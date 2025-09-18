https://sarabic.ae/20250918/فنزويلا-تطلق-مناورات-عسكرية-في-الكاريبي-وسط-تصاعد-التوتر-مع-الولايات-المتحدة-1104979235.html

فنزويلا تطلق مناورات عسكرية في الكاريبي وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة

فنزويلا تطلق مناورات عسكرية في الكاريبي وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة

وقال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، إن المناورات تشمل نشر قوات الدفاع الجوي، واستخدام طائرات مسيرة مسلحة ومخصصة للمراقبة، إلى جانب غواصات مسيرة، مع تطبيق استراتيجيات الحرب الإلكترونية، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات لمراكب برمائية وسفن حربية تم نشرها قبالة سواحل الجزيرة، حيث تمتلك فنزويلا قاعدة عسكرية. ووفقاً للقوات المسلحة، تشارك في المناورات 12 سفينة حربية، 22 طائرة، و20 قارباً صغيراً تابعاً لـ"سلاح البحرية الخاصة"، في استعراض للقوة العسكرية في المنطقة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت من وصفهم بـ"المهربين، الذين ينتمون إلى عصابات تهريب مخدرات من فنزويلا، في المياه الدولية".ويأتي إعلان ترامب عن الضربة الأخيرة، بعد ضربة سابقة نفذتها واشنطن بداية الشهر الجاري، أسفرت عن سقوط 11 قتيلا، بحسب ما أعلنته الولايات المتحدة.وانتقدت فنزويلا العملية ووصفتها بأنها "عدوان"، بينما طالب نواب أمريكيون بمزيد من الشفافية بشأن المعلومات الاستخبارية والشرعية، التي استندت إليها الضربات لاستخدام القوة في المياه الدولية في وقت السلم.واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل" على بلاده، نافيًا أن تكون الأحداث الأخيرة بين البلدين مجرد "توترات".وكان مادورو، قد أمر الاثنين قبل الماضي، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية، بهدف حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد.

