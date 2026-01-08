https://sarabic.ae/20260108/قائد-قسد-استمرار-القتال-غير-مقبول-وأدى-في-السابق-إلى-وقوع-مجازر-1109032702.html

قائد "قسد": استمرار القتال غير مقبول وأدى في السابق إلى وقوع مجازر

أكد قائد قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم الخميس، أن "الاستمرار في نهج القتال أمر غير مقبول وأدى في السابق إلى وقوع مجازر في الساحل السوري... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان عبدي، نُشر عبر منصة "إكس": "الاستمرار في نهج القتال ولغة الحرب لفرض حلول أحادية الجانب أمر غير مقبول، وقد أدى في السابق إلى مجازر ارتقت إلى جرائم حرب في الساحل السوري والسويداء".وأكمل عبدي في بيانه: "أننا مع وقوفنا إلى جانب أهلنا في الشيخ مقصود والأشرفية، نعمل منذ أيام مع جميع الأطراف من أجل وقف هذه الهجمات".ونقلـت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله، "إن القصف استهدف بشكل مباشر مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة، والتي سبق تعميمها، في إطار العمليات العسكرية الجارية".في المقابل، ذكرت الوكالة أن تنظيم "قسد" استهدف حي الميدان في مدينة حلب بقذائف المدفعية والهاون، ما أدى إلى تصعيد ميداني في عدد من الأحياء.ونفّذت قوى الأمن الداخلي في سوريا عملية أمنية في حي الورود بريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد ممن وصفتهم بالخارجين عن القانون، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأفادت وكالة الأنباء السورية - سانا، بأن "تنظيم "قسد" استهدف بقذائف المدفعية حي الشيخ طه، كما أطلق رشاشات ثقيلة باتجاه منطقة الليرمون ودوار شيحان، ما أدى إلى حالة من التوتر في محيط المناطق المستهدفة".ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وسائل إعلام سورية إن "قسد قصفت أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين".وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.

