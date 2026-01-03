https://sarabic.ae/20260103/قسد-اختراق-قريب-في-اتفاق-مارس-ولقاء-محتمل-بين-الشرع-وعبدي-خلال-الأيام-العشرة-المقبلة-1108856546.html

"قسد": اختراق قريب في اتفاق مارس ولقاء محتمل بين الشرع وعبدي خلال الأيام العشرة المقبلة

"قسد": اختراق قريب في اتفاق مارس ولقاء محتمل بين الشرع وعبدي خلال الأيام العشرة المقبلة

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مريم إبراهيم، أن "تنفيذ اتفاق 10 مارس (آذار 2025) مع حكومة دمشق بات وشيكًا"، مرجّحة "انطلاقه مع الأيام... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-03T11:00+0000

2026-01-03T11:00+0000

2026-01-03T11:00+0000

قسد

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048007917_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9205fbeaa62575ab5ad6da3dccb71863.jpg

وأكدت إبراهيم، أمس الجمعة، "وجود قدر من المرونة والتجاوب بين الجانبين، إلى جانب تنامٍ في تفهم دمشق لمشروع الإدارة الذاتية"، لافتة في الوقت ذاته إلى دور تركي وصفته بـ"الإيجابي خلال الفترة الأخيرة"، وفقا لتصريحات أدلت بها لشبكة "رووداو".وأوضحت أن "المباحثات الحالية تتركز على الشق العسكري"، مشيرة إلى "العمل على حسم هذا الملف والتوقيع عليه قبل الانتقال إلى دمج بقية المؤسسات".وأضافت أن "قوات سوريا الديمقراطية ستتولى حماية مناطق شمال وشرق سوريا"، مؤكدة أن "الجيش السوري لن يدخل تلك المناطق، على اعتبار أن "قسد" ستصبح جزءا من الجيش، بما يمنحها صفة رسمية".ووصفت المتحدثة باسم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أجواء المفاوضات بـ"الإيجابية"، معتبرة أن "دمشق باتت تنظر إلى اللامركزية على أنها مطلب وطني عام وليس مشروعًا انفصاليًا"، مشددة على أن "هدف الإدارة الذاتية يتمثل في بناء سوريا موحدة بنظام ديمقراطي لا مركزي".وأشارت إلى "تأجيل لقاء كان مقررًا بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ومسؤولين بارزين في دمشق، بينهم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لأسباب تقنية"، متوقعة "تحديد موعد جديد خلال الأيام العشرة المقبلة".يشار إلى أن الاتفاق الموقّع في 10 مارس/ آذار 2025، بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، وضمان حقوق جميع السوريين، مع الالتزام بعدم الانقسام وحل الخلافات قبل نهاية عام 2025.

https://sarabic.ae/20260101/هل-يصمد-اتفاق-آذار-بين-قسد-ودمشق--لما-تتعثر-المفاوضات-1108807329.html

https://sarabic.ae/20251229/قسد-تعلن-تأجيل-زيارة-قائدها-مظلوم-عبدي-المقررة-اليوم-إلى-دمشق-لأسباب-تقنية-1108680898.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قسد, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار