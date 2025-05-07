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بوتين يستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين
بوتين يستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين، معربًا عن امتنانه لمادورو الذي وصل إلى روسيا للاحتفال بالذكرى... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T11:50+0000
2025-05-07T11:50+0000
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الذكرى الثمانين للنصر
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وقال بوتين خلال لقائه مع مادورو في موسكو: "أنا ممتن للغاية لكم لأنكم وجدتم الوقت للحضور إلى الاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية. ونحن نطلق على هذه الحرب اسم الحرب الوطنية العظمى".وأوضح بوتين أن الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو تشافيز، كان زعيمًا لامعًا لكل أمريكا اللاتينية، وكان أيضا وصديقا لروسيا.وأكد بوتين أن أن تاريخ 9 مايو/أيار، يجسد النصر على النازية وهو يوم خاص بالنسبة لروسيا.وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن العلاقات الودية بين روسيا وفنزويلا صمدت أمام اختبار الزمن، وتمكنت الدولتان من رفع علاقاتهما إلى مستوى عالٍ.وقال: "رافقت القائد (الرئيس الفنزويلي السابق) هوغو تشافيز، وقد حدث هذا أكثر من مرة خلال زياراتنا للكرملين، عندما بدأنا نطور علاقات الصداقة هذه. صداقة صمدت أمام اختبار الزمن، وتمكنا من الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى عال".ووصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو إلى موسكو، اليوم الأربعاء،، وبعد المحادثات مع الرئيس بوتين، سيبقى في روسيا للمشاركة في الفعاليات المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.شي جين بينغ يتوجه إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصربينها دولة عربية... وحداث عسكرية من 13 دولة تشارك في العرض العسكري في موسكو
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, الذكرى الثمانين للنصر
بوتين يستقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين
11:50 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 07.05.2025)
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين، معربًا عن امتنانه لمادورو الذي وصل إلى روسيا للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر.
وقال بوتين خلال لقائه مع مادورو في موسكو: "أنا ممتن للغاية لكم لأنكم وجدتم الوقت للحضور إلى الاحتفال بالنصر في الحرب العالمية الثانية. ونحن نطلق على هذه الحرب اسم الحرب الوطنية العظمى".
وأشار بوتين إلى أن البلدين يتعاونان في مجال الطاقة والأدوية والنقل، وأن حجم نمو التبادل التجاري بين روسيا وفنزويلا في عام 2024 بلغ نسبة 64%، وهذا مؤشر جيد.
وأوضح بوتين أن الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو تشافيز، كان زعيمًا لامعًا لكل أمريكا اللاتينية، وكان أيضا وصديقا لروسيا.
نتذكر جيدًا صديقنا هوغو تشافيز. كان قائدًا فذًا، ليس لبلدكم فحسب، بل لأمريكا اللاتينية بأسرها. كان صديقًا لنا بلا شك. وأنتم تواصلون عمله الآن، ونتمنى لكم كل التوفيق. ستتاح لنا فرصة مناقشة جميع المجالات التي ذكرتها للتو. أهلاً وسهلاً بكم، سيادة الرئيس.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن أن تاريخ 9 مايو/أيار، يجسد النصر على النازية وهو يوم خاص بالنسبة لروسيا.
نسمي هذه الحرب "الحرب الوطنية العظمى". بالنسبة لروسيا، وللشعب الروسي، يعد هذا يوما مميزا للانتصار على النازية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن العلاقات الودية بين روسيا وفنزويلا صمدت أمام اختبار الزمن، وتمكنت الدولتان من رفع علاقاتهما إلى مستوى عالٍ.
وقال: "رافقت القائد (الرئيس الفنزويلي السابق) هوغو تشافيز، وقد حدث هذا أكثر من مرة خلال زياراتنا للكرملين، عندما بدأنا نطور علاقات الصداقة هذه. صداقة صمدت أمام اختبار الزمن، وتمكنا من الارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى عال".
ووصل الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو إلى موسكو، اليوم الأربعاء،، وبعد المحادثات مع الرئيس بوتين، سيبقى في روسيا للمشاركة في الفعاليات المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.