الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
قائد "قسد": استمرار القتال غير مقبول وأدى في السابق إلى وقوع مجازر
قائد "قسد": استمرار القتال غير مقبول وأدى في السابق إلى وقوع مجازر
سبوتنيك عربي
أكد قائد قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم الخميس، أن "الاستمرار في نهج القتال أمر غير مقبول وأدى في السابق إلى وقوع مجازر في الساحل السوري... 08.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان عبدي، نُشر عبر منصة "إكس": "الاستمرار في نهج القتال ولغة الحرب لفرض حلول أحادية الجانب أمر غير مقبول، وقد أدى في السابق إلى مجازر ارتقت إلى جرائم حرب في الساحل السوري والسويداء".وأكمل عبدي في بيانه: "أننا مع وقوفنا إلى جانب أهلنا في الشيخ مقصود والأشرفية، نعمل منذ أيام مع جميع الأطراف من أجل وقف هذه الهجمات".ونقلـت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله، "إن القصف استهدف بشكل مباشر مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة، والتي سبق تعميمها، في إطار العمليات العسكرية الجارية".في المقابل، ذكرت الوكالة أن تنظيم "قسد" استهدف حي الميدان في مدينة حلب بقذائف المدفعية والهاون، ما أدى إلى تصعيد ميداني في عدد من الأحياء.ونفّذت قوى الأمن الداخلي في سوريا عملية أمنية في حي الورود بريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد ممن وصفتهم بالخارجين عن القانون، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأفادت وكالة الأنباء السورية - سانا، بأن "تنظيم "قسد" استهدف بقذائف المدفعية حي الشيخ طه، كما أطلق رشاشات ثقيلة باتجاه منطقة الليرمون ودوار شيحان، ما أدى إلى حالة من التوتر في محيط المناطق المستهدفة".ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وسائل إعلام سورية إن "قسد قصفت أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين".وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.
https://sarabic.ae/20260108/الجيش-السوري-يقصف-مواقع-قسد-والأخيرة-تصفه-بـالعدوان-1109024287.html
https://sarabic.ae/20260108/الجيش-السوري-يفرض-حظر-تجول-ويبدأ-عمليات-ضد-مواقع-قسد-في-أحياء-حلب-الشمالية-1109013209.html
https://sarabic.ae/20260107/المبعوث-الأمريكي-المحادثات-بين-إسرائيل-وسوريا-تحول-حقيقي-1108979079.html
https://sarabic.ae/20260107/سوريا-تمدد-تعليق-الرحلات-الجوية-من-وإلى-مطار-حلب-الدولي-1108994551.html
قائد "قسد": استمرار القتال غير مقبول وأدى في السابق إلى وقوع مجازر

16:43 GMT 08.01.2026
مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية
أكد قائد قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم الخميس، أن "الاستمرار في نهج القتال أمر غير مقبول وأدى في السابق إلى وقوع مجازر في الساحل السوري والسويداء"، مشيرًا إلى أنه يعمل من أجل "وقف الهجمات التي تشهدها مدينة حلب" شمالي سوريا.
وجاء في بيان عبدي، نُشر عبر منصة "إكس": "الاستمرار في نهج القتال ولغة الحرب لفرض حلول أحادية الجانب أمر غير مقبول، وقد أدى في السابق إلى مجازر ارتقت إلى جرائم حرب في الساحل السوري والسويداء".

وأضاف: "نشر الدبابات والمدفعية في أحياء مدينة حلب، وقصف المدنيين العزّل وتهجيرهم، ومحاولات اقتحام الأحياء الكردية أثناء عملية التفاوض، يقوّض فرص الوصول إلى تفاهمات، ويهيئ الظروف لتغييرات ديمغرافية خطيرة".

اشتباكات حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
الجيش السوري يقصف مواقع "قسد".. والأخيرة تصفه بـ"العدوان"
12:28 GMT
وأكمل عبدي في بيانه: "أننا مع وقوفنا إلى جانب أهلنا في الشيخ مقصود والأشرفية، نعمل منذ أيام مع جميع الأطراف من أجل وقف هذه الهجمات".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بدأ الجيش السوري اليوم الخميس، تنفيذ قصف عنيف ومركّز استهدف مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.

ونقلـت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله، "إن القصف استهدف بشكل مباشر مواقع التنظيم في الأحياء المذكورة، والتي سبق تعميمها، في إطار العمليات العسكرية الجارية".
سيارات تابعة لقسد تنسحب من حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
الجيش السوري يفرض حظر تجول ويعلن بدء عمليات عسكرية ضد مواقع "قسد"
08:46 GMT
في المقابل، ذكرت الوكالة أن تنظيم "قسد" استهدف حي الميدان في مدينة حلب بقذائف المدفعية والهاون، ما أدى إلى تصعيد ميداني في عدد من الأحياء.

من جهتها، أعلنت "قسد" أنها تتصدى لما وصفته بـ"عدوان الفصائل التابعة لحكومة دمشق وحلفائها" في منطقتي كاستيلو وشاقيف شمالي مدينة حلب، في ظل استمرار الاشتباكات وتبادل القصف بين الجانبين.

ونفّذت قوى الأمن الداخلي في سوريا عملية أمنية في حي الورود بريف دمشق، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد ممن وصفتهم بالخارجين عن القانون، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
المبعوث الأمريكي: المحادثات بين إسرائيل وسوريا "تحول حقيقي"
أمس, 06:40 GMT
وأفادت وكالة الأنباء السورية - سانا، بأن "تنظيم "قسد" استهدف بقذائف المدفعية حي الشيخ طه، كما أطلق رشاشات ثقيلة باتجاه منطقة الليرمون ودوار شيحان، ما أدى إلى حالة من التوتر في محيط المناطق المستهدفة".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الحكومة السورية، في بيان، أن ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بشأن الأوضاع في مدينة حلب، "يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني ويخالف اتفاقية الأول من نيسان (أبريل) عام 2025".

مطار حلب الدولي يعود للعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
سوريا تمدد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي
أمس, 16:26 GMT
ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وسائل إعلام سورية إن "قسد قصفت أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين".

لكن "قوات سوريا الديمقراطية" نفت ذلك، وقالت إن "فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 26".

وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.
