قوى الأمن تنفذ عملية أمنية بريف دمشق... و"قسد" تستهدف أحياء في حلب

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20260108/قوى-الأمن-تنفذ-عملية-أمنية-بريف-دمشق-وقسد-تستهدف-أحياء-في-حلب-1109011994.html
قوى الأمن تنفذ عملية أمنية بريف دمشق... و"قسد" تستهدف أحياء في حلب
قوى الأمن تنفذ عملية أمنية بريف دمشق... و"قسد" تستهدف أحياء في حلب
سبوتنيك عربي
نفّذت قوى الأمن الداخلي في سوريا عملية أمنية في حي الورود بريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد ممن وصفتهم بالخارجين عن القانون، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-08T07:32+0000
2026-01-08T07:32+0000
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108995994_0:0:1293:728_1920x0_80_0_0_ddad9b5079083ed2d6e43de6c5a4f11c.jpg
وأفادت وكالة الأنباء السورية - سانا، بأن "تنظيم "قسد" استهدف بقذائف المدفعية حي الشيخ طه، كما أطلق رشاشات ثقيلة باتجاه منطقة الليرمون ودوار شيحان، ما أدى إلى حالة من التوتر في محيط المناطق المستهدفة".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الحكومة السورية، في بيان، بأن ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بشأن الأوضاع في مدينة حلب، "يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني ويخالف اتفاقية الأول من نيسان (أبريل) عام 2025".وبحسب البيان، فإن "تأكيد "قسد" عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يُعد إقرارا صريحا يعفيها كليا من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، كما يؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة".وشدد البيان على أن "حماية جميع المواطنين بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض"، معربة عن رفضها القاطع لـ"أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكون بعينه".ويوم أمس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام سورية إن "قسد قصفت أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين".لكن "قوات سوريا الديمقراطية" نفت ذلك، وقالت إن "فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 26".وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.
https://sarabic.ae/20260106/سوريا-مطار-حلب-يعلق-رحلاته-الجوية-1108974313.html
https://sarabic.ae/20260107/تجدد-الاشتباكات-بين-قوات-الجيش-السوري-وقسد-في-أحياء-بمدينة-حلب-1108980607.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108995994_166:0:1158:744_1920x0_80_0_0_bf28ea00f4acb49f167e5d02f816f49a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قوى الأمن تنفذ عملية أمنية بريف دمشق... و"قسد" تستهدف أحياء في حلب

07:32 GMT 08.01.2026
© Photo / x.comاشتباكات حلب
اشتباكات حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
نفّذت قوى الأمن الداخلي في سوريا عملية أمنية في حي الورود بريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد ممن وصفتهم بالخارجين عن القانون، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية - سانا، بأن "تنظيم "قسد" استهدف بقذائف المدفعية حي الشيخ طه، كما أطلق رشاشات ثقيلة باتجاه منطقة الليرمون ودوار شيحان، ما أدى إلى حالة من التوتر في محيط المناطق المستهدفة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الحكومة السورية، في بيان، بأن ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بشأن الأوضاع في مدينة حلب، "يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني ويخالف اتفاقية الأول من نيسان (أبريل) عام 2025".
مطار حلب الدولي يعود للعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2026
سوريا.. مطار حلب يعلق رحلاته الجوية
6 يناير, 20:52 GMT
وبحسب البيان، فإن "تأكيد "قسد" عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يُعد إقرارا صريحا يعفيها كليا من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، كما يؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة".
وشدد البيان على أن "حماية جميع المواطنين بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض"، معربة عن رفضها القاطع لـ"أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكون بعينه".
ويوم أمس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام سورية إن "قسد قصفت أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين".
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في محافظة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش السوري و"قسد" في أحياء بمدينة حلب
أمس, 07:37 GMT
لكن "قوات سوريا الديمقراطية" نفت ذلك، وقالت إن "فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 26".
وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.
