https://sarabic.ae/20250507/الكرملين-مبادرة-بوتين-لوقف-إطلاق-النار-بمناسبة-ذكرى-النصر-على-النازية-لا-تزال-سارية-1100249588.html
الكرملين: مبادرة بوتين لوقف إطلاق النار بمناسبة ذكرى النصر على النازية لا تزال سارية
الكرملين: مبادرة بوتين لوقف إطلاق النار بمناسبة ذكرى النصر على النازية لا تزال سارية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن مبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوقف إطلاق النار بمناسبة ذكرى النصر لا تزال سارية... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، هذه مبادرة الجانب الروسي، مبادرة الرئيس بوتين، لا تزال سارية المفعول".وأعلنت روسيا، بقرار من الرئيس بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر: من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار حتى منتصف ليل 10-11 مايو/ أيار. وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه في حال حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر من جانب أوكرانيا، فلا أحد يستطيع ضمان حلول يوم 10 مايو (اليوم التالي للاحتفال) في كييف، وهذا ما يفهمه زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.يذكر أن زيلينسكي رفض عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب الذين سيأتون إلى موسكو لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو.نيبينزيا: روسيا مستعدة لمفاوضات مباشرة مع كييف رغم مشاكل شرعية زيلينسكي
https://sarabic.ae/20250506/الكرملين-روسيا-سترد-إذا-واصلت-كييف-ضرباتها-خلال-هدنة-عيد-النصر-1100205742.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الكرملين: مبادرة بوتين لوقف إطلاق النار بمناسبة ذكرى النصر على النازية لا تزال سارية
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن مبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لوقف إطلاق النار بمناسبة ذكرى النصر لا تزال سارية المفعول.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، هذه مبادرة الجانب الروسي، مبادرة الرئيس بوتين، لا تزال سارية المفعول".
وأضاف بيسكوف أن موقف روسيا بشأن وقف إطلاق النار المؤقت مع أوكرانيا معروف، وقد صدرت بشأنه جميع التعليمات.
وأعلنت روسيا، بقرار من الرئيس بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر: من منتصف ليل 7-8 مايو/ أيار حتى منتصف ليل 10-11 مايو/ أيار. وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بحسب ما أفاد الكرملين.
وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف
، أنه في حال حدوث استفزاز حقيقي في يوم النصر من جانب أوكرانيا، فلا أحد يستطيع ضمان حلول يوم 10 مايو (اليوم التالي للاحتفال) في كييف، وهذا ما يفهمه زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.
يذكر أن زيلينسكي رفض عرض روسيا بوقف إطلاق النار، خلال الذكرى الثمانين للنصر، قائلا إن كييف لا تستطيع ضمان سلامة الضيوف الأجانب
الذين سيأتون إلى موسكو لحضور العرض العسكري في التاسع من مايو.