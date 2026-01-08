https://sarabic.ae/20260108/الجيش-السوري-يقصف-مواقع-قسد-والأخيرة-تصفه-بـالعدوان-1109024287.html

الجيش السوري يقصف مواقع "قسد".. والأخيرة تصفه بـ"العدوان"

الجيش السوري يقصف مواقع "قسد".. والأخيرة تصفه بـ"العدوان"

سبوتنيك عربي

بدأ الجيش السوري، اليوم الخميس، تنفيذ قصف عنيف ومركّز استهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب. 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T12:28+0000

2026-01-08T12:28+0000

2026-01-08T12:28+0000

أخبار سوريا اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108995994_0:0:1293:728_1920x0_80_0_0_ddad9b5079083ed2d6e43de6c5a4f11c.jpg

ونقلـت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله، "إن القصف استهدف بشكل مباشر مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة، والتي سبق تعميمها، في إطار العمليات العسكرية الجارية".في المقابل، ذكرت الوكالة أن تنظيم "قسد" استهدف حي الميدان في مدينة حلب بقذائف المدفعية والهاون، ما أدى إلى تصعيد ميداني في عدد من الأحياء.من جهتها، أعلنت "قسد" أنها تتصدى لما وصفته بـ"عدوان الفصائل التابعة لحكومة دمشق وحلفائها" في منطقتي كاستيلو وشاقيف شمالي مدينة حلب، في ظل استمرار الاشتباكات وتبادل القصف بين الجانبين.ونفّذت قوى الأمن الداخلي في سوريا عملية أمنية في حي الورود بريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد ممن وصفتهم بالخارجين عن القانون، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الحكومة السورية، في بيان، أن ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بشأن الأوضاع في مدينة حلب، "يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني ويخالف اتفاقية الأول من نيسان (أبريل) عام 2025".ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وسائل إعلام سورية إن "قسد قصفت أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين".لكن "قوات سوريا الديمقراطية" نفت ذلك، وقالت إن "فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 26".وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.

https://sarabic.ae/20260108/الجيش-السوري-يفرض-حظر-تجول-ويبدأ-عمليات-ضد-مواقع-قسد-في-أحياء-حلب-الشمالية-1109013209.html

https://sarabic.ae/20260107/المبعوث-الأمريكي-المحادثات-بين-إسرائيل-وسوريا-تحول-حقيقي-1108979079.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي