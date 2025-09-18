https://sarabic.ae/20250918/فنزويلا-تطلق-مناورات-عسكرية-في-الكاريبي-وسط-تصاعد-التوتر-مع-الولايات-المتحدة-1104979235.html
وقال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، إن المناورات تشمل نشر قوات الدفاع الجوي، واستخدام طائرات مسيرة مسلحة ومخصصة للمراقبة، إلى جانب غواصات مسيرة، مع تطبيق استراتيجيات الحرب الإلكترونية، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات لمراكب برمائية وسفن حربية تم نشرها قبالة سواحل الجزيرة، حيث تمتلك فنزويلا قاعدة عسكرية. ووفقاً للقوات المسلحة، تشارك في المناورات 12 سفينة حربية، 22 طائرة، و20 قارباً صغيراً تابعاً لـ"سلاح البحرية الخاصة"، في استعراض للقوة العسكرية في المنطقة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت من وصفهم بـ"المهربين، الذين ينتمون إلى عصابات تهريب مخدرات من فنزويلا، في المياه الدولية".ويأتي إعلان ترامب عن الضربة الأخيرة، بعد ضربة سابقة نفذتها واشنطن بداية الشهر الجاري، أسفرت عن سقوط 11 قتيلا، بحسب ما أعلنته الولايات المتحدة.وانتقدت فنزويلا العملية ووصفتها بأنها "عدوان"، بينما طالب نواب أمريكيون بمزيد من الشفافية بشأن المعلومات الاستخبارية والشرعية، التي استندت إليها الضربات لاستخدام القوة في المياه الدولية في وقت السلم.واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل" على بلاده، نافيًا أن تكون الأحداث الأخيرة بين البلدين مجرد "توترات".وكان مادورو، قد أمر الاثنين قبل الماضي، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية، بهدف حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد.
أعلنت فنزويلا، أمس الأربعاء، إطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق تستمر ثلاثة أيام في جزيرة لا أوركيلا بالكاريبي، على خلفية تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة بسبب النشاط العسكري الأمريكي في المنطقة.
وقال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، إن المناورات تشمل نشر قوات الدفاع الجوي، واستخدام طائرات مسيرة مسلحة ومخصصة للمراقبة، إلى جانب غواصات مسيرة، مع تطبيق استراتيجيات الحرب الإلكترونية، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وانتقد لوبيز ما وصفه بـ"التهديدات" الأمريكية، مؤكداً أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية.
وأظهر التلفزيون الرسمي لقطات لمراكب برمائية وسفن حربية تم نشرها قبالة سواحل الجزيرة، حيث تمتلك فنزويلا
قاعدة عسكرية.
ووفقاً للقوات المسلحة، تشارك في المناورات 12 سفينة حربية، 22 طائرة، و20 قارباً صغيراً تابعاً لـ"سلاح البحرية الخاصة"، في استعراض للقوة العسكرية في المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت من وصفهم بـ"المهربين، الذين ينتمون إلى عصابات تهريب مخدرات من فنزويلا، في المياه الدولية".
جاء ذلك في منشور لترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، الثلاثاء الماضي، قال فيه إن "الضربة أسفرت عن مقتل 3 منهم"، مشيرًا إلى أنهم كانوا "يحاولون نقل المخدرات إلى الأمريكيين".
ويأتي إعلان ترامب
عن الضربة الأخيرة، بعد ضربة سابقة نفذتها واشنطن بداية الشهر الجاري، أسفرت عن سقوط 11 قتيلا، بحسب ما أعلنته الولايات المتحدة.
وانتقدت فنزويلا العملية ووصفتها بأنها "عدوان"، بينما طالب نواب أمريكيون بمزيد من الشفافية بشأن المعلومات الاستخبارية والشرعية، التي استندت إليها الضربات لاستخدام القوة في المياه الدولية في وقت السلم.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة
بشن "عدوان شامل" على بلاده، نافيًا أن تكون الأحداث الأخيرة بين البلدين مجرد "توترات".
وأوضح مادورو، خلال مؤتمر صحفي حضره كبار القادة العسكريين ومسؤولون حكوميون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تحاول تبرير هجوم إجرامي من خلال تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في جنوب الكاريبي، تحت ذريعة مكافحة تجارة المخدرات"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وكان مادورو، قد أمر الاثنين قبل الماضي، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية، بهدف حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد.