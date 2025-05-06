https://sarabic.ae/20250506/بينهم-زعيمان-عربيان-موسكو-تستعد-لاستقبال-29-زعيم-دولة-أجنبية-في-احتفالات-يوم-النصر-1100215001.html

بينهم زعيمان عربيان... موسكو تستعد لاستقبال 29 زعيم دولة أجنبية في احتفالات يوم النصر

بينهم زعيمان عربيان... موسكو تستعد لاستقبال 29 زعيم دولة أجنبية في احتفالات يوم النصر

سبوتنيك عربي

أفاد، يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تتوقع مشاركة 29 زعيم دولة أجنبية في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T13:47+0000

2025-05-06T13:47+0000

2025-05-06T13:51+0000

روسيا

الذكرى الثمانين للنصر

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وقال أوشاكوف للصحفيين: "لقد دعونا العديد من الضيوف الأجانب، ونتوقع أن يحضر 29 قائدًا من الدول التي دعوناها في عيد النصر".وأكد أوشاكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، في الثامن من أيار/مايو الجاري، في العاصمة موسكو، قائلا: "الحدث الأهم هو الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ يوم 8 أيار/مايو، وستكون الزيارة حافلة بالأحداث، حيث ستبدأ المحادثات على نطاق ضيق ثم موسع".وأضاف أن الرئيسين سيوقعان بيانات مشتركة بشأن تعميق العلاقات بشكل أكبر والاستقرار الاستراتيجي العالمي بعد محادثات موسكو.وأكد أن مجال التعاون الرائد بين روسيا والصين هو الطاقة، قائلا: "يتطور التعاون (بين روسيا والصين) في جميع المجالات، وأهمها الطاقة. روسيا من الدول الرائدة في توريد المواد الخام للطاقة إلى الصين، وتحتل المرتبة الأولى في مجال النفط والغاز عبر الأنابيب".وفي السياق ذاته، أضاف أوشاكوف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا موقف روسيا بشأن أوكرانيا وتفهم كيف يمكن تحقيق السلام على المدى الطويل إذا تم اتباع مبادئ موسكو في حل الصراع.وأضاف: "أود أن أقول إن زملاءنا الأمريكيين يدركون موقفنا جيداً ويفهمون كيف يمكننا، إذا اتبعنا تنفيذ موقفنا، أن نصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد. الأمريكيون، بطبيعة الحال، يعرفون أننا أعلنا وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة الاحتفال بيوم النصر، وربما لاحظ الكثيرون أن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب قيّم أمس هذه الخطوة التي اتخذتها القيادة الروسية بشكل إيجابي".وأوضح أن روسيا وأمريكا لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن استئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي ومستقبل معاهدة "ستارت" الجديدة، وقال أوشاكوف ردًا على سؤال في هذا الشأن: "تمت مناقشة هذا الموضوع، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق محدد لإجراء مفاوضات حول هذا الموضوع".وقال أوشاكوف إن اللقاء سيعقد في التاسع من مايو المقبل، وأن آخر مرة تحدث فيها زعيما البلدين شخصيا كانت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال قمة مجموعة "بريكس" في قازان.وأضاف: "يتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع تطوير العلاقات الروسية المصرية المتعددة الأوجه، وتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى، بما في ذلك بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر، الضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية، ومن الطبيعي أن يتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونعلم أن مصر، على مر التاريخ، تلعب دوراً كوسيط مهم في تسوية النزاعات بالشرق الأوسط. وستناقش جميع هذه المواضيع".خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددةمدونون من نحو 20 دولة يقومون بجولة في روسيا بمناسبة ذكرى النصر على النازية

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روسيا, الذكرى الثمانين للنصر