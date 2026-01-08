https://sarabic.ae/20260108/الجيش-السوري-يفرض-حظر-تجول-ويبدأ-عمليات-ضد-مواقع-قسد-في-أحياء-حلب-الشمالية-1109013209.html

الجيش السوري يفرض حظر تجول ويعلن بدء عمليات عسكرية ضد مواقع "قسد"

الجيش السوري يفرض حظر تجول ويعلن بدء عمليات عسكرية ضد مواقع "قسد"

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري فرض حظر تجول اعتبارا من الساعة 01:30 ظهرًا، بالتوقيت المحلي، وحتى إشعار آخر في أحياء الشيخ مقصود، والأشرفية، وبني... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/04/1099222656_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_8c842cb56eb7672fc745485df3d4423e.jpg

ودعا الجيش السوري، المدنيين إلى الابتعاد عن كافة مواقع تنظيم "قسد" حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أن الجيش سيبدأ عمليات استهداف مركّزة ضد مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة ابتداءً من الساعة 01:30 ظهرًا.كما حذر الجيش السوري، "قسد" من استهداف الأهالي الذين يرغبون في الخروج من الممرات التي أعلن عنها في حلب، مؤكدا أنه سيعمل على تأمين الأهالي الذين يرغبون في الخروج داخل الأحياء في المحافظة.ونفّذت قوى الأمن الداخلي في سوريا عملية أمنية في حي الورود بريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد ممن وصفتهم بالخارجين عن القانون، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأفادت وكالة الأنباء السورية - سانا، بأن "تنظيم "قسد" استهدف بقذائف المدفعية حي الشيخ طه، كما أطلق رشاشات ثقيلة باتجاه منطقة الليرمون ودوار شيحان، ما أدى إلى حالة من التوتر في محيط المناطق المستهدفة".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الحكومة السورية، في بيان، أن ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بشأن الأوضاع في مدينة حلب، "يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني ويخالف اتفاقية الأول من نيسان (أبريل) عام 2025".ويوم أمس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام سورية إن "قسد قصفت أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين".لكن "قوات سوريا الديمقراطية" نفت ذلك، وقالت إن "فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 26".وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.

