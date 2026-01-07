https://sarabic.ae/20260107/الحكومة-السورية-حماية-جميع-المواطنين-بمن-فيهم-الأكراد-مسؤولية-وطنية-ثابتة-1108994704.html

الحكومة السورية: حماية جميع المواطنين بمن فيهم الأكراد مسؤولية وطنية ثابتة

الحكومة السورية: حماية جميع المواطنين بمن فيهم الأكراد مسؤولية وطنية ثابتة

أكدت الحكومة السورية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ما ورد في بيان "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بشأن الأوضاع في مدينة حلب، ولا سيما في حيّي الشيخ مقصود...

وجاء في البيان: "إن تأكيد قوات سوريا الديمقراطية عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يُعد إقرارًا صريحًا يُعفيها كليًا من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، ويؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقًا للدستور والقوانين النافذة".وتابع: "وتشدد الدولة السورية على أن حماية جميع المواطنين، بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض، وتُمارَس دون أي تمييز على أساس العرق أو الانتماء، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكوّن بعينه".وختم البيان: "إن الدولة السورية تجدد مطالبتها بخروج المجموعات المسلحة من داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتدعو إلى تحييد المدنيين بشكل كامل عن أي تجاذبات سياسية أو إعلامية، وترفض الخطاب التحريضي والتهويل الذي من شأنه تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار، وتؤكد أن أي مقاربة للأوضاع في مدينة حلب يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وبما يضمن أمن وكرامة جميع المواطنين دون استثناء".سوريا.. مطار حلب يعلق رحلاته الجويةالجيش السوري: كافة مواقع "قسد" العسكرية داخل الأشرفية والشيخ مقصود هدف عسكري مشروع

