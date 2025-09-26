https://sarabic.ae/20250926/الجيش-الأمريكي-يدرس-خيارات-لشن-ضربات-ضد-أهداف-مرتبطة-بالمخدرات-داخل-فنزويلا-1105314584.html

الجيش الأمريكي يدرس خيارات لشن ضربات ضد أهداف مرتبطة بالمخدرات داخل فنزويلا

الجيش الأمريكي يدرس خيارات لشن ضربات ضد أهداف مرتبطة بالمخدرات داخل فنزويلا

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن مسؤولين عسكريين أمريكيين يضعون خططًا لشن ضربات ضد مهربي المخدرات داخل الأراضي الفنزويلية، مشيرة إلى أن هذه العمليات... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T22:11+0000

2025-09-26T22:11+0000

2025-09-26T22:17+0000

اضطرابات أمنية في فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

الجيش الأمريكي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071858376_263:0:2000:977_1920x0_80_0_0_f3679b1eceddd32d3f2d535d9c42f4b9.jpg

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن أربعة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولان أمريكيان مطلعان على التخطيط، إن الرئيس دونالد ترامب لم يمنح بعد الضوء الأخضر، لكن النقاشات تشمل تنفيذ ضربات بطائرات مسيّرة تستهدف قادة جماعات التهريب ومختبرات تصنيع المخدرات.وأوضحت المصادر أن التصعيد العسكري الأخير جاء نتيجة قناعة الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يفعل ما يكفي لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.ونقل التقرير عن مسؤول رفيع أن ترامب "مستعد لاستخدام كل عناصر القوة الأمريكية لوقف تدفق المخدرات وجلب المسؤولين عنها إلى العدالة"، في حين رفض البنتاغون التعليق.وأشار التقرير إلى أن واشنطن عززت وجودها العسكري في المنطقة، حيث نشرت ثمانية سفن وأكثر من أربعة آلاف جندي، إلى جانب مقاتلات "إف-35" في بورتوريكو.وكانت القوات الأمريكية قد استهدفت مؤخرًا ثلاثة زوارق انطلقت من فنزويلا، قالت واشنطن إنها كانت تقل مهربين ومخدرات، غير أن بعض العمليات لم يقدَّم عليها دليل واضح.وتأتي هذه التطورات بينما تواصل إدارة ترامب الضغط على مادورو، الذي وُجهت إليه عام 2020 اتهامات أمريكية بالاتجار بالمخدرات. كما رفعت واشنطن مؤخرًا مكافأة القبض عليه إلى 50 مليون دولار.

https://sarabic.ae/20250920/ترامب-يهدد-فنزويلا-بعواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-إذا-لم-تسترد-السجناء-ونزلاء-المصحات-العقلية-فورا-1105074898.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اضطرابات أمنية في فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, الجيش الأمريكي