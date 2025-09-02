ترامب: القوات الأمريكية دمرت قارب مخدرات قادم من فنزويلا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية نفذت هجوما على قارب يحمل كميات كبيرة من المخدرات بعد مغادرته فنزويلا، مؤكدا أن العملية...
ترامب: القوات الأمريكية دمرت قارب مخدرات قادم من فنزويلا

20:48 GMT 02.09.2025
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية نفذت هجوما على قارب يحمل كميات كبيرة من المخدرات بعد مغادرته فنزويلا، مؤكدا أن العملية أسفرت عن تدمير القارب.
وقال ترامب في تصريحات صحفية من البيت الأبيض نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "أطلقت قواتنا النار على قارب ينقل المخدرات، وكانت هناك كميات ضخمة على متنه، فقضينا عليه".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العملية العسكرية، التي وصفها بـ"الضربة المميتة"، استهدفت سفينة تابعة لمنظمة إجرامية مصنفة كـ"إرهابية" في جنوب البحر الكاريبي، بعد مغادرتها فنزويلا.

وصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
مادورو: فنزويلا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام وليس التهديد أو الضغط
أمس, 18:46 GMT
وتأتي هذه العملية في إطار جهود إدارة ترامب لمكافحة تجارة المخدرات في المنطقة.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد علّق، الخميس الماضي، على "نشر الولايات المتحدة الأمريكية سفنا حربية وغواصة نووية" قبالة سواحل بلاده.

وقال مادورو، في تصريحات له، إن "إرسال غواصة نووية أمريكية إلى سواحل فنزويلا، انتهاك لاتفاقية تحظر نشر واستخدام الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي"، مؤكدا أن "فنزويلا أرض سلام، وأن سيادتها مهددة حاليا".

مسيرة لدعم الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو لفنزويلا في كراكاس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
فنزويلا: أمريكا تستخدم قضية تهريب المخدرات غطاء للعدوان للسيطرة على مواردنا
27 أغسطس, 05:13 GMT
وأكد على "الدعم الكبير الذي تتلقاه فنزويلا من جانب المجتمع الدولي في مواجهة هذا التهديد الأمريكي"، مشددا على أن "دبلوماسية البلاد ليست دبلوماسية الزوارق الحربية".

وتكثّف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغوطها على مادورو، إذ ضاعفت مطلع الشهر الجاري، قيمة المكافأة المرصودة "للقبض عليه" إلى 50 مليون دولار، بتهم تتعلق بـ"الاتجار بالمخدرات"، على حد قولها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن "مادورو يتزعم، منذ أكثر من عشر سنوات، منظمة "دي لوس سوليس" الإجرامية، التي تتولى تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية صنفتها في يوليو/ تموز الماضي، "منظمة إرهابية عالمية".

وكانت الولايات المتحدة، عرضت سابقا مكافأة بقيمة 25 مليون دولار، مقابل معلومات تتعلق بمادورو، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.
