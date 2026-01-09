https://sarabic.ae/20260109/مقاتلو-قسد-يرفضون-الخروج-من-حلب-بعد-وقف-إطلاق-النار-1109052330.html
مقاتلو "قسد" يرفضون الخروج من حلب بعد وقف إطلاق النار
أعلنت القوات الكردية، اليوم الجمعة، رفضها مغادرة حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات المحلية أن عملية إجلاء المقاتلين ستتم... 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وأصدر مجلس الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية – التابع للإدارة الذاتية الكردية – بياناً رسمياً نقلته وسائل إعلام عربية أكد فيه موقفه الرافض، معتبراً أن الدعوة التي وجهتها قوات حكومة دمشق المؤقتة إلى "شعبنا وقواتنا الأمنية" هي في جوهرها "دعوة للاستسلام".وكانت مديرية الإعلام في محافظة حلب قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن عملية نقل عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسلحين بأسلحتهم الفردية الخفيفة إلى مناطق شمال شرقي البلاد ( منطقة الإدارة الذاتية) ستبدأ خلال الساعات المقبلة، وذلك تنفيذاً لإعلان وزارة الدفاع السورية.وحذرت الجهات الأمنية المواطنين من التسرع في العودة إلى الأحياء المذكورة، مطالبة إياهم بالالتزام بالتعليمات الرسمية حتى اكتمال إزالة الألغام وتأمين الطرقات بشكل كامل.وكانت الدفاع السورية قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد بدءاً من الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.وأصدرت وزارة الدفاع بيانًا أكدت فيه "حرصها على سلامة المدنيين في مدينة حلب ومنع أي تصعيد عسكري داخل الأحياء السكنية".وطلبت من المجموعات المسلحة في هذه الأحياء مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة.وأكدت وزارة الدفاع أن "هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في الأحياء، تمهيدًا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وتمكين الأهالي الذين اضطروا لمغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار".وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات الـ"أسايش" (القوات الكردية) في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، حتى الآن عن مقتل العشرات.ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة".وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.
أعلنت القوات الكردية، اليوم الجمعة، رفضها مغادرة حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات المحلية أن عملية إجلاء المقاتلين ستتم خلال الساعات القادمة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أياماً من الاشتباكات العنيفة.
وأصدر مجلس الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية – التابع للإدارة الذاتية الكردية – بياناً رسمياً نقلته وسائل إعلام عربية أكد فيه موقفه الرافض، معتبراً أن الدعوة التي وجهتها قوات حكومة دمشق المؤقتة إلى "شعبنا وقواتنا الأمنية" هي في جوهرها "دعوة للاستسلام".
وجاء في البيان: "إلا أن شعبنا في هذه الأحياء مصمم على البقاء في أحيائه والدفاع عنها"، مضيفاً بشكل قاطع: "اتخذنا قرارنا بالبقاء في أحيائنا والدفاع عنها".
وكانت مديرية الإعلام في محافظة حلب
قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن عملية نقل عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسلحين بأسلحتهم الفردية الخفيفة إلى مناطق شمال شرقي البلاد ( منطقة الإدارة الذاتية) ستبدأ خلال الساعات المقبلة، وذلك تنفيذاً لإعلان وزارة الدفاع السورية.
وأوضحت المديرية في تصريح صحفي نقلته وكالة
الأنباء السورية (سانا) أن مؤسسات الدولة تستعد للدخول إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود لتقديم الخدمات الأساسية للسكان، فيما ستتولى لجنة استجابة حلب التنسيق لعودة المدنيين إلى منازلهم بعد إتمام العمليات الأمنية، وتمشيط المنطقة بالكامل، وإزالة الألغام، وفتح الطرق.
وحذرت الجهات الأمنية المواطنين من التسرع في العودة إلى الأحياء المذكورة، مطالبة إياهم بالالتزام بالتعليمات الرسمية حتى اكتمال إزالة الألغام وتأمين الطرقات بشكل كامل.
وكانت الدفاع السورية قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد بدءاً من الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.
وأصدرت وزارة الدفاع
بيانًا أكدت فيه "حرصها على سلامة المدنيين في مدينة حلب ومنع أي تصعيد عسكري داخل الأحياء السكنية".
وطلبت من المجموعات المسلحة
في هذه الأحياء مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة.
وأوضحت الوزارة أنه "يُسمح للمسلحين المغادرين بحمل أسلحتهم الفردية الخفيفة فقط، مشددة على أن الجيش العربي السوري سيتولى تأمين مرافقتهم وضمان عبورهم بأمان تام حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد".
وأكدت وزارة الدفاع أن "هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في الأحياء، تمهيدًا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وتمكين الأهالي الذين اضطروا لمغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار".
ودعت الوزارة جميع المعنيين لالتزام دقيق بالمهلة المحددة لضمان سلامة الجميع ومنع أي احتكاك ميداني، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي تتولى، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش، ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة باتجاه شمال شرق سوريا.
وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات الـ"أسايش" (القوات الكردية
) في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، حتى الآن عن مقتل العشرات.
ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.
وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة"
.
وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.