بوتين يستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
15 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250507/بوتين-يستقبل-قادة-دول-العالم-في-موسكو-للاحتفال-بالذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية--1100248971.html
بوتين يستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين
بوتين يستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين، معربًا عن امتنانه لمادورو الذي وصل إلى روسيا للاحتفال بالذكرى... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T11:50+0000
2025-05-07T12:46+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الأخبار
الذكرى الثمانين للنصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100263462_0:0:3123:1756_1920x0_80_0_0_44068d6b5536558a9221c4539329663f.jpg
وقال بوتين خلال لقائه مع مادورو في موسكو: "أنا ممتن للغاية لكم لأنكم وجدتم الوقت للحضور إلى الاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية. ونحن نطلق على هذه الحرب اسم الحرب الوطنية العظمى".وأوضح بوتين أن الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو تشافيز، كان زعيمًا لامعًا لكل أمريكا اللاتينية، وكان أيضا وصديقا لروسيا.وأكد بوتين أن أن تاريخ 9 مايو/أيار، يجسد النصر على النازية وهو يوم خاص بالنسبة لروسيا.وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن العلاقات الودية بين روسيا وفنزويلا صمدت أمام اختبار الزمن، وتمكنت الدولتان من رفع علاقاتهما إلى مستوى عالٍ.وقال: "رافقت القائد (الرئيس الفنزويلي السابق) هوغو تشافيز، وقد حدث هذا أكثر من مرة خلال زياراتنا للكرملين، عندما بدأنا نطور علاقات الصداقة هذه. صداقة صمدت أمام اختبار الزمن، وتمكنا من الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى عال".ووصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو إلى موسكو، اليوم الأربعاء،، وبعد المحادثات مع الرئيس بوتين، سيبقى في روسيا للمشاركة في الفعاليات المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصربينها دولة عربية... وحداث عسكرية من 13 دولة تشارك في العرض العسكري في موسكو
https://sarabic.ae/20250506/بينهم-زعيمان-عربيان-موسكو-تستعد-لاستقبال-29-زعيم-دولة-أجنبية-في-احتفالات-يوم-النصر-1100215001.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100263462_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_1b63b34c75ce2ffe1e47fed148065137.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, الذكرى الثمانين للنصر
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, الذكرى الثمانين للنصر

بوتين يستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين

11:50 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 07.05.2025)
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين، معربًا عن امتنانه لمادورو الذي وصل إلى روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.
وقال بوتين خلال لقائه مع مادورو في موسكو: "أنا ممتن للغاية لكم لأنكم وجدتم الوقت للحضور إلى الاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية. ونحن نطلق على هذه الحرب اسم الحرب الوطنية العظمى".

وأشار بوتين إلى أن البلدين يتعاونان في مجال الطاقة والأدوية والنقل، وأن حجم نمو التبادل التجاري بين روسيا وفنزويلا في عام 2024 بلغ نسبة 64%، وهذا مؤشر جيد.

وأوضح بوتين أن الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو تشافيز، كان زعيمًا لامعًا لكل أمريكا اللاتينية، وكان أيضا وصديقا لروسيا.

نتذكر جيدًا صديقنا هوغو تشافيز. كان قائدًا فذًا، ليس لبلدكم فحسب، بل لأمريكا اللاتينية بأسرها. كان صديقًا لنا بلا شك. وأنتم تواصلون عمله الآن، ونتمنى لكم كل التوفيق. ستتاح لنا فرصة مناقشة جميع المجالات التي ذكرتها للتو. أهلاً وسهلاً بكم، سيادة الرئيس.

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن أن تاريخ 9 مايو/أيار، يجسد النصر على النازية وهو يوم خاص بالنسبة لروسيا.

نسمي هذه الحرب "الحرب الوطنية العظمى". بالنسبة لروسيا، وللشعب الروسي، يعد هذا يوما مميزا للانتصار على النازية.

الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمشاركين في ماراثون ”المعرفة- الأوائل“ - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ66 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
بينهم زعيمان عربيان... موسكو تستعد لاستقبال 29 زعيم دولة أجنبية في احتفالات يوم النصر
أمس, 13:47 GMT
وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن العلاقات الودية بين روسيا وفنزويلا صمدت أمام اختبار الزمن، وتمكنت الدولتان من رفع علاقاتهما إلى مستوى عالٍ.
وقال: "رافقت القائد (الرئيس الفنزويلي السابق) هوغو تشافيز، وقد حدث هذا أكثر من مرة خلال زياراتنا للكرملين، عندما بدأنا نطور علاقات الصداقة هذه. صداقة صمدت أمام اختبار الزمن، وتمكنا من الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى عال".
ووصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو إلى موسكو، اليوم الأربعاء،، وبعد المحادثات مع الرئيس بوتين، سيبقى في روسيا للمشاركة في الفعاليات المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر
بينها دولة عربية... وحداث عسكرية من 13 دولة تشارك في العرض العسكري في موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала