https://sarabic.ae/20260104/وفد-من-قسد-برئاسة-مظلوم-عبدي-يبحث-مع-الحكومة-السورية-عملية-الاندماج-العسكري-1108895491.html

وفد من "قسد" برئاسة مظلوم عبدي يبحث مع الحكومة السورية عملية الاندماج العسكري

وفد من "قسد" برئاسة مظلوم عبدي يبحث مع الحكومة السورية عملية الاندماج العسكري

سبوتنيك عربي

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن قيادات من قواتها تلتقي في دمشق بمسؤولين حكوميين، في إطار مباحثات بشأن عملية الاندماج العسكري. 04.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-04T10:11+0000

2026-01-04T10:11+0000

2026-01-04T10:11+0000

أخبار سوريا اليوم

أحمد الشرع

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105943303_0:25:395:247_1920x0_80_0_0_89be19827aa0a6e8b15dd14492e0cdd2.jpg

وأكدت "قسد"، في بيان لها، أن "الوفد الزائر يضم القائد العام مظلوم عبدي، وعضوة القيادة العامة سوزدار حاجي، وعضو القيادة العامة علي حسن، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من القيادة".وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أعلنت تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي، إلى دمشق لأسباب تقنية على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة لاحقا، والتي كانت ستركز على جهود دمج "قسد" بالمؤسسات الحكومية السورية بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية مع انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقع بين "قسد" والحكومة في هذا الشأن.وأكد قائد "قسد"، مظلوم عبدي، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، التوصل إلى "تفاهم مشترك يتماشى مع المصلحة العامة، بشأن دمج قواتنا ضمن الجيش السوري"، بحسب وسائل إعلامية كردية.ونقلت تلك الوسائل عن قائد "قسد"، قوله إن "هذا التفاهم يأتي في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وبما يحقق الاستقرار الأمني والسياسي"، مشيرًا إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة لوضع الآليات العملية لتنفيذ عملية الدمج".وأضاف عبدي، أن "أي خطوات مقبلة ستتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن حقوق جميع المكونات، ويخدم مصلحة سوريا ككل".وأفاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق، بأن "الحكومة السورية لم تلمس من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إرادة أو مبادرة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس، الذي يقضي باندماجها داخل المؤسسات السورية، وإنما جرت مماطلة من جانب "قسد" في التنفيذ".

https://sarabic.ae/20260103/قسد-اختراق-قريب-في-اتفاق-مارس-ولقاء-محتمل-بين-الشرع-وعبدي-خلال-الأيام-العشرة-المقبلة-1108856546.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي