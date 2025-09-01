مادورو: فنزويلا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام وليس التهديد أو الضغط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/مادورو-فنزويلا-مستعدة-للحوار-مع-الولايات-المتحدة-على-أساس-الاحترام-وليس-التهديد-أو-الضغط--1104390508.html
مادورو: فنزويلا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام وليس التهديد أو الضغط
مادورو: فنزويلا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام وليس التهديد أو الضغط
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأن فنزويلا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، ولكن على أساس الاحترام فقط، وليس التهديد والضغط. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T18:46+0000
2025-09-01T18:46+0000
نيكولاس مادورو
حول العالم
أخبار العالم الآن
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100316903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c21749e80c6a7961bdeda0cefc5dc563.jpg
وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "السيد الرئيس ترامب، عليك أن تكون حذرًا. لأن وزير الخارجية ماركو روبيو، يريد أن تلطخ يديك بالدماء، بدماء أمريكا الجنوبية، ودماء الكاريبي، ودماء فنزويلا".وتابع مادورو: "لكنه رجل ذكي، نعم، سيعرف ما يجب فعله، وآمل أن تستعاد قنوات التواصل بيننا. إذا كان الأمر كذلك، فنحن جميعا نؤيده".وأكد مادورو خلال المؤتمر الصحفي أنه "مع الاحترام، كل شيء ممكن. إذا كانت هناك تهديدات وضغوط قصوى، فسيكون هناك أقصى درجات الاستعداد وأقصى درجات العصيان من جانبنا، نحن أبطال العالم في عصيان الإمبريالية والاستعمار".وفي 19 أغسطس، أشارت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد احتمال شن عملية عسكرية في فنزويلا.وأعرب مادورو، في وقت سابق، عن نيته استخدام القوات البوليفارية، التي يبلغ تعدادها نحو 4.5 مليون عنصر في جميع أنحاء البلاد، لمنع ما وصفها بـ"الإمبراطورية" من التدخل في شؤون فنزويلا. واعتبر رئيس الدولة التجنيد واسع النطاق في صفوف القوات بأنه جزء من الخطة الوطنية لحماية السيادة والسلام، والتي تتضمن تعزيز قوات الدفاع الإقليمية ومواجهة التهديدات الخارجية.بدورها، أكدت كل من روسيا والصين وإيران ودول التحالف البوليفاري، دعمهم لفنزويلا ودعوا إلى احترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية للدول في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250807/الولايات-المتحدة-تعرض-50-مليون-دولار-مقابل-معلومات-تؤدي-إلى-اعتقال-نيكولاس-مادورو-1103498830.html
https://sarabic.ae/20250507/بوتين-يستقبل-قادة-دول-العالم-في-موسكو-للاحتفال-بالذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية--1100248971.html
https://sarabic.ae/20250828/مادورو-إرسال-غواصة-نووية-أمريكية-إلى-سواحل-فنزويلا-انتهاك-لسيادتنا-1104218847.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100316903_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_4166d5cdc518ce92064ce6ed68c01fd3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نيكولاس مادورو, حول العالم, أخبار العالم الآن, ترامب
نيكولاس مادورو, حول العالم, أخبار العالم الآن, ترامب

مادورو: فنزويلا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام وليس التهديد أو الضغط

18:46 GMT 01.09.2025
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر
وصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© Sputnik . Host photo agency RIA Novosti/Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأن فنزويلا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، ولكن على أساس الاحترام فقط، وليس التهديد والضغط.
وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "السيد الرئيس ترامب، عليك أن تكون حذرًا. لأن وزير الخارجية ماركو روبيو، يريد أن تلطخ يديك بالدماء، بدماء أمريكا الجنوبية، ودماء الكاريبي، ودماء فنزويلا".
وأضاف مادرور: "إنهم يريدون أن يبقى اسمك يا ترامب ملطخا بالدماء إلى الأبد بمذبحة ضد شعب فنزويلا، وحرب مروعة ضد أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، لأنها ستكون حربا شاملة على مستوى القارة، إنهم يريدون أن تلطخ يدي دونالد ترامب بالدماء".
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
الولايات المتحدة تعرض 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال نيكولاس مادورو
7 أغسطس, 23:40 GMT
وتابع مادورو: "لكنه رجل ذكي، نعم، سيعرف ما يجب فعله، وآمل أن تستعاد قنوات التواصل بيننا. إذا كان الأمر كذلك، فنحن جميعا نؤيده".
وأكد مادورو خلال المؤتمر الصحفي أنه "مع الاحترام، كل شيء ممكن. إذا كانت هناك تهديدات وضغوط قصوى، فسيكون هناك أقصى درجات الاستعداد وأقصى درجات العصيان من جانبنا، نحن أبطال العالم في عصيان الإمبريالية والاستعمار".
في 8 أغسطس/آب، أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
بوتين يستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين
7 مايو, 11:50 GMT
وفي 19 أغسطس، أشارت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لاستخدام "جميع عناصر القوة الأمريكية" لمكافحة تهريب المخدرات، دون استبعاد احتمال شن عملية عسكرية في فنزويلا.
وجاء هذا التصريح بعد إرسال سفن حربية أمريكية، بما في ذلك طراد صواريخ وغواصة هجومية نووية، إلى شواطئ جمهورية بوليفار. ووصفت كاراكاس، هذه الخطوات بأنها استفزاز ومحاولة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة، وانتهاك للمعاهدات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
مادورو: إرسال غواصة نووية أمريكية إلى سواحل فنزويلا انتهاك لسيادتنا
28 أغسطس, 01:08 GMT
وأعرب مادورو، في وقت سابق، عن نيته استخدام القوات البوليفارية، التي يبلغ تعدادها نحو 4.5 مليون عنصر في جميع أنحاء البلاد، لمنع ما وصفها بـ"الإمبراطورية" من التدخل في شؤون فنزويلا. واعتبر رئيس الدولة التجنيد واسع النطاق في صفوف القوات بأنه جزء من الخطة الوطنية لحماية السيادة والسلام، والتي تتضمن تعزيز قوات الدفاع الإقليمية ومواجهة التهديدات الخارجية.
بدورها، أكدت كل من روسيا والصين وإيران ودول التحالف البوليفاري، دعمهم لفنزويلا ودعوا إلى احترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية للدول في المنطقة.
