليست دبلوماسية الزوارق الحربية“.
مسيرة لدعم الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو لفنزويلا في كراكاس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
فنزويلا: أمريكا تستخدم قضية تهريب المخدرات غطاء للعدوان للسيطرة على مواردنا
أمس, 05:13 GMT
وتكثف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها على مادورو، إذ ضاعفت مطلع الشهر الجاري قيمة المكافأة المرصودة للقبض عليه إلى 50 مليون دولار بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن مادورو يتزعم منذ أكثر من عشر سنوات منظمة "دي لوس سوليس" الإجرامية، التي تتولى تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الخارجية الأمريكية صنفتها في تموز/يوليو الماضي كـ"منظمة إرهابية عالمية".
وكانت الولايات المتحدة قد عرضت سابقًا مكافأة بقيمة 25 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بمادورو، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.
