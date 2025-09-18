https://sarabic.ae/20250918/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-محاولات-التدخل-والتهديد-باستخدام-القوة-ضد-فنزويلا-1104993332.html

الخارجية الروسية: موسكو تدين محاولات التدخل والتهديد باستخدام القوة ضد فنزويلا

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، مشاورات مع نائب وزير الخارجية الفنزويلي، أندريا كوراو، أكد خلالها إدانة روسيا لمحاولات التدخل والتهديد باستخدام... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

وأعرب ريابكوف، عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي، ودعمه الكامل لجهود حكومة نيكولاس مادورو، لحماية السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة بشكل حاد وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الثلاثاء الماضي،أن القوات الجوية الأمريكية استهدفت من وصفهم بـ"المهربين، الذين ينتمون إلى عصابات تهريب مخدرات من فنزويلا، في المياه الدولية".جاء ذلك في منشور لترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، اليوم الثلاثاء، قال فيه إن "الضربة أسفرت عن مقتل 3 منهم"، مشيرًا إلى أنهم كانوا "يحاولون نقل المخدرات إلى الأمريكيين".وانتقدت فنزويلا العملية ووصفتها بأنها "عدوان"، بينما طالب نواب أمريكيون بمزيد من الشفافية بشأن المعلومات الاستخبارية والشرعية، التي استندت إليها الضربات لاستخدام القوة في المياه الدولية في وقت السلم.وأوضح مادورو، خلال مؤتمر صحفي حضره كبار القادة العسكريين ومسؤولون حكوميون، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تحاول تبرير هجوم إجرامي من خلال تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في جنوب الكاريبي، تحت ذريعة مكافحة تجارة المخدرات"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وكان مادورو، قد أمر الاثنين الماضي، بنشر 25 ألف عنصر من القوات المسلحة على الحدود مع كولومبيا، وعلى سواحل الكاريبي والمحيط الأطلسي للجمهورية، بهدف حماية السيادة الوطنية وأمن البلاد.

