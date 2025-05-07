https://sarabic.ae/20250507/بينها-دولة-عربية--وحداث-عسكرية-من-13-دولة-تشارك-في-العرض-العسكري-في-موسكو-1100250082.html

بينها دولة عربية... وحداث عسكرية من 13 دولة تشارك في العرض العسكري في موسكو

بينها دولة عربية... وحداث عسكرية من 13 دولة تشارك في العرض العسكري في موسكو

سبوتنيك عربي

من المقرر أن تشارك وحدات من 13 دولة في ذكرى الانتصار بالحرب الوطنية العظمى على النازية، من خلال عرض على طول الساحة الحمراء تكريما للذكرى الثمانين للنصر. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T11:02+0000

2025-05-07T11:02+0000

2025-05-07T11:02+0000

روسيا

الذكرى الثمانين للنصر

عيد النصر

الساحة الحمراء

وحدات عسكرية

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وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف: إن "وحدات من 13 دولة، بما في ذلك الصين وفيتنام ومصر وعدد من بلدان رابطة الدول المستقلة، ستشارك في مسيرة على طول الساحة الحمراء تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".وأكد أوشاكوف أنه "من المهم للغاية أن تسير وحدات العرض من 13 دولة عبر الساحة الحمراء".وأوضح أوشاكوف أن زعماء أذربيجان، وأرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وأبخازيا، وصربسكا (جزء من البوسنة والهرسك)، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وفنزويلا، وفيتنام، وغينيا بيساو، ومصر، وزيمبابوي، والصين، والكونغو، وكوبا، ولاوس، ومنغوليا، وميانمار، وفلسطين، وصربيا، وسلوفاكيا، وغينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وأوسيتيا الجنوبية، سيجتمعون في موسكو بمناسبة يوم النصر.وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.

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سبوتنيك عربي

روسيا, الذكرى الثمانين للنصر, عيد النصر, الساحة الحمراء, وحدات عسكرية