ترامب: القوات الأمريكية دمرت قارب مخدرات قادم من فنزويلا

وقال ترامب في تصريحات صحفية من البيت الأبيض نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "أطلقت قواتنا النار على قارب ينقل المخدرات، وكانت هناك كميات ضخمة على متنه، فقضينا عليه".وتأتي هذه العملية في إطار جهود إدارة ترامب لمكافحة تجارة المخدرات في المنطقة.وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد علّق، الخميس الماضي، على "نشر الولايات المتحدة الأمريكية سفنا حربية وغواصة نووية" قبالة سواحل بلاده.وأكد على "الدعم الكبير الذي تتلقاه فنزويلا من جانب المجتمع الدولي في مواجهة هذا التهديد الأمريكي"، مشددا على أن "دبلوماسية البلاد ليست دبلوماسية الزوارق الحربية".وتكثّف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضغوطها على مادورو، إذ ضاعفت مطلع الشهر الجاري، قيمة المكافأة المرصودة "للقبض عليه" إلى 50 مليون دولار، بتهم تتعلق بـ"الاتجار بالمخدرات"، على حد قولها.وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن "مادورو يتزعم، منذ أكثر من عشر سنوات، منظمة "دي لوس سوليس" الإجرامية، التي تتولى تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية صنفتها في يوليو/ تموز الماضي، "منظمة إرهابية عالمية".وكانت الولايات المتحدة، عرضت سابقا مكافأة بقيمة 25 مليون دولار، مقابل معلومات تتعلق بمادورو، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

