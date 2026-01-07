https://sarabic.ae/20260107/سوريا-تمدد-تعليق-الرحلات-الجوية-من-وإلى-مطار-حلب-الدولي-1108994551.html
سوريا تمدد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي
أعلنت هيئة الطيران المدني السورية، اليوم الأربعاء، تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي، حتى مساء يوم غد الخميس.
وذكرت الهيئة، مساء اليوم الأربعاء، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تقرر تمديد تعليق الرحلات من مطار حلب الدولي وإليه حتى الساعة 11 من مساء غد الخميس".وكانت الهيئة العامة للطيران السوري أعلنت أمس الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب الدولي، حيث ذكرت في بيان لها، تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب لمدة 24 ساعة وتحويلها إلى دمشق، "نظرا لاستهداف تنظيم "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) الأحياء السكينة في مدينة حلب".وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أن "هذا الإجراء هو ليوم واحد ولأسباب أمنية"، مشددة على أنه "إجراء احترازي".ودعت الهيئة المدنيين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب إلى "الابتعاد الفوري عن مواقع "قسد"، حرصًا على سلامتهم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".وفي السياق ذاته، أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" في حلب، بأن "الجيش العربي السوري يرد على مصادر النيران في محيط حي الشيخ مقصود التي أطلق منها تنظيم قسد القذائف على حي السريان"، وأشار إلى "استمرار نزوح المدنيين من حي الشيخ مقصود نتيجة تصعيد تنظيم قسد"، لافتًا إلى أن "قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري يعملون على تأمين النازحين".ويوم أمس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام سورية إن قوات "قسد" قصفت أحياء سكنية وموقعًا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين، إضافة إلى عدد من المصابين".وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، أن "كافة مواقع "قسد" العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، تُعد هدفًا عسكريًا مشروعًا للجيش العربي السوري، وذلك على خلفية التصعيد الكبير، الذي قام به التنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب، وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين"، وفق تعبيرها.
لكن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) نفت ذلك، وقالت إن "فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة"، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 26 آخرين.
وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.