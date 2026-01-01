https://sarabic.ae/20260101/هل-يصمد-اتفاق-آذار-بين-قسد-ودمشق--لما-تتعثر-المفاوضات-1108807329.html

هل يصمد "اتفاق آذار" بين "قسد" ودمشق.. لما تتعثر المفاوضات؟

هل يصمد "اتفاق آذار" بين "قسد" ودمشق.. لما تتعثر المفاوضات؟

سبوتنيك عربي

أثار إعلان تأجيل زيارة قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا إلى العاصمة دمشق، التي كانت مقررة قبل أيام، لـ"أسباب... 01.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-01T17:28+0000

2026-01-01T17:28+0000

2026-01-01T17:28+0000

قسد

أخبار سوريا اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104310/58/1043105806_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_42e65ac071f441e74e228023ea425dcb.jpg

وصرح مدير المركز الإعلامي لـ"قسد"، فرهاد شامي، قبل يومين بأن الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها قائد "قسد" مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا إلى العاصمة دمشق، قد تأجلت لـ"أسباب تقنية".وأضاف النجار، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أما من جانب "قسد"، فكانت تراهن على الوقت، عسى ولعل يحدث أمر يجعلها تفرض شروطاً جديدة على الدولة السورية للوصول إلى حالة المحاصصة، وكانت 'قسد' تراهن على فشل الحكومة في أي لحظة، وصولا إلى مرحلة بدأت هي تسعى فيها إلى إفشال الدولة".احتكاكات عسكريةوأوضح المحلل السياسي أن "ذلك تم من خلال احتكاكات عسكرية في حلب ومناطق التماس، ودعم حالة الفوضى وتمرد مليشيات في جنوب سوريا، وحماية فلول النظام السابق وإقامة معسكرات لهم في مناطق سيطرتها، وهو ما يخالف البند السادس من الاتفاق الذي ينص على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام".محاولات خارج نص الاتفاقوتابع قائلا: "كما سعت "قسد" طوال الفترة الماضية إلى سياسة المماطلة ومحاولتها لفرض بنود جديدة ليست منصوصة في اتفاق آذار، من أجل ألا تصل إلى استحقاق تنفيذ بنود الاتفاق، وبالتالي ضربت بالبند الثامن عرض الحائط ولم تنجز فيه أي تقدم ولا حتى سطر واحد".واستطرد: "كل ذلك يدل بشكل واضح على أن قيادة "قسد" لا تريد إنجاح الاتفاق، وإنما كانت تشتري الوقت مراهنة على فشل الدولة السورية، مما يحقق لها فرصة لتفرض شروطها على الشعب السوري".خلافات جوهريةمن ناحيته، قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، السابق، رياض درار، إن "التفاوض لم يفشل ولكن هناك عراقيل كثيرة، منها عدم التوافق حتى الآن حول النقاط التي يمكن البدء بها أو العمل من أجل تنفيذها، خاصة فيما يشمل توسيع دائرة التفاوض أكثر من مسألة الدمج العسكري".وتابع قائلا إن "من أهم الأسباب التي تحول دون التوافق، هو أن التأثير الإعلامي أوسع من قناعات المفاوضين والمعنيين، ونحن نحتاج إلى عامل الثقة من الطرفين، ويمكن البدء بخطوات متدرجة، خاصة في مسألة الجانب العسكري".وشدد على أنه "بالإضافة إلى العقلية العسكرية، فإن العقلية المدنية كما يفترض هي أيضا عقلية جهادية، وهذا يتطلب بناء المؤسسات بشكل علمي وموضوعي، والوصول إلى مرجعية للدستور الذي ليس موجودا إلا من خلال الإعلان الدستوري الذي رهن نفسه لصوت واحد هو صوت رئيس الدولة".انعدام الثقةمن ناحيتها، قالت الباحثة السورية، لمار اركندي، إن "انعدام الثقة بين السوريين والحكومة المؤقتة في دمشق يتسبب في اتساع الفجوة بينهما".وأضافت اركندي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك عمليات وهجمات ضد المدنيين في مناطق السويداء، وهجمات أيضا على بعض الجبهات مع قوات سوريا الديمقراطية، سواء في دير الزور أو منطقة تل حافر وحيي الشيخ مقصود والأشرفية وسد تشرين".وحول الضغوط الدولية، قالت لمار اركندي: "هناك ضغوطات دولية وربما إقليمية على حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ اتفاقية العاشر من آذار، لكن دائماً هذه المفاوضات تصطدم بعوائق وتتعثر".وشددت على أن "بنود الاتفاقية، التي تشمل ضمان حقوق جميع السوريين ووقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، لم يتم تفعيل أي منها حتى".فيما قال المحلل السوري، أحمد المسالمة، إن "التفاوض لم ينتهِ وسيكون هناك جولات جديدة، حيث تريد "قسد" ترحيل الاتفاق إلى الأمام نتيجة الخلافات التي تعصف بها داخليا".وأضاف المسالمة، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "الدولة السورية لا تريد ولا تبحث عن مواجهات وتصعيد عسكري، وهذا ما ترفضه الدول والإقليم باستثناء دولة تبدو مستعجلة لإنهاء ملف 'قسد'، بل إنهاء وجودها على حدودها الجنوبية".واستطرد: "أتوقع أن يكون صوت العشائر العربية هو صوت الفصل في الاتفاق، ووجودها في أي مباحثات أو جولات تفاوض قادمة أو أي حلول سيعطي الأمور أكثر جدية".وكان الجانبان قد توصلا إلى اتفاق 10 مارس/ آذار 2025، لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة.

https://sarabic.ae/20251229/قسد-تعلن-تأجيل-زيارة-قائدها-مظلوم-عبدي-المقررة-اليوم-إلى-دمشق-لأسباب-تقنية-1108680898.html

https://sarabic.ae/20251226/تجدد-الاشتباكات-بين-ٌقسد-والقوات-الحكومية-في-حلب-1108615216.html

https://sarabic.ae/20251226/قبيل-نهاية-العام-تفاصيل-اتفاق-عسكري-وشيك-بين-دمشق-وقسد-1108589403.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

قسد, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك