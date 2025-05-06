https://sarabic.ae/20250506/موسكو-روسيا-تحارب-النازية-الجديدة-في-أوكرانيا-التي-برزت-مرة-أخرى-بدعم-غربي-1100212409.html
موسكو: روسيا تحارب النازية الجديدة في أوكرانيا التي برزت مرة أخرى بدعم غربي
موسكو: روسيا تحارب النازية الجديدة في أوكرانيا التي برزت مرة أخرى بدعم غربي
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تحارب النازية الجديدة التي ظهرت في أوكرانيا بمساعدة ودعم مباشر من الغرب، مؤكدة أنه سيتم القضاء... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T13:07+0000
2025-05-06T13:07+0000
2025-05-06T13:07+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الذكرى الثمانين للنصر
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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، تحارب روسيا مجددًا النازية الجديدة التي ظهرت في أوكرانيا، ليس بتواطؤ فحسب، بل بمساعدة مباشرة من الغرب".وأضافت: "لا شك أن هذه المهمة المقدسة المتمثلة في القضاء عليها ستُنجز، وستحمل كييف وأوديسا بفخر لقب "المدن البطلة" بجدارة".وتابعت المتحدثة: "بالنسبة لزيلينسكي، كما نعلم، لم يبق لديه شيء مقدس. بعد أن دنس ذكرى جده، سيميون إيفانوفيتش زيلينسكي، الحائز على وسامي النجمة الحمراء، والذي قدّم مسيرة بطولية خلال الحرب الوطنية العظمى، يسخر رئيس نظام كييف الآن من المحاربين القدامى الذين عاشوا ليشهدوا الذكرى الثمانين للنصر، العازمين على المشاركة في احتفالات التاسع من مايو/أيار.وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا سترد بشكل مناسب إذا استمرت كييف في محاولة توجيه ضربات ضد روسيا، خلال أيام وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، مبادرة الرئيس بوتين لهدنة مؤقتة خلال الأعياد ذات صلة. وقد أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة التعليمات اللازمة. ولكن أود هنا تذكيركم بموقفنا. سيتوقف إطلاق النار، ولكن إذا لم يبد نظام كييف أي رد فعل بالمثل، واستمرت محاولات استهداف مواقعنا أو منشآتنا، فسيتم الرد المناسب فورًا".الكرملين: روسيا سترد إذا واصلت كييف ضرباتها خلال هدنة عيد النصرلافروف: اقتراح بوتين لهدنة عيد النصر هو بداية مفاوضات مباشرة مع كييف دون شروط مسبقة
https://sarabic.ae/20250506/الكرملين-روسيا-سترد-إذا-واصلت-كييف-ضرباتها-خلال-هدنة-عيد-النصر-1100205742.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الذكرى الثمانين للنصر
روسيا, أخبار أوكرانيا, الذكرى الثمانين للنصر
موسكو: روسيا تحارب النازية الجديدة في أوكرانيا التي برزت مرة أخرى بدعم غربي
صرّحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تحارب النازية الجديدة التي ظهرت في أوكرانيا بمساعدة ودعم مباشر من الغرب، مؤكدة أنه سيتم القضاء عليها من جديد.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "اليوم، تحارب روسيا مجددًا النازية الجديدة التي ظهرت في أوكرانيا، ليس بتواطؤ فحسب، بل بمساعدة مباشرة من الغرب".
وأضافت: "لا شك أن هذه المهمة المقدسة المتمثلة في القضاء عليها ستُنجز، وستحمل كييف وأوديسا بفخر لقب "المدن البطلة" بجدارة".
وتابعت المتحدثة: "بالنسبة لزيلينسكي، كما نعلم، لم يبق لديه شيء مقدس. بعد أن دنس ذكرى جده، سيميون إيفانوفيتش زيلينسكي، الحائز على وسامي النجمة الحمراء، والذي قدّم مسيرة بطولية خلال الحرب الوطنية العظمى، يسخر رئيس نظام كييف الآن من المحاربين القدامى الذين عاشوا ليشهدوا الذكرى الثمانين للنصر، العازمين على المشاركة في احتفالات التاسع من مايو/أيار.
وأشارت زاخاروفا إلى أن زيلينسكي هدد المشاركين في العرض العسكري في موسكو يوم 9 مايو/أيار وضيوف العاصمة، وعندما أدرك أنه سقط في "بركة دموية"، حاول تحويل مسؤولية الاستفزازات المحتملة إلى روسيا.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا سترد بشكل مناسب إذا استمرت كييف في محاولة توجيه ضربات ضد روسيا، خلال أيام وقف إطلاق النار في الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وقال بيسكوف للصحفيين: "بالطبع، مبادرة الرئيس بوتين لهدنة مؤقتة خلال الأعياد ذات صلة. وقد أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة التعليمات اللازمة. ولكن أود هنا تذكيركم بموقفنا. سيتوقف إطلاق النار، ولكن إذا لم يبد نظام كييف أي رد فعل بالمثل، واستمرت محاولات استهداف مواقعنا أو منشآتنا، فسيتم الرد المناسب فورًا".