مادورو: فنزويلا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام وليس التهديد أو الضغط

صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأن فنزويلا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، ولكن على أساس الاحترام فقط، وليس التهديد والضغط. 01.09.2025

2025-09-01T18:46+0000

2025-09-01T18:46+0000

2025-09-01T18:46+0000

نيكولاس مادورو

حول العالم

أخبار العالم الآن

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100316903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c21749e80c6a7961bdeda0cefc5dc563.jpg

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "السيد الرئيس ترامب، عليك أن تكون حذرًا. لأن وزير الخارجية ماركو روبيو، يريد أن تلطخ يديك بالدماء، بدماء أمريكا الجنوبية، ودماء الكاريبي، ودماء فنزويلا".وتابع مادورو: "لكنه رجل ذكي، نعم، سيعرف ما يجب فعله، وآمل أن تستعاد قنوات التواصل بيننا. إذا كان الأمر كذلك، فنحن جميعا نؤيده".وأكد مادورو خلال المؤتمر الصحفي أنه "مع الاحترام، كل شيء ممكن. إذا كانت هناك تهديدات وضغوط قصوى، فسيكون هناك أقصى درجات الاستعداد وأقصى درجات العصيان من جانبنا، نحن أبطال العالم في عصيان الإمبريالية والاستعمار".وفي 19 أغسطس، أشارت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد احتمال شن عملية عسكرية في فنزويلا.وأعرب مادورو، في وقت سابق، عن نيته استخدام القوات البوليفارية، التي يبلغ تعدادها نحو 4.5 مليون عنصر في جميع أنحاء البلاد، لمنع ما وصفها بـ"الإمبراطورية" من التدخل في شؤون فنزويلا. واعتبر رئيس الدولة التجنيد واسع النطاق في صفوف القوات بأنه جزء من الخطة الوطنية لحماية السيادة والسلام، والتي تتضمن تعزيز قوات الدفاع الإقليمية ومواجهة التهديدات الخارجية.بدورها، أكدت كل من روسيا والصين وإيران ودول التحالف البوليفاري، دعمهم لفنزويلا ودعوا إلى احترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية للدول في المنطقة.

2025

الأخبار

نيكولاس مادورو, حول العالم, أخبار العالم الآن, ترامب