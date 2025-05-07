بينها دولة عربية... وحداث عسكرية من 13 دولة تشارك في العرض العسكري في موسكو
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورأفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - الجنود الروس خلال العرض العسكري على الساحة الحمراء في الذكرى الـ72 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945)
© Sputnik . Alexander Vilf/
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من المقرر أن تشارك وحدات من 13 دولة في ذكرى الانتصار بالحرب الوطنية العظمى على النازية، من خلال عرض على طول الساحة الحمراء تكريما للذكرى الثمانين للنصر.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف: إن "وحدات من 13 دولة، بما في ذلك الصين وفيتنام ومصر وعدد من بلدان رابطة الدول المستقلة، ستشارك في مسيرة على طول الساحة الحمراء تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
وأوضح أوشاكوف للصحفيين أن "العرض سيشارك فيه وحدات من أذربيجان وفيتنام وبيلاروسيا ومصر وكازاخستان ،والصين وقيرغيزستان ولاوس ومنغوليا وميانمار وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان".
وأكد أوشاكوف أنه "من المهم للغاية أن تسير وحدات العرض من 13 دولة عبر الساحة الحمراء".
وكان أفاد أوشاكوف، أمس الثلاثاء، أن موسكو تتوقع مشاركة 29 زعيم دولة أجنبية في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وأوضح أوشاكوف أن زعماء أذربيجان، وأرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وأبخازيا، وصربسكا (جزء من البوسنة والهرسك)، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وفنزويلا، وفيتنام، وغينيا بيساو، ومصر، وزيمبابوي، والصين، والكونغو، وكوبا، ولاوس، ومنغوليا، وميانمار، وفلسطين، وصربيا، وسلوفاكيا، وغينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وأوسيتيا الجنوبية، سيجتمعون في موسكو بمناسبة يوم النصر.
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت الاتحاد السوفييتي، في 22 يونيو/ حزيران 1941.