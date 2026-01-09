https://sarabic.ae/20260109/الشرع-يبحث-مع-مسعود-بارزاني-الأوضاع-في-سوريا-ويؤكد-التزام-دمشق-بضمان-حقوق-الأكراد--عاجل--1109055561.html

الشرع يبحث مع مسعود بارزاني الأوضاع في سوريا ويؤكد التزام دمشق بـ"ضمان حقوق الأكراد"

الشرع يبحث مع مسعود بارزاني الأوضاع في سوريا ويؤكد التزام دمشق بـ"ضمان حقوق الأكراد"

أجرى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، تناول آخر التطورات السياسية... 09.01.2026, سبوتنيك عربي

وأكد الشرع، خلال الاتصال، أن "الأكراد مكوّن أصيل وأساسي من نسيج الشعب السوري"، مشدداً في بيان صادر عن الرئاسة السورية على "التزام الدولة الكامل بضمان جميع حقوقهم الوطنية والسياسية والمدنية، على قدم المساواة مع باقي مكونات الشعب السوري، دون أي تمييز".كما اتفق الطرفان على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز السلم الأهلي والاستقرار في البلاد".وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد، بدءاً من الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.وأصدرت وزارة الدفاع السورية، بيانًا أكدت فيه "حرصها على سلامة المدنيين في مدينة حلب ومنع أي تصعيد عسكري داخل الأحياء السكنية".وطلبت من المجموعات المسلحة في هذه الأحياء "مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة (اليوم)".وأكدت أن "هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في الأحياء، تمهيدًا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وتمكين الأهالي الذين اضطروا لمغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار".ودعت الدفاع السورية "جميع المعنيين لالتزام دقيق بالمهلة المحددة لضمان سلامة الجميع ومنع أي احتكاك ميداني"، مشيرة إلى أن "قوى الأمن الداخلي تتولى، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش، ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة باتجاه شمال شرق سوريا".ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة".وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.

