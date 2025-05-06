https://sarabic.ae/20250506/وزير-الدولة-الهندي-لشؤون-الدفاع-يعتزم-حضور-فعاليات-عيد-النصر-في-موسكو--1100228762.html
وزير الدولة الهندي لشؤون الدفاع يعتزم حضور فعاليات عيد النصر في موسكو
وزير الدولة الهندي لشؤون الدفاع يعتزم حضور فعاليات عيد النصر في موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد الملحق العسكري والجوي للسفارة الروسية في نيودلهي، العقيد سيرغي خارتشينكو، بأنه من المقرر أن يمثل وزير الدولة الهندي لشؤون الدفاع، سانجاي سيث، الهند في عرض... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T18:03+0000
2025-05-06T18:03+0000
2025-05-06T18:03+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
الذكرى الثمانين للنصر
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وقال خارتشينكو: "يتوجه وزير الدولة لشؤون الدفاع سانجاي سيث إلى موسكو لحضور الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".وتابع: "لم يتمكن راكشا مانتري (وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ) من الحضور شخصيا، لكنه طلب وتمنى كل التوفيق لزملائه الروس".وفي وقت سابق، أفادت مصادر حكومية هندية أن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، سيزور موسكو لحضور احتفالات يوم النصر، ولكن في وقت لاحق، قالوا إنه لن يحضر بسبب تصاعد التوترات بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الإرهابي في باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.خبير: الذكرى الثمانين للنصر تؤكد هزيمة النازية المتجددةمدونون من نحو 20 دولة يقومون بجولة في روسيا بمناسبة ذكرى النصر على النازية
https://sarabic.ae/20250506/بينهم-زعيمان-عربيان-موسكو-تستعد-لاستقبال-29-زعيم-دولة-أجنبية-في-احتفالات-يوم-النصر-1100215001.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار الهند اليوم, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, أخبار الهند اليوم, الذكرى الثمانين للنصر
وزير الدولة الهندي لشؤون الدفاع يعتزم حضور فعاليات عيد النصر في موسكو
أفاد الملحق العسكري والجوي للسفارة الروسية في نيودلهي، العقيد سيرغي خارتشينكو، بأنه من المقرر أن يمثل وزير الدولة الهندي لشؤون الدفاع، سانجاي سيث، الهند في عرض النصر، في التاسع من مايو/أيار، في موسكو.
وقال خارتشينكو: "يتوجه وزير الدولة لشؤون الدفاع سانجاي سيث إلى موسكو لحضور الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
وتابع: "لم يتمكن راكشا مانتري (وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ) من الحضور شخصيا، لكنه طلب وتمنى كل التوفيق لزملائه الروس".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر حكومية هندية أن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، سيزور موسكو لحضور احتفالات يوم النصر، ولكن في وقت لاحق، قالوا إنه لن يحضر بسبب تصاعد التوترات بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الإرهابي في باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد، يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن موسكو تتوقع مشاركة 29 زعيم دولة أجنبية في العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وفي الـ9 من مايو/ أيار الجاري، تحتفل روسيا بالذكرى الـ80 للنصر، الذي أحرزته وغيرها من الجمهوريات السوفييتية في حقبة الاتحاد السوفييتي، على القوات النازية، التي غزت اتحاد الجمهوريات السوفييتية، في 22 يونيو/ حزيران 1941.