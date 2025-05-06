https://sarabic.ae/20250506/الدول-المشاركة-في-عرض-يوم-النصر-في-موسكو-1100225618.html
الدول المشاركة في عرض يوم النصر في موسكو
الدول المشاركة في عرض يوم النصر في موسكو
سبوتنيك عربي
في 9 مايو من كل عام، تحتفل روسيا بذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى على النازية، وتستعد موسكو لاستقبال ممثلين من دول عديدة للمشاركة في احتفالات "يوم... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T16:34+0000
2025-05-06T16:34+0000
2025-05-06T16:34+0000
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انفوجرافيك, инфографика
الدول المشاركة في عرض يوم النصر في موسكو
في 9 مايو من كل عام، تحتفل روسيا بذكرى الانتصار في الحرب الوطنية العظمى على النازية، وتستعد موسكو لاستقبال ممثلين من دول عديدة للمشاركة في احتفالات "يوم النصر"، بما في ذلك العرض العسكري. تعرف على الدول المشاركة في العرض العسكري من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق عمل "سبوتنيك".