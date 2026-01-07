سوريا تمدد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أعلنت هيئة الطيران المدني السورية، اليوم الأربعاء، تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي، حتى مساء يوم غد الخميس.
وذكرت الهيئة، مساء اليوم الأربعاء، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تقرر تمديد تعليق الرحلات من مطار حلب الدولي وإليه حتى الساعة 11 من مساء غد الخميس".
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في محافظة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش السوري و"قسد" في أحياء بمدينة حلب
07:37 GMT
وكانت الهيئة العامة للطيران السوري أعلنت أمس الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية في مطار حلب الدولي، حيث ذكرت في بيان لها، تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب لمدة 24 ساعة وتحويلها إلى دمشق، "نظرا لاستهداف تنظيم "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) الأحياء السكينة في مدينة حلب".
وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أن "هذا الإجراء هو ليوم واحد ولأسباب أمنية"، مشددة على أنه "إجراء احترازي".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، أن "كافة مواقع "قسد" العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، تُعد هدفًا عسكريًا مشروعًا للجيش العربي السوري، وذلك على خلفية التصعيد الكبير، الذي قام به التنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب، وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين"، وفق تعبيرها.

ودعت الهيئة المدنيين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب إلى "الابتعاد الفوري عن مواقع "قسد"، حرصًا على سلامتهم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية "سانا" في حلب، بأن "الجيش العربي السوري يرد على مصادر النيران في محيط حي الشيخ مقصود التي أطلق منها تنظيم قسد القذائف على حي السريان"، وأشار إلى "استمرار نزوح المدنيين من حي الشيخ مقصود نتيجة تصعيد تنظيم قسد"، لافتًا إلى أن "قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري يعملون على تأمين النازحين".
قصف مدينة حلب السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
الجيش السوري يستهدف مواقع إطلاق المسيرات التابعة لقوات "قسد" في حلب
أمس, 12:35 GMT
ويوم أمس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام سورية إن قوات "قسد" قصفت أحياء سكنية وموقعًا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين، إضافة إلى عدد من المصابين".

لكن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) نفت ذلك، وقالت إن "فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة"، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 26 آخرين.

وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.
