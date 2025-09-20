ترامب يهدد فنزويلا بعواقب "لا يمكن التنبؤ بها" إذا لم تسترد السجناء ونزلاء المصحات العقلية فورا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يهدد فنزويلا بعواقب "لا يمكن التنبؤ بها" إذا لم تسترد السجناء ونزلاء المصحات العقلية فورا
وأشار ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إلى أن هؤلاء الأفراد، الذين وصفهم بـ"الوحوش"، تسببوا في إصابة الآلاف بجروح بالغة وتسببوا في مقتل آخرين. وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، أنه تم تنفيذ ضربة عسكرية ضد سفينة لتهريب المخدرات مرتبطة بتنظيم مصنف كإرهابي، وذلك ضمن نطاق عمل القيادة الجنوبية الأمريكية في المياه الدولية. وقال ترامب، في منشور على حسابه عبر منصة "تروث سوشيال": "بأوامري، أصدر وزير الحرب تعليماته بتنفيذ ضربة قاتلة ضد سفينة تابعة لتنظيم إرهابي مصنف كانت تقوم بعمليات تهريب مخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية". وأشار إلى أن الضربة أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر "الناركوتيرورست" (الإرهابيين المرتبطين بتهريب المخدرات) الذين كانوا على متن السفينة، والتي كانت تبحر في المياه الدولية، مؤكداً أنه لم تُسجَّل أي خسائر في صفوف القوات الأمريكية. وختم ترامب رسالته بتحذير شديد قائلاً: "توقفوا عن بيع الفنتانيل والمخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة، وعن ارتكاب العنف والإرهاب ضد الأمريكيين".
https://sarabic.ae/20250918/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-محاولات-التدخل-والتهديد-باستخدام-القوة-ضد-فنزويلا-1104993332.html
https://sarabic.ae/20250918/فنزويلا-تطلق-مناورات-عسكرية-في-الكاريبي-وسط-تصاعد-التوتر-مع-الولايات-المتحدة-1104979235.html
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، فنزويلا باستعادة جميع السجناء ونزلاء المؤسسات العقلية، بما في ذلك أولئك الموجودين في "أسوأ المصحات العقلية في العالم"، والذين زعم أن القيادة الفنزويلية أجبرتهم على دخول الولايات المتحدة.
وأشار ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إلى أن هؤلاء الأفراد، الذين وصفهم بـ"الوحوش"، تسببوا في إصابة الآلاف بجروح بالغة وتسببوا في مقتل آخرين.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
الخارجية الروسية: موسكو تدين محاولات التدخل والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا
18 سبتمبر, 15:20 GMT

وشدد ترامب على ضرورة ترحيلهم فورا من الأراضي الأمريكية، محذرًا من أن فشل فنزويلا في الامتثال لهذا الطلب سيترتب عليه "ثمن باهظ لا يمكن التنبؤ به".

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، أنه تم تنفيذ ضربة عسكرية ضد سفينة لتهريب المخدرات مرتبطة بتنظيم مصنف كإرهابي، وذلك ضمن نطاق عمل القيادة الجنوبية الأمريكية في المياه الدولية.
مركبات مدرعة تابعة للجيش الفنزويلي، في عرض عسكري بمناسبة يوم الاستقلال في كاراكاس، فنزويلا، 5 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
فنزويلا تطلق مناورات عسكرية في الكاريبي وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة
18 سبتمبر, 10:50 GMT

وقال ترامب، في منشور على حسابه عبر منصة "تروث سوشيال": "بأوامري، أصدر وزير الحرب تعليماته بتنفيذ ضربة قاتلة ضد سفينة تابعة لتنظيم إرهابي مصنف كانت تقوم بعمليات تهريب مخدرات في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية".

وأضاف: "لقد أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تنقل مواد مخدرة غير مشروعة عبر ممر معروف لتهريب المخدرات، في طريقها إلى الولايات المتحدة لتسميم الأمريكيين".

وأشار إلى أن الضربة أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر "الناركوتيرورست" (الإرهابيين المرتبطين بتهريب المخدرات) الذين كانوا على متن السفينة، والتي كانت تبحر في المياه الدولية، مؤكداً أنه لم تُسجَّل أي خسائر في صفوف القوات الأمريكية.

وختم ترامب رسالته بتحذير شديد قائلاً: "توقفوا عن بيع الفنتانيل والمخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة، وعن ارتكاب العنف والإرهاب ضد الأمريكيين".
