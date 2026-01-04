https://sarabic.ae/20260104/إعلام-سوري-الاجتماع-بين-قسد-والحكومة-السورية-لم-يسفر-عن-نتائج-ملموسة-لتنفيذ-اتفاق-10-مارس-1108901223.html

إعلام سوري: الاجتماع بين قسد والحكومة السورية لم يسفر عن نتائج ملموسة لتنفيذ اتفاق 10 مارس

إعلام سوري: الاجتماع بين قسد والحكومة السورية لم يسفر عن نتائج ملموسة لتنفيذ اتفاق 10 مارس

أفادت قناة "الإخبارية"، بأن الاجتماع بين قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والحكومة السورية المؤقتة في دمشق، لم يسفر عن نتائج ملموسة لتنفيذ اتفاق 10 أذار/مارس. 04.01.2026

وقالت الإخبارية السورية، نقلا عن مصادر مطلعة: إن "الاجتماعات التي عُقدت اليوم في دمشق مع قسد بحضور مظلوم عبدي في إطار متابعة تنفيذ اتفاق 10 آذار لم تُسفر عن نتائج ملموسة من شأنها التسريع في تنفيذ الاتفاق على الأرض، وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لاحقا".وأكدت "قسد"، في بيان لها، أن "الوفد الزائر يضم القائد العام مظلوم عبدي، وعضوة القيادة العامة سوزدار حاجي، وعضو القيادة العامة علي حسن، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من القيادة".وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أعلنت تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي، إلى دمشق لأسباب تقنية على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة لاحقا، والتي كانت ستركز على جهود دمج "قسد" بالمؤسسات الحكومية السورية بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية مع انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقع بين "قسد" والحكومة في هذا الشأن. وأكد قائد "قسد"، مظلوم عبدي، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، التوصل إلى "تفاهم مشترك يتماشى مع المصلحة العامة، بشأن دمج قواتنا ضمن الجيش السوري"، بحسب وسائل إعلامية كردية.ونقلت تلك الوسائل عن قائد "قسد"، قوله إن "هذا التفاهم يأتي في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وبما يحقق الاستقرار الأمني والسياسي"، مشيرًا إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة لوضع الآليات العملية لتنفيذ عملية الدمج".وأفاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق، بأن "الحكومة السورية لم تلمس من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إرادة أو مبادرة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس، الذي يقضي باندماجها داخل المؤسسات السورية، وإنما جرت مماطلة من جانب "قسد" في التنفيذ".

