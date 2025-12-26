عربي
وفي حادث آخر، أسقطت قوات الجيش السوري مسيرات معادية أُطلقت من "قسد" باتجاه مواقع الجيش في سد تشرين بريف حلب الشرقي، في خرق جديد لاتفاق الهدنة، وفقا لقناة "الإخبارية" السورية.وفي رد على هذه الانتهاكات، أكد قائد الأمن الداخلي في حلب، العقيد محمد عبد الغني، أن استمرار قسد في خرق الهدن سيقابل بإجراءات مناسبة، مشدداً على تحذير المدنيين من الاقتراب من مواقع التوتر حفاظاً على سلامتهم.وأشار عبد الغني إلى أن هذا الاعتداء أسفر عن إصابة أحد عناصر الأمن، حيث تم نقله إلى مركز طبي لتلقي العلاج، بينما تم التعامل مع مصادر النيران وفق القواعد المعتمدة، بحسب "الإخبارية".وكانت قوات الأمن الداخلي الكردية أعلنت عن هجوم عنيف من جانب القوات الحكومية السورية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأنأنها شنت هجوما عنيفا على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية.فيما ذكرت وكالة "هاوار" الكردية أن الهجوم تزامن مع استقدام الحكومة السورية دبابات وآليات ثقيلة إلى محيط حي الأشرفية.وأفاد "تلفزيون سوريا"، بأن مسلحين مجهولين هاجموا، مساء اليوم الجمعة، سيارة تتبع لـ"الضابطة الجمركية" في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على طريق حلب ـ الرقة.وأضاف التلفزيون "أن أفراد الدورية المؤلفة من 3 أشخاص أصيبوا جميعا جراء الهجوم الذي استهدفهم خلال تأدية عملهم في المنطقة".وأوضح أن "كمينا عند الجسر الجنوبي للمدينة استهدف خمسة عناصر من أمن الطرق، ما أدى إلى مقتل أربعة عناصر وإصابة آخر بجروح".وأشار إلى "هجوم مماثل استهدف عنصرا من وزارة الدفاع السوري، من جراء هجوم مسلح قرب بلدة الغزاوية في ريف حلب الغربي".وكانت مصادر محلية أفادت، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار".وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا، جاء فيه: "انفجار إرهابي استهدف مسجد علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة، في شارع "الخضري" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة واحد وعشرين آخرين بجروح متفاوتة".
تجدد الاشتباكات بين "ٌقسد" والقوات الحكومية في حلب

تجددت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والقوات الحكومية في مدينة حلب، اليوم الجمعة، بعد إصابة عنصر من قوى الأمن الداخلي، جراء استهدافه برصاص قناصة "قسد" على حاجز دوار شيحان. وأدى الهجوم إلى قطع الطرق المؤدية إلى المنطقة.
وفي حادث آخر، أسقطت قوات الجيش السوري مسيرات معادية أُطلقت من "قسد" باتجاه مواقع الجيش في سد تشرين بريف حلب الشرقي، في خرق جديد لاتفاق الهدنة، وفقا لقناة "الإخبارية" السورية.
وفي رد على هذه الانتهاكات، أكد قائد الأمن الداخلي في حلب، العقيد محمد عبد الغني، أن استمرار قسد في خرق الهدن سيقابل بإجراءات مناسبة، مشدداً على تحذير المدنيين من الاقتراب من مواقع التوتر حفاظاً على سلامتهم.
انفجار في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
قتلى وجرحى في انفجار إرهابي داخل مسجد بمدينة حمص وسط سوريا
10:16 GMT
وأشار عبد الغني إلى أن هذا الاعتداء أسفر عن إصابة أحد عناصر الأمن، حيث تم نقله إلى مركز طبي لتلقي العلاج، بينما تم التعامل مع مصادر النيران وفق القواعد المعتمدة، بحسب "الإخبارية".
وكانت قوات الأمن الداخلي الكردية أعلنت عن هجوم عنيف من جانب القوات الحكومية السورية على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأنأنها شنت هجوما عنيفا على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية.
فيما ذكرت وكالة "هاوار" الكردية أن الهجوم تزامن مع استقدام الحكومة السورية دبابات وآليات ثقيلة إلى محيط حي الأشرفية.
وأفاد "تلفزيون سوريا"، بأن مسلحين مجهولين هاجموا، مساء اليوم الجمعة، سيارة تتبع لـ"الضابطة الجمركية" في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على طريق حلب ـ الرقة.
وأضاف التلفزيون "أن أفراد الدورية المؤلفة من 3 أشخاص أصيبوا جميعا جراء الهجوم الذي استهدفهم خلال تأدية عملهم في المنطقة".
الهيمنة بدل السلام.. كيف ترسم إسرائيل لمستقبل سوريا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
إعلام: إصابات جراء استهداف دورية جمركية سورية على طريق حلب الرقة
16:17 GMT
وأوضح أن "كمينا عند الجسر الجنوبي للمدينة استهدف خمسة عناصر من أمن الطرق، ما أدى إلى مقتل أربعة عناصر وإصابة آخر بجروح".
وأشار إلى "هجوم مماثل استهدف عنصرا من وزارة الدفاع السوري، من جراء هجوم مسلح قرب بلدة الغزاوية في ريف حلب الغربي".
وكانت مصادر محلية أفادت، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار داخل أحد المساجد بحي "وادي الذهب" في مدينة حمص وسط سوريا.
وقالت المصادر: "هناك عدد من القتلى والجرحى جراء الانفجار".
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا، جاء فيه: "انفجار إرهابي استهدف مسجد علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة، في شارع "الخضري" بحي "وادي الذهب" بمدينة حمص، ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة واحد وعشرين آخرين بجروح متفاوتة".
