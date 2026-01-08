https://sarabic.ae/20260108/قوى-الأمن-تنفذ-عملية-أمنية-بريف-دمشق-وقسد-تستهدف-أحياء-في-حلب-1109011994.html

قوى الأمن تنفذ عملية أمنية بريف دمشق... و"قسد" تستهدف أحياء في حلب

قوى الأمن تنفذ عملية أمنية بريف دمشق... و"قسد" تستهدف أحياء في حلب

سبوتنيك عربي

نفّذت قوى الأمن الداخلي في سوريا عملية أمنية في حي الورود بريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد ممن وصفتهم بالخارجين عن القانون، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-08T07:32+0000

2026-01-08T07:32+0000

2026-01-08T07:32+0000

أخبار سوريا اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/07/1108995994_0:0:1293:728_1920x0_80_0_0_ddad9b5079083ed2d6e43de6c5a4f11c.jpg

وأفادت وكالة الأنباء السورية - سانا، بأن "تنظيم "قسد" استهدف بقذائف المدفعية حي الشيخ طه، كما أطلق رشاشات ثقيلة باتجاه منطقة الليرمون ودوار شيحان، ما أدى إلى حالة من التوتر في محيط المناطق المستهدفة".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الحكومة السورية، في بيان، بأن ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بشأن الأوضاع في مدينة حلب، "يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني ويخالف اتفاقية الأول من نيسان (أبريل) عام 2025".وبحسب البيان، فإن "تأكيد "قسد" عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يُعد إقرارا صريحا يعفيها كليا من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، كما يؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة".وشدد البيان على أن "حماية جميع المواطنين بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض"، معربة عن رفضها القاطع لـ"أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكون بعينه".ويوم أمس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام سورية إن "قسد قصفت أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين".لكن "قوات سوريا الديمقراطية" نفت ذلك، وقالت إن "فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 26".وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.

https://sarabic.ae/20260106/سوريا-مطار-حلب-يعلق-رحلاته-الجوية-1108974313.html

https://sarabic.ae/20260107/تجدد-الاشتباكات-بين-قوات-الجيش-السوري-وقسد-في-أحياء-بمدينة-حلب-1108980607.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي