الجيش الأمريكي يدرس خيارات لشن ضربات ضد أهداف مرتبطة بالمخدرات داخل فنزويلا
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن مسؤولين عسكريين أمريكيين يضعون خططًا لشن ضربات ضد مهربي المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية، مشيرة إلى أن هذه العمليات... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T22:11+0000
2025-09-26T22:11+0000
2025-09-26T22:17+0000
اضطرابات أمنية في فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
الجيش الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_263:0:2000:977_1920x0_80_0_0_f3679b1eceddd32d3f2d535d9c42f4b9.jpg
ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن أربعة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولان أمريكيان مطلعان على التخطيط، إن الرئيس دونالد ترامب لم يمنح بعد الضوء الأخضر، لكن النقاشات تشمل تنفيذ ضربات بطائرات مسيّرة تستهدف قادة جماعات التهريب ومختبرات تصنيع المخدرات.وأوضحت المصادر أن التصعيد العسكري الأخير جاء نتيجة قناعة الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يفعل ما يكفي لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.ونقل التقرير عن مسؤول رفيع أن ترامب "مستعد لاستخدام كل عناصر القوة الأمريكية لوقف تدفق المخدرات وجلب المسؤولين عنها إلى العدالة"، في حين رفض البنتاغون التعليق.وأشار التقرير إلى أن واشنطن عززت وجودها العسكري في المنطقة، حيث نشرت ثمانية سفن وأكثر من أربعة آلاف جندي، إلى جانب مقاتلات "إف-35" في بورتوريكو.وكانت القوات الأمريكية قد استهدفت مؤخرًا ثلاثة زوارق انطلقت من فنزويلا، قالت واشنطن إنها كانت تقل مهربين ومخدرات، غير أن بعض العمليات لم يقدَّم عليها دليل واضح.وتأتي هذه التطورات بينما تواصل إدارة ترامب الضغط على مادورو، الذي وُجهت إليه عام 2020 اتهامات أمريكية بالاتجار بالمخدرات. كما رفعت واشنطن مؤخرًا مكافأة القبض عليه إلى 50 مليون دولار.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_639:0:1942:977_1920x0_80_0_0_2ed07a98a8f87e1d89f720d5b1fb47cc.jpg
الجيش الأمريكي يدرس خيارات لشن ضربات ضد أهداف مرتبطة بالمخدرات داخل فنزويلا
22:11 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 22:17 GMT 26.09.2025)
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن مسؤولين عسكريين أمريكيين يضعون خططًا لشن ضربات ضد مهربي المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية، مشيرة إلى أن هذه العمليات قد تبدأ خلال أسابيع.
ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز
" الأمريكية، عن أربعة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولان أمريكيان مطلعان على التخطيط، إن الرئيس دونالد ترامب لم يمنح بعد الضوء الأخضر، لكن النقاشات تشمل تنفيذ ضربات بطائرات مسيّرة تستهدف قادة جماعات التهريب ومختبرات تصنيع المخدرات.
وأوضحت المصادر أن التصعيد العسكري الأخير جاء نتيجة قناعة الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يفعل ما يكفي لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.
ونقل التقرير عن مسؤول رفيع أن ترامب "مستعد لاستخدام كل عناصر القوة الأمريكية لوقف تدفق المخدرات وجلب المسؤولين عنها إلى العدالة"، في حين رفض البنتاغون التعليق.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن عززت وجودها العسكري في المنطقة، حيث نشرت ثمانية سفن وأكثر من أربعة آلاف جندي، إلى جانب مقاتلات "إف-35" في بورتوريكو.
وكانت القوات الأمريكية قد استهدفت مؤخرًا ثلاثة زوارق انطلقت من فنزويلا
، قالت واشنطن إنها كانت تقل مهربين ومخدرات، غير أن بعض العمليات لم يقدَّم عليها دليل واضح.
وتأتي هذه التطورات بينما تواصل إدارة ترامب الضغط على مادورو، الذي وُجهت إليه عام 2020 اتهامات أمريكية بالاتجار بالمخدرات. كما رفعت واشنطن مؤخرًا مكافأة القبض عليه إلى 50 مليون دولار.