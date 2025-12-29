https://sarabic.ae/20251229/قسد-تعلن-تأجيل-زيارة-قائدها-مظلوم-عبدي-المقررة-اليوم-إلى-دمشق-لأسباب-تقنية-1108680898.html

"قسد" تعلن تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي المقررة اليوم إلى دمشق لأسباب تقنية

"قسد" تعلن تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي المقررة اليوم إلى دمشق لأسباب تقنية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي، المقررة اليوم إلى دمشق لأسباب تقنية على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة لاحقا، والتي كانت... 29.12.2025

وقالت "قسد" في بيان، اليوم الإثنين، "كان من المقرر أن يقوم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، برفقة وفد التفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة إلى دمشق بتاريخ اليوم 29 كانون الأول/ديسمبر، إلا أن الزيارة تأجّلت لأسباب تقنية، وسيتم تحديد موعد جديد لها في وقت لاحق يتم الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية". وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، التوصل إلى "تفاهم مشترك يتماشى مع المصلحة العامة، بشأن دمج قواتنا ضمن الجيش السوري"، بحسب وسائل إعلامية كردية. ونقلت تلك الوسائل عن قائد "قسد"، قوله إن "هذا التفاهم يأتي في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وبما يحقق الاستقرار الأمني والسياسي"، مشيرًا إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة لوضع الآليات العملية لتنفيذ عملية الدمج".وأفاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق، بأن "الحكومة السورية لم تلمس من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إرادة أو مبادرة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس، الذي يقضي باندماجها داخل المؤسسات السورية، وإنما جرت مماطلة من جانب "قسد" في التنفيذ".

