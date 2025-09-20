https://sarabic.ae/20250920/ترامب-يهدد-فنزويلا-بعواقب-لا-يمكن-التنبؤ-بها-إذا-لم-تسترد-السجناء-ونزلاء-المصحات-العقلية-فورا-1105074898.html

ترامب يهدد فنزويلا بعواقب "لا يمكن التنبؤ بها" إذا لم تسترد السجناء ونزلاء المصحات العقلية فورا

ترامب يهدد فنزويلا بعواقب "لا يمكن التنبؤ بها" إذا لم تسترد السجناء ونزلاء المصحات العقلية فورا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، فنزويلا باستعادة جميع السجناء ونزلاء المؤسسات العقلية، بما في ذلك أولئك الموجودين في "أسوأ المصحات العقلية في...

وأشار ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إلى أن هؤلاء الأفراد، الذين وصفهم بـ"الوحوش"، تسببوا في إصابة الآلاف بجروح بالغة وتسببوا في مقتل آخرين. وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، أنه تم تنفيذ ضربة عسكرية ضد سفينة لتهريب المخدرات مرتبطة بتنظيم مصنف كإرهابي، وذلك ضمن نطاق عمل القيادة الجنوبية الأمريكية في المياه الدولية. وقال ترامب، في منشور على حسابه عبر منصة "تروث سوشيال": "بأوامري، أصدر وزير الحرب تعليماته بتنفيذ ضربة قاتلة ضد سفينة تابعة لتنظيم إرهابي مصنف كانت تقوم بعمليات تهريب مخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية". وأشار إلى أن الضربة أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر "الناركوتيرورست" (الإرهابيين المرتبطين بتهريب المخدرات) الذين كانوا على متن السفينة، والتي كانت تبحر في المياه الدولية، مؤكداً أنه لم تُسجَّل أي خسائر في صفوف القوات الأمريكية. وختم ترامب رسالته بتحذير شديد قائلاً: "توقفوا عن بيع الفنتانيل والمخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة، وعن ارتكاب العنف والإرهاب ضد الأمريكيين".

