الخارجية الروسية: موسكو تدين محاولات التدخل والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-محاولات-التدخل-والتهديد-باستخدام-القوة-ضد-فنزويلا-1104993332.html
الخارجية الروسية: موسكو تدين محاولات التدخل والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا
الخارجية الروسية: موسكو تدين محاولات التدخل والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا
سبوتنيك عربي
أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، مشاورات مع نائب وزير الخارجية الفنزويلي، أندريا كوراو، أكد خلالها إدانة روسيا لمحاولات التدخل والتهديد باستخدام... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T15:20+0000
2025-09-18T15:20+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
نيكولاس مادورو
ترامب
الخارجية الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأعرب ريابكوف، عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي، ودعمه الكامل لجهود حكومة نيكولاس مادورو، لحماية السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة بشكل حاد وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء الماضي،أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت من وصفهم بـ"المهربين، الذين ينتمون إلى عصابات تهريب مخدرات من فنزويلا، في المياه الدولية".جاء ذلك في منشور لترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن "الضربة أسفرت عن مقتل 3 منهم"، مشيرًا إلى أنهم كانوا "يحاولون نقل المخدرات إلى الأمريكيين".وانتقدت فنزويلا العملية ووصفتها بأنها "عدوان"، بينما طالب نواب أمريكيون بمزيد من الشفافية بشأن المعلومات الاستخبارية والشرعية، التي استندت إليها الضربات لاستخدام القوة في المياه الدولية في وقت السلم.وأوضح مادورو، خلال مؤتمر صحفي حضره كبار القادة العسكريين ومسؤولون حكوميون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تحاول تبرير هجوم إجرامي من خلال تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في جنوب الكاريبي، تحت ذريعة مكافحة تجارة المخدرات"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكان مادورو، قد أمر الاثنين الماضي، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية، بهدف حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد.
https://sarabic.ae/20250915/ترامب-أمرت-بقصف-مهربي-مخدرات-من-فنزويلا-في-المياه-الدولية-1104888112.html
https://sarabic.ae/20250915/فنزويلا-تتهم-الولايات-المتحدة-بشن-عدوان-شامل-1104883500.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, نيكولاس مادورو, ترامب, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, نيكولاس مادورو, ترامب, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: موسكو تدين محاولات التدخل والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا

15:20 GMT 18.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، مشاورات مع نائب وزير الخارجية الفنزويلي، أندريا كوراو، أكد خلالها إدانة روسيا لمحاولات التدخل والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا.
وأعرب ريابكوف، عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي، ودعمه الكامل لجهود حكومة نيكولاس مادورو، لحماية السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة بشكل حاد وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وبينت الخارجية أن المباحثات تناولت أيضاً القضايا المتعلقة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وفنزويلا، وتنسيق السياسات الخارجية بين البلدين على الساحة الدولية. كما تم تحديد خطوات عملية لتعميق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والعلم والتكنولوجيا والثقافة والإنسانية.

مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
ترامب: أمرت بقصف مهربي مخدرات من فنزويلا في المياه الدولية
15 سبتمبر, 23:30 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء الماضي،أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت من وصفهم بـ"المهربين، الذين ينتمون إلى عصابات تهريب مخدرات من فنزويلا، في المياه الدولية".
جاء ذلك في منشور لترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن "الضربة أسفرت عن مقتل 3 منهم"، مشيرًا إلى أنهم كانوا "يحاولون نقل المخدرات إلى الأمريكيين".
ويأتي إعلان ترامب عن الضربة الأخيرة، بعد ضربة سابقة نفذتها واشنطن بداية الشهر الجاري، أسفرت عن سقوط 11 قتيلا، بحسب ما أعلنته الولايات المتحدة.
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل"
15 سبتمبر, 18:51 GMT
وانتقدت فنزويلا العملية ووصفتها بأنها "عدوان"، بينما طالب نواب أمريكيون بمزيد من الشفافية بشأن المعلومات الاستخبارية والشرعية، التي استندت إليها الضربات لاستخدام القوة في المياه الدولية في وقت السلم.

واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة بشن "عدوان شامل" على بلاده، نافيًا أن تكون الأحداث الأخيرة بين البلدين مجرد "توترات".

وأوضح مادورو، خلال مؤتمر صحفي حضره كبار القادة العسكريين ومسؤولون حكوميون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تحاول تبرير هجوم إجرامي من خلال تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في جنوب الكاريبي، تحت ذريعة مكافحة تجارة المخدرات"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وكان مادورو، قد أمر الاثنين الماضي، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية، بهدف حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала