https://sarabic.ae/20250507/بوتين-يستقبل-قادة-دول-العالم-في-موسكو-للاحتفال-بالذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية--1100248971.html

بوتين يستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين

بوتين يستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين

سبوتنيك عربي

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين، معربًا عن امتنانه لمادورو الذي وصل إلى روسيا للاحتفال بالذكرى... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T11:50+0000

2025-05-07T11:50+0000

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الذكرى الثمانين للنصر

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وقال بوتين خلال لقائه مع مادورو في موسكو: "أنا ممتن للغاية لكم لأنكم وجدتم الوقت للحضور إلى الاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية. ونحن نطلق على هذه الحرب اسم الحرب الوطنية العظمى".وأوضح بوتين أن الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو تشافيز، كان زعيمًا لامعًا لكل أمريكا اللاتينية، وكان أيضا وصديقا لروسيا.وأكد بوتين أن أن تاريخ 9 مايو/أيار، يجسد النصر على النازية وهو يوم خاص بالنسبة لروسيا.وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن العلاقات الودية بين روسيا وفنزويلا صمدت أمام اختبار الزمن، وتمكنت الدولتان من رفع علاقاتهما إلى مستوى عالٍ.وقال: "رافقت القائد (الرئيس الفنزويلي السابق) هوغو تشافيز، وقد حدث هذا أكثر من مرة خلال زياراتنا للكرملين، عندما بدأنا نطور علاقات الصداقة هذه. صداقة صمدت أمام اختبار الزمن، وتمكنا من الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى عال".ووصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو إلى موسكو، اليوم الأربعاء،، وبعد المحادثات مع الرئيس بوتين، سيبقى في روسيا للمشاركة في الفعاليات المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصربينها دولة عربية... وحداث عسكرية من 13 دولة تشارك في العرض العسكري في موسكو

https://sarabic.ae/20250506/بينهم-زعيمان-عربيان-موسكو-تستعد-لاستقبال-29-زعيم-دولة-أجنبية-في-احتفالات-يوم-النصر-1100215001.html

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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, الذكرى الثمانين للنصر